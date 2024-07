Grupos y calendario de fútbol en los Juegos Olímpicos París 2024

Conoce algunas de las mascotas olímpicas más destacadas 1:44

(CNN Español) -- El fútbol en París 2024 es una de las competiciones que comenzó antes de la ceremonia de apertura el 26 de julio a orillas del río Sena. La disciplina cuenta con 16 equipos en la rama masculina divididos en cuatro grupos de cuatro equipos. Y 12 selecciones de fútbol femenino, repartidas en tres grupos de cuatro.

La competencia contará con siete sedes distribuidas a lo largo de Francia: el Parque de los Príncipes en París, donde se disputarán las finales por el oro tanto del masculino como del femenino; el estadio La Beaujoire en Nantes, el Geofrroy Guichard en Saint-Ettiene, el estadio de Niza, el de Lyon, el de Marsella y el de Burdeos.

16 equipos en busca del oro

La competición de fútbol masculino comenzó el 24 de julio y se va a extender hasta el 9 de agosto. Las selecciones nacionales están conformadas por jugadores sub-23, aunque pueden contar con tres jugadores mayores si así lo desean. Tal es el caso de Nicolás Otamendi en Argentina, Alexandre Lacazette en Francia, o Achraf Hakimi en Marruecos, por citar algunos ejemplos de renombre.

Los cuatro grupos son los siguientes:

Grupo A

Francia

Estados Unidos

Guinea

Nueva Zelandia

Grupo B

Argentina

Iraq

Marruecos

Ucrania

Grupo C

Egipto

España

República Dominicana

Uzbekistán

Grupo D

Israel

Japón

Mali

Paraguay

El 30 de julio finaliza la etapa de grupos. Los dos mejores equipos de cada zona clasificarán directamente a los cuartos de final que comienzan a disputarse el 2 de agosto. Las sedes para los cuatro cruces serán: París, Burdeos, Marsella y Lyon. Todos los partidos se disputarán el mismo día y les permitirá a cuatro equipos ir a la lucha directa por medallas en las semifinales. Tendrán tres días de descanso en un calendario exigente ya que el 5 de agosto comienzan las semifinales. Lyon y Marsella serán las sedes. Los dos ganadores se aseguran medalla e irán por la dorada a París el 9 de agosto, mientras que los perdedores definirán en el estadio La Beaujoire, en Nantes, quien se queda con la presea de bronce.

Octava edición en la rama femenina

Desde Atlanta 1996 que el fútbol femenino es parte de los Juegos Olímpicos. En las pasadas siete ediciones Estados Unidos se quedó con el oro en cuatro oportunidades, pero hace dos juegos consecutivos que no clasifica a la final. Las tres medallas doradas restantes las ganaron Noruega en Sídney 2000, Suecia en Río 2016 y el campeón defensor Canadá en Tokio 2020.

A diferencia del masculino no hay restricciones de edad para ninguna de las jugadoras. Entre las estrellas a tener en cuenta se encuentra la española Aitana Bonmati, la última ganadora del Balón de Oro y del premio The Best de FIFA. Por su parte la brasileña Marta jugará sus sextos juegos olímpicos para la Verdeamarelha. Y una de las latinas a seguir es la estrella colombiana Linda Caicedo. La joven de 19 años brilla en el Real Madrid y será una de las atracciones del torneo.

Los tres grupos son los siguientes:

Grupo A

Francia

Canadá

Colombia

Nueva Zelandia

Grupo B

Alemania

Australia

Estados Unidos

Zambia

Grupo C

Brasil

España

Japón

Nigeria

La etapa de los grupos finalizará el 31 de julio y avanzarán ocho equipos a cuartos de final: los tres primeros de cada grupo y los dos mejores terceros.

El 3 de agosto se disputarán todos los partidos de la fase y cuatro equipos se meterán en las semifinales. Estas se jugarán el 6 de agosto en Marsella y Lyon y definirán quiénes van por la medalla de bronce y quiénes por la dorada.

El 9 de agosto en Lyon se disputará el tercer puesto. La gran final será el 10 de agosto en el Parque de los Príncipes, en París.