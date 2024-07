Gabriel Boric se suma a las críticas contra Nicolás Maduro: “No se puede amenazar con baños de sangre”

Maduro advierte de una “guerra civil” si pierde la elección 2:32

(CNN Español) -- El presidente de Chile, Gabriel Boric, rechazó este jueves la advertencia realizada por Nicolás Maduro durante la campaña electoral en Venezuela y aseguró que “no se puede amenazar bajo ningún punto de vista con baños de sangre”.

“Lo que reciben los mandatarios y los candidatos son baños de votos, y esos baños de votos representan la soberanía popular, que debe ser respetada a todo evento”, señaló Boric desde la cancillería chilena en respuesta a su homólogo venezolano.

El pasado 17 de julio, Maduro dijo en un acto público que “si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo”.

Desde Santiago, Boric aseguró que “el respeto irrestricto de los derechos humanos, sea quien sea que gobierne o el color político de la coalición que circunstancialmente esté en un gobierno, es una política del Estado de Chile desde los últimos 34 años. Por lo tanto, esa no es una particularidad mía. Lo mismo el fortalecimiento de la democracia”.

Los dichos de Maduro también generaron el rechazo del expresidente de Argentina, Alberto Fernández, quien dijo este martes que “si Maduro pierde las elecciones, lo tiene que aceptar”, agregando que “yo lo que quiero es que haya una elección transparente porque lo que Venezuela necesita es recuperar su convivencia democrática”.

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que “Maduro sabe que la única posibilidad de que Venezuela regrese a la normalidad es tener un proceso electoral respetado por todo el mundo. Si Maduro quiere contribuir al regreso de las personas que salieron del país y establecer un estado de crecimiento económico, tiene que respetar el proceso democrático”, agregando que “cuando pierdes, te vas a casa y te preparas para presentarte a otras elecciones”.

Desde el país austral, Boric se sumó a los señalamientos de sus pares y afirmó que “lo que nos une con Lula y con Alberto es que somos profundamente demócratas y por lo tanto yo concuerdo y respaldo las declaraciones de Lula que acá no se puede amenazar bajo ningún punto de vista con baños de sangre”.

Consultado por la posibilidad de que el proceso electoral no sea respetado en Venezuela, Boric afirmó: “Nosotros por lo menos haríamos ver nuestra condena a aquello en los espacios multilaterales, de los cuales somos parte: OEA, Asamblea de Naciones Unidas”, agregando que “hay que ver cuáles son las herramientas que existen, pero, evidentemente, yo por lo menos no lo descarto y si es que no se respeta la soberanía del pueblo, creo que todas las instancias que entreguen derecho internacional de manera multilateral hay que evaluar aplicarlas”.