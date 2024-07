La temporada de huracanes está en pausa, pero no por mucho tiempo. Esto es lo que podría cambiar

(CNN) -- El Océano Atlántico ha descansado durante casi tres semanas tras el paso del histórico huracán Beryl, pero la cuenca está a punto de despertar.

"Definitivamente se avecina (actividad tropical)", dijo Phil Klotzbach, experto en huracanes e investigador científico de la Universidad Estatal de Colorado. "Llegará más pronto que demasiado tarde".

La actividad tropical en el Atlántico suele empezar a aumentar en agosto, sobre todo en la segunda mitad del mes. Pero esta temporada -que se prevé hiperactiva- tuvo un comienzo histórico cuando Beryl estalló en un feroz huracán de categoría 5 a principios de julio.

Beryl fue sobrealimentado por unas aguas oceánicas tan cálidas como deberían estarlo en septiembre - un fenómeno cada vez más común a medida que el planeta se calienta debido a la contaminación por combustibles fósiles.

El huracán, que se intensificó rápidamente, también tenía otros dos ingredientes necesarios para la formación de tormentas que han estado ausentes desde entonces: aire húmedo y falta de vientos de niveles superiores que perturben las tormentas, lo que se denomina cizalladura del viento.

Las temperaturas de los océanos siguen por las nubes, pero una vasta extensión de aire seco y polvoriento ha limitado la humedad y ha contribuido a frenar la actividad tropical en el Atlántico después de Beryl.

El llamado polvo del Sahara se origina en las tormentas de polvo en África, queda atrapado en una capa de aire sobre la superficie y luego es arrastrado sobre el Atlántico por los vientos persistentes.

Las concentraciones de polvo del Sahara fluyen fuera de África y sobre el Atlántico durante todo el año, pero las altas concentraciones alcanzan su punto máximo a principios del verano, como este año.

Según un análisis del experto en huracanes Michael Lowry, este mes de julio ha sido el segundo con mayor concentración de polvo sobre el Atlántico tropical jamás registrado. Los datos fiables de satélites para esta medición comienzan en 2002.

You may have noticed the lack of tropical cyclone activity lately. Why? The Saharan Air Layer!

Our crews flew MAGPIE (Moisture and Aerosol Gradients/Physics of Inversion Evolution) project missions on NOAA WP-3D Orion #NOAA43 “Miss Piggy” out of Barbados.

This project researches… pic.twitter.com/fB0SfEiTzP

— NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) July 22, 2024