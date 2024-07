Canadá suspende a su entrenadora de fútbol femenino por espiar a equipos rivales con drones durante los Juegos Olímpicos

Esto es lo que se sabe del sabotaje en trenes de Francia 2:46

(CNN) -- El Comité Olímpico Canadiense (COC) ha suspendido a la entrenadora de la selección nacional femenina de fútbol, ​​Bev Priestman, por el resto de los Juegos Olímpicos de París 2024, citando "nuevas revelaciones" en medio de un escándalo de drones. Canadá es el último campeón olímpico en fútbol femenino.

"En las últimas 24 horas, hemos recibido información adicional sobre el uso previo de drones contra oponentes, antes de los Juegos Olímpicos de París 2024", dijo el jueves el director ejecutivo de Canada Soccer, Kevin Blue, en un comunicado.

"A la luz de estas nuevas revelaciones, Canada Soccer ha tomado la decisión de suspender a la entrenadora de la selección nacional femenina de fútbol, ​​Bev Priestman, por el resto de los Juegos Olímpicos de París 2024 y hasta que finalice nuestra revisión externa independiente recientemente anunciada", añade el texto.

El entrenador asistente Andy Spence reemplazará a Priestman como entrenador principal para los Juegos Olímpicos, según un comunicado de prensa del COC.

Aunque el comunicado del COC no incluía más detalles, un informe de la emisora ​​canadiense TSN afirma que el equipo ha estado "comprometido durante años en intentos por filmar las sesiones de entrenamiento a puertas cerradas de sus oponentes, incluso durante el torneo olímpico femenino en el que resultó ganador de la medalla de oro en 2021".

CNN no ha podido confirmar de forma independiente el informe de TSN.

El miércoles, el COC se disculpó formalmente después de que el Comité Olímpico de Nueva Zelandia presentara una queja de que su sesión de práctica del equipo femenino del lunes fue grabada por un dron.

"En nombre de todo nuestro equipo, ante todo quiero disculparme con las jugadoras y el personal de New Zealand Football y con las jugadoras del Equipo de Canadá. Esto no representa los valores que defiende nuestro equipo", dijo Priestman en un comunicado el miércoles. "Soy la responsable última de la conducta en nuestro programa. En consecuencia, para enfatizar el compromiso de nuestro equipo con la integridad, he decidido retirarme voluntariamente del partido del jueves. Con espíritu de responsabilidad, hago esto teniendo en mente los intereses de ambos equipos y para asegurar que todos sientan que se respeta el espíritu deportivo de este juego".

El COC reconoció que "un miembro no acreditado del equipo de apoyo de Canada Soccer fue detenido por las autoridades francesas" después de que New Zealand Football presentara una denuncia.

El COC anunció más tarde que dos miembros del equipo olímpico canadiense serían enviados a casa de inmediato: Joseph Lombardi, quien, según el COC, es un "analista no acreditado de Canada Soccer", y la entrenadora asistente Jasmine Mander, a quien Lombardi envió su informe.

Un miembro del personal del equipo recibió una sentencia de prisión suspendida de ocho meses por el incidente, anunció el jueves la fiscalía de Saint-Etienne.

Canadá derrotó a Nueva Zelandia 2-1 en su partido inaugural el jueves sin Priestman. El próximo partido será contra Francia el domingo.