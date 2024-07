Observadores electorales en Venezuela: quiénes están confirmados, qué rol cumplen y quiénes desistieron

Así serán las próximas elecciones en Venezuela 2:42

(CNN Español) -- Las elecciones en Venezuela se desarrollarán este domingo con una limitada presencia de observadores electorales, luego del retiro de la invitación a la misión de la Unión Europea y la cancelación del viaje de algunos representantes de gobiernos de la región.

En el país ya se encuentran las misiones de las Naciones Unidas y del Centro Carter, que llegaron hace algunas semanas y vienen compartiendo actividades con el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Sin embargo, en los días previos a los comicios se esperaba la llegada de representantes del Gobierno de Brasil y de Colombia, así como el arribo del expresidente de Argentina Alberto Fernández.

“La presencia de observadores tiene que ver con un concepto muy importante en elecciones competitivas que son elecciones con integridad. Para determinar si un proceso electoral es íntegro debe ser observado por distintos actores”, dijo a CNN Leandro Querido, docente de la Universidad del Desarrollo (Chile) y fundador de la organización civil Transparencia Electoral, que realiza seguimientos de comicios y asesora a organismos electorales.

A continuación, un repaso por los organismos que participan en el proceso electoral y los que no estarán.

Panel de expertos de la ONU

Naciones Unidas informó que el Panel de Expertos Electorales, conformado por cuatro integrantes, llegó a Venezuela el martes 9 por invitación del Consejo Nacional Electoral de conformidad con el Acuerdo de Barbados del 17 de octubre de 2023.

publicidad

Según indicaron, permanecerán en el país “hasta unos días después de las elecciones” y sus miembros “gozarán de plena libertad para reunirse con actores políticos y sociales”. Sin embargo, aclararon que no se trata de una misión de observación, por lo que el panel no emite declaraciones públicas evaluando la conducción general de un proceso electoral o sus resultados.

El Centro Carter

La organización promotora de la democracia fundada por el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter aceptó una invitación del CNE para enviar una misión de observación a Venezuela, que arribó al país a fines de junio.

La institución subrayó que, debido al tamaño y alcance limitado de la misión, “no realizará una evaluación integral de los procesos de votación, conteo y tabulación”, sino que la evaluación se basará en el marco legal nacional y en estándares regionales e internacionales de derechos humanos.

El politólogo Querido comentó lo siguiente: “Son delegaciones limitadas en número, no están en condiciones de hacer una observación electoral integral y no creo que su incidencia sea muy alta. Siempre es mejor que estén a que no estén”.

OPEIR y CEELA

En abril, el CNE firmó convenios de veeduría internacional con dos entidades: el Observatorio Parlamentario Electoral para la Integración Regional (OPEIR) y el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA).

En esa ceremonia, el presidente del OPEIR, el argentino Carlos López, dijo que los procesos electorales en Venezuela se distinguen “por la manera transparente de realizarse” y agregó que el sistema electoral es reconocido en el mundo “como uno de los más firmes, seguros y transparentes”.

#EnVideo📹| Pdte. del Observatorio del Pensamiento Estratégico para la Integración Regional (OPEIR), Carlos López destacó que la historia de los procesos electorales en Venezuela se manifiestan por la manera transparente de realizarse; son reconocidos en el mundo… pic.twitter.com/eZnPFL3bOC — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) April 11, 2024

A su vez, el ecuatoriano Nicanor Moscoso, titular del CEELA, dijo que los resultados de la observación serán enviados exclusivamente al CNE, que decidiría si divulga o no el documento. “El Ceela no tiene página web en donde colgar informes porque no nos pertenecen. Los hacemos, pero corresponden a los organismos electorales”, expresó.

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, también señaló que había convocado a gobiernos e instituciones, entre ellos la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Africana, aunque no se dieron a conocer informaciones oficiales sobre otras delegaciones.

Hace dos semanas, el canciller de Venezuela, Yván Gil, dijo que tenía 635 confirmaciones de veedores electorales, y este jueves varios de ellos participaron en una ceremonia de bienvenida en Caracas.

Los que no participan

En mayo, el CNE retiró la invitación que había hecho a una misión de observación de la Unión Europea, argumentando su rechazo a las sanciones que el bloque mantiene en contra de funcionarios venezolanos. Según explicó Amoroso, la decisión fue adoptada “en ejercicio de nuestra soberanía e intereses del pueblo”.

Distinto fue el caso de la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo que cuenta con amplia trayectoria en observación electoral, al que no se le extendió invitación. En 2017, el Gobierno de Maduro comenzó el proceso formal para retirarse del bloque.

El CNE ha manifestado que quienes participen deben dar cumplimiento a la Constitución y a la legislación venezolana.

Pero esta ha sido una semana agitada en el plano diplomático con miras al domingo.

El Tribunal Superior Electoral de Brasil decidió este miércoles cancelar el envío de observadores, luego de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticara el sistema de votación brasileño.

En tanto, el gobierno de Colombia, que en mayo había descartado el envío de una misión por falta de tiempo, también dijo en ese momento que “algunas personalidades” iban a estar en observación. Sin embargo, el canciller Luis Gilberto Murillo, que iba a viajar a Venezuela este fin de semana, canceló los planes. La Cancillería colombiana no especificó las razones de la decisión.

Por su parte, el expresidente de Argentina Alberto Fernández, que había sido invitado por el CNE, dijo este miércoles en su cuenta de X que no viajará a Caracas para la jornada electoral, tras una petición del Gobierno de Venezuela que expresó “molestias” con declaraciones suyas, en las que pidió que el presidente Nicolás Maduro acepte el resultado en caso de derrota.

Este viernes, el gobierno de Venezuela retrasó el despegue de un avión que cubre el tramo de Ciudad de Panamá a Caracas y que lleva entre sus pasajeros a la expresidenta de Panamá Mireya Moscoso y a otros exmandatarios, informó en X el actual jefe de Estado del país centroamericano, José Raúl Mulino.Los dignatarios abordaron con la intención de viajar a Venezuela a observar las elecciones.