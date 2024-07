La distanciada hija de Elon Musk denuncia que las afirmaciones de su padre sobre su infancia son "completamente falsas"

Elon Musk, propietario de X, ya ha sido criticado anteriormente por sus comentarios contra las personas transgénero. (Alex Menendez/AP/Archivo)

(CNN) -- Vivian Jenna Wilson, la distanciada hija de Elon Musk, refutó públicamente varias declaraciones anti-trans recientes que su padre, el CEO de Tesla y propietario de X, ha hecho sobre ella.

Wilson, que es transgénero, calificó el jueves una historia que Musk contó sobre ella en X como "completamente falsa".

Musk publicó el lunes que Wilson "nació gay y ligeramente autista" y agregó que cuando era pequeña, "elegía ropa para que yo me pusiera, como una chaqueta, y me decía que era 'fabulosa'".

En su respuesta en Threads, Wilson, de 20 años, dijo que eso era la representación de un estereotipo gay falso.

"Nunca elegí chaquetas para que él se pusiera y ciertamente no le decía que eran 'fabulosas' porque, literalmente, qué (jo**r). No usaba la palabra 'fabulosa' cuando tenía cuatro años porque, una vez más, me gustaría reiterar... tenía cuatro años", dijo Wilson.

publicidad

Añadió que Musk "no sabe cómo era yo de niña porque él simplemente no estaba allí, y en el poco tiempo que estuvo fui acosada sin descanso por mi feminidad y mi ser queer".

En los últimos años, Musk se ha alineado cada vez más con la política de derecha, compartiendo publicaciones e ideologías antimigratorias, anti-DEI (por las siglas de Diversidad, Equidad e Inclusión) y antitrans en X.

El lunes, describió su cambio de ideología en una entrevista con el podcaster canadiense de derecha Jordan Peterson, en la que afirmó que fue "engañado" para firmar los documentos médicos para la transición de Wilson, que según él ocurrió durante la pandemia de Covid-19. Después de su transición, dijo el multimillonario, "prometió destruir el virus de la mente progresista".

Musk ha sido criticado en el pasado por sus comentarios antitrans. Ha hecho comentarios despectivos sobre los pronombres de género en repetidas ocasiones, incluido un tuit de diciembre de 2020, ahora eliminado, que decía: "Cuando pones el (pronombre) en tu biografía", junto a un dibujo de un soldado del siglo XVIII frotándose la cara con sangre frente a una pila de cadáveres y con una gorra que decía: "Me encanta oprimir".

En respuesta a las críticas por ese tuit, Musk escribió en Twitter: "Apoyo absolutamente a los trans, pero todos estos pronombres son una pesadilla estética (sic)".

Bajo la conducción de Musk, X ha eliminado las protecciones de seguridad para las personas transgénero. Y el año pasado Musk declaró que la palabra "cisgénero" (que describe a alguien cuya identidad de género coincide con el sexo que se le asignó al nacer y se usa a menudo en contextos médicos) es un "insulto" en el sitio, que automáticamente es objeto de restricciones de contenido si se dirige a otra persona.

Musk ha hablado anteriormente sobre su hija, incluso en la biografía autorizada escrita por el periodista Walter Isaacson y publicada el año pasado. En el libro, el multimillonario atribuyó parcialmente la transición de su hija al tiempo que pasó en una escuela progresista de Los Ángeles.

En 2022, Wilson solicitó a un tribunal de California un cambio de nombre y género, diciendo que ya no deseaba estar relacionada con su padre "de ninguna manera". Pero las publicaciones de esta semana marcan su respuesta más fuerte hasta el momento a los comentarios de Musk.

En la entrevista con Peterson, Musk dijo que considera que su hija está "muerta" después de su transición. En su publicación de X, Musk también dijo que Wilson "no era una chica".

Wilson publicó un video en Threads el miércoles aclarando que está bien.

Y en sus publicaciones del jueves, Wilson dijo que está "legalmente reconocida como mujer en el estado de California y no me preocupan las opiniones de quienes están por debajo de mí".

Terminó alentando al multimillonario a "tocar un poco de (jo**da) hierba".