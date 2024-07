Trump desata sus ataques contra Harris, dice que era una "vaga hace tres semanas" y que “no le gustan los judíos”

Video relacionado: Importante reunión entre Trump y Netanyahu 2:29

(CNN) -- El expresidente Donald Trump desató un discurso de campaña contra la vicepresidenta Harris este viernes, refiriéndose a ella como "una vaga", cuestionando su apoyo a Israel y advirtiendo que llenaría el Tribunal Supremo de EE.UU. y desfinanciaría a la policía.

Trump se burló de Biden por haber cambiado de opinión sobre su retirada de la carrera y se centró en su probable nueva oponente, Harris.

"Hace tres semanas era una inútil. Era una vaga, una vicepresidenta fracasada en una administración fracasada con millones de personas cruzando, y ella era la 'reina de la frontera'", dijo Trump.

"Ahora tenemos una nueva candidata a la que derrotar, la vicepresidenta más incompetente, impopular y de extrema izquierda de la historia de Estados Unidos", dijo Trump.

"Juntos, dentro de cuatro meses vamos a derrotar a Kamala Harris, que hace poco tiempo luchó con fuerza para desfinanciar a la policía y al Partido Demócrata de izquierda radical", dijo.

publicidad

Trump, que se reunió hoy con el primer ministro Benjamin Netanyahu en Mar-a-Lago, dijo que Harris "elogió a los manifestantes antiisraelíes" a los pocos días del atentado del 7 de octubre contra Israel.

"Ella traicionó al aliado de Estados Unidos y se puso del lado del ala radical de su partido solo para obtener beneficios políticos, tal vez para beneficio personal, no lo sé", dijo Trump.

Trump afirmó que muchos partidarios de Harris "quemaron banderas estadounidenses en el corazón del Capitolio de nuestra nación y profanaron nuestros monumentos" cuando Netanyahu se dirigió a una reunión conjunta del Congreso.

A la mañana siguiente, Harris condenó las protestas en Washington, DC llamándolas "actos despreciables de manifestantes antipatrióticos y peligrosa retórica alimentada por el odio."

Trump criticó a Harris por saltarse el discurso de Netanyahu ante el Congreso, al que su propio compañero de fórmula no asistió, sin mencionar que ella se reunió en privado con Netanyahu este jueves.

"A ella no le gusta el pueblo judío. No le gusta Israel. Así son las cosas y así serán siempre", dijo Trump.

El marido de Harris, Doug Emhoff, es judío.

Hablando más sobre su reunión con Netanyahu, Trump dijo que le preguntó al primer ministro cómo una persona judía puede votar demócrata.

"Dije cómo puede una persona judía o una persona que ama a Israel votar, pensar en esto, votar por esto, esto, estos partidos. ¿Cómo pueden votar a los demócratas? ¿Cómo pueden votar a esta gente horrible, horrible?".

"Llegamos a la conclusión, es sobre todo hábito", dijo Trump.

Trump también extendió su pregunta a los católicos: "¿Cómo puede un católico votar a un demócrata? Con lo que están haciendo a los católicos, simplemente no lo entiendo", sin mencionar que el actual presidente es católico.

"A alguien no le gustan los católicos en esa administración", dijo Trump. "No creo que sea Biden, porque no creo que tenga ni idea de qué demonios está haciendo".

Trump también dijo que "no podría importarle menos" pronunciar mal el nombre "Kamala".

"Hay gente que dice que lo pronuncio mal, pero yo lo he oído decir como de siete maneras diferentes", dijo Trump.

También afirmó que Harris llenaría el Tribunal Supremo de Estados Unidos y nombraría a "marxistas duros" para el banquillo.

"Nos gustan nuestros nueve jueces tal y como son. No queremos tener 17", dijo Trump. "Ella quiere llenar el tribunal, que es su agenda número uno".