El FBI quiere entrevistar a Trump como parte de la investigación del intento de magnicidio

(CNN) -- El FBI quiere entrevistar al expresidente Donald Trump en su investigación del intento de asesinato, un protocolo estándar de la investigación porque es víctima de un crimen, según un funcionario estadounidense.

El FBI también dijo en un comunicado el jueves que los investigadores continúan examinando fragmentos de bala y otras pruebas del ataque a Trump en su mitin de Pensilvania, pero que la agencia siempre ha considerado el tiroteo como un intento de asesinato del expresidente.

La oficina emitió la declaración en respuesta a algunas preguntas sobre el testimonio del director del FBI, Christopher Wray, en el Capitolio el miércoles, en el que dijo que todavía hay "algunas dudas" sobre si Trump fue alcanzado por una bala o por una esquirla.

Las preguntas sobre la herida de Trump han avivado la reacción política. Trump ha dicho que "recibió una bala por la democracia" y atacó a Wray en Truth Social por su testimonio.

"No había vidrio, no había esquirlas. El hospital dijo que era una 'herida de bala en la oreja', y eso es lo que fue. ¡No me extraña que el otrora famoso FBI haya perdido la confianza de Estados Unidos!", publicó Trump.

Su equipo de campaña también ha rechazado cualquier insinuación en sentido contrario.

"Cualquiera que crea en esta mierda conspirativa es un deficiente mental o está difundiendo falsedades deliberadamente por razones políticas", dijo el asesor de Trump, Steven Cheung, a CNN.

Durante la amplia audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes del miércoles, Wray compartió nuevos detalles con los legisladores sobre el posible asesino de Trump, incluido el hecho de que buscó detalles del tiroteo de John F. Kennedy en su computadora portátil y voló un dron en el área cercana al mitin solo dos horas antes de que el expresidente subiera al escenario.

A pesar de las críticas posteriores de los republicanos sobre las conclusiones pendientes del FBI sobre la naturaleza del proyectil, Wray fue elogiado por representantes de ambos partidos por ofrecer una nueva perspectiva sobre los detalles de la investigación sobre el atacante. Esas expresiones bipartidistas de agradecimiento contrastaron marcadamente con el testimonio anterior de la entonces directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, quien renunció el martes después de que demócratas y republicanos la acusaran de obstruir su trabajo y exigieran su destitución.

Cuando se le preguntó el miércoles sobre cuán cerca estuvo la "bala del asesino" de matar al expresidente, Wray dijo: "Tengo entendido que fue esa bala o alguna esquirla lo que, ya sabe, le rozó la oreja". Luego estuvo de acuerdo en que estuvo muy cerca de matar al expresidente.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional.