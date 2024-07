Celine Dion regresa al escenario para una dramática presentación en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París

Lady Gaga y Celine Dion en la inauguración de los Juegos Olímpicos 1:02

(CNN) -- Celine Dion regresó a los escenarios en los Juegos Olímpicos de Verano en París de manera verdaderamente grandiosa.

La cantante cerró la ceremonia el viernes inmediatamente después del encendido del pebetero olímpico, con una actuación desde el primer escenario de la Torre Eiffel, cantando un clásico: “L’Hymne à l’amour” de Edith Piaf.

Dion estaba en excelente forma mientras cantaba las notas claras y altísimas, vestida con un impresionante vestido blanco de pedrería y borlas.

La presentación en vivo marca el primer concierto de la superestrella desde que reveló que vive con el síndrome de la persona rígida, "un síndrome raro y progresivo que afecta el sistema nervioso, específicamente el cerebro y la médula espinal", según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Ataque.

Dion, de 56 años, anunció en diciembre de 2022 que se tomaría un tiempo libre de sus compromisos profesionales para centrarse en su salud tras revelar su diagnóstico. En ese momento, dijo que su condición no le permitía “cantar como está acostumbrada”.

La última vez que el cantante de “My Heart Will Go On” se presentó en vivo fue en marzo de 2020, en Nueva Jersey.

Lady Gaga inauguró el evento inaugural de los Juegos Olímpicos con una presentación junto al río Sena de “Mon truc en plume”, de Zizi Jeanmaire, la artista francesa que encabezaba las presentaciones del Music Hall en la década de 1950.

El mes pasado, Dion compartió más detalles sobre lo difícil que se ha vuelto su vida con el síndrome de la persona rígida, que puede causar espasmos involuntarios y rigidez muscular, mientras promocionaba su nuevo documental “I Am: Celine Dion” lanzado en Amazon.

En una entrevista con Hoda Kotb de NBC en ese momento, la cantante dijo que tratar de cantar con su condición se siente "como si alguien te estuviera estrangulando".

Los espasmos pueden atacar diferentes partes de su cuerpo, incluido el abdomen, la columna y las costillas, dijo.

“En un momento me rompí costillas porque a veces, cuando es muy grave, también se pueden romper algunas costillas”, compartió la ganadora del Grammy.

Sin embargo, Dion no ha permitido que su diagnóstico la deje de lado por completo, como se vio en los premios Grammy a principios de este año, cuando apareció en el escenario para presentar el trofeo final de la noche.

En su documental, Dion dijo que estaba decidida a volver a los escenarios.

“Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, gatearé”, dijo. “Y no me detendré. No pararé”.

Lisa Respers France y Alli Rosenbloom de CNN contribuyeron a esta historia.