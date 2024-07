Cientos de mexicanos huyeron de la delincuencia a Guatemala; Gobierno de México dice que trabaja para garantizar su retorno

La frontera de Tecún Umán, Guatemala con Ciudad Hidalgo, México, el 17 de mayo de 2022. (Foto de JOHAN ORDONEZ/AFP vía Getty Images)

(CNN Español) -- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este viernes que su Gobierno trabaja para apoyar y garantizar el retorno de los residentes de varias comunidades del sureño estado de Chiapas que cruzaron esta semana la frontera hacia Guatemala para escapar de grupos delincuenciales.

Según López Obrador, la Secretaría de Relaciones Exteriores trabaja con las autoridades guatemaltecas para atender a los mexicanos residentes en la región fronteriza de Chiapas que salieron del país en busca de refugio en el país centroamericano, que según el mandatario se estiman entre 300 y 500.

"Ahí están enfrentados dos grupos y las comunidades están siendo forzadas a apoyar a un grupo o a otro. Entonces, estamos trabajando, aquí he hecho yo un llamado para que no se participe, que no se conviertan en base social de estos grupos de la delincuencia", indicó López Obrador, quien agradeció a las autoridades guatemaltecas por asistir a las personas que huyeron a ese país.

El mandatario también aseguró que la Guardia Nacional ya trabaja en la zona para garantizar la seguridad y que las personas puedan regresar "pronto", sin dar una fecha específica.

Este viernes, el Gobierno de Guatemala informó en un comunicado que atiende a más de 300 mexicanos en albergues en Huehuetenango y que se ha reforzado la seguridad fronteriza con un centenar de soldados y miembros de la Policía Militar, entre otras acciones.

Merlin Delcid colaboró con este reporte