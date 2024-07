Trump una vez criticó a bitcoin por "basarse en la nada". Ahora, será orador de la convención más grande de criptomonedas

¿Bitcoin alcanza su máximo histórico? 1:07

(CNN) -- Durante un tiempo, Donald Trump habría sido un improbable orador principal en una conferencia sobre criptodivisas.

Como presidente, Trump declaró que el bitcoin "no es dinero" y lo criticó como "altamente volátil y basado en la nada". Advirtió que los criptoactivos ayudaban a facilitar los mercados clandestinos ilegales.

"Solo tenemos una moneda real en EE.UU., y es más fuerte que nunca", escribió Trump en Twitter en 2019. "¡Se llama dólar de los Estados Unidos!".

Pero este sábado, Trump hablará en la mayor reunión anual de la industria de la criptodivisa aquí en Nashville no como un cínico, sino como uno de sus partidarios más conocidos, la culminación de un giro total sobre el tema durante esta candidatura del expresidente a la Casa Blanca.

A pesar de la problemática historia reciente de la criptomoneda y de sus propias reservas, Trump ha adoptado plenamente el entusiasmo y las esperanzas de la industria. Su campaña ahora acepta donaciones en bitcoin, y ha recaudado unos US$ 4 millones, según una fuente conocedora de su campaña de financiación. Ha atacado los esfuerzos del gobierno de Biden para regular la industria como una "guerra contra las criptomonedas" sin reconocer los fraudes masivos que han destrozado la confianza del público en las monedas digitales. Y se ha comprometido como presidente a facilitar a las empresas mineras de criptodivisas que operen en Estados Unidos.

"De lo contrario, los otros países van a tenerlo", dijo Trump a principios de este mes en Wisconsin.

La industria, a su vez, ha abrazado a Trump. Sus líderes e inversores han donado millones de dólares a su campaña y a comités políticos afines. Son animadores de su candidatura ante su numeroso público en Internet y ahora le ofrecen una plataforma para hablar directamente a 20.000 de sus seguidores más comprometidos en la Conferencia Bitcoin de este año.

"Mucha de esta gente se considera votante que se basa en un solo tema", afirma el escritor especializado en tecnología Jacob Silverman, autor del éxito de ventas "Easy Money: Cryptocurrency, Casino Capitalism, and the Golden Age of Fraud". "Si Trump o cualquier otro dice que está a favor del bitcoin, eso les importa".

Una industria volátil

Desde que Trump expresó su oposición al bitcoin en 2019, la volátil industria solo se ha enfrentado a más turbulencias, sobre todo la detención, el juicio y el encarcelamiento de Sam Bankman-Fried, el fundador del intercambio de criptodivisas FTX. Bankman-Fried, que en su día fue el rostro de una empresa que contaba con el cómico Larry David y el quarterback superestrella Tom Brady entre los famosos que la respaldaban, fue condenado en marzo a 25 años de prisión por dirigir un esquema de fraude multimillonario a través de sus empresas.

La campaña de Trump no ha aclarado qué ha provocado el giro de 180 grados del expresidente respecto al bitcoin. Trump tampoco ha abordado una de las principales críticas a las divisas digitales: la falta de un uso práctico en el mundo real, aparte de ser una inversión altamente especulativa. Su aparición en la convención de Nashville irá seguida de un acto de campaña más tradicional en St. Cloud, Minnesota.

El portavoz de la campaña de Trump, Brian Hughes, dijo en una declaración a CNN que "los innovadores de criptomonedas y otros en el sector de la tecnología están siendo atacados" por los demócratas, mientras que el expresidente estaba "dispuesto a fomentar el liderazgo estadounidense en esta y otras tecnologías emergentes".

Aliados republicanos se han unido a Trump en su giro hacia el bitcoin. Hablando en la conferencia el viernes, el senador de Carolina del Sur Tim Scott argumentó que el expresidente entiende sus preocupaciones sobre la libertad financiera, un estribillo común en la comunidad cripto.

"Queremos que las personas, tanto si aman sus dólares como si aman sus activos digitales, puedan tomar sus propias decisiones", dijo Scott.

Los líderes de la industria han cortejado a Trump durante meses y han estado educando a su campaña sobre su agenda política y la oportunidad de influir en los votantes sobre el tema, dijo David Bailey, CEO de la compañía de medios centrada en bitcoin BTC Inc, en una entrevista reciente.

Bailey reconoció que entre sus argumentos figuraba "el respaldo que puede obtener de la industria" si adopta la criptomoneda. Sus conversaciones incluyeron una reunión a principios de este verano con Trump en Mar-a-Lago.

"Todo se aceleró rápidamente a partir de ese momento", dijo Bailey, cuya empresa organiza la conferencia anual en la que Trump hablará el sábado.

En efecto, el apoyo a Trump no se hizo esperar. Los magnates multimillonarios de las criptomonedas Tyler y Cameron Winklevoss se comprometieron a donar cada uno un millón de dólares en bitcoin a la campaña de Trump. La Comisión Federal Electoral ha permitido a los comités políticos recibir bitcoin como contribuciones desde 2014, cuyo valor está determinado por el precio en el momento en que se recibe la contribución.

La criptomoneda también fue un tema de debate durante una reciente campaña de recaudación de fondos por Silicon Valley que el nuevo compañero de fórmula de Trump, el senador de Ohio J. D. Vance, ayudó a organizar. El multimillonario empresario tecnológico David Sacks, un destacado defensor de la criptomoneda, organizó una de las recaudaciones de fondos en su casa.

"Una de las cosas que creo que escuchamos mucho en esa cena fue la dificultad que la gente de negocios estaba teniendo bajo este gobierno de Biden", dijo Sacks en un episodio reciente de su podcast All-In. "Los criptomineros sólo quieren un marco. Sólo quieren que el gobierno les diga cómo operar, y no lo consiguen".

Entrando a la política

Los líderes y defensores de la industria se han vuelto cada vez más políticos, ayudando a financiar comités independientes de campaña que han apoyado abrumadoramente a los republicanos sobre los demócratas.

"Es hora de que el criptoejército envíe un mensaje a Washington", escribió Tyler Winklevoss en un largo post en las redes sociales apoyando a Trump. "Que atacarnos es un suicidio político".

Eric Soufer, asesor político de las principales empresas de criptomonedas, dijo que las personas comprometidas con las criptomonedas que fueron expulsadas de las salas de poder después del episodio Bankman-Fried están "buscando validación política después de años en el desierto".

"Creen que ahora es su momento, y es difícil resistirse a alguien que les está diciendo todo lo que quieren oír", dijo Soufer.

La industria de las criptodivisas ha experimentado un resurgimiento desde la caída del FTX. Tras desplomarse en 2022, el precio del bitcoin se ha recuperado y alcanzó un máximo histórico en junio. El entusiasmo en torno al evento de Nashville de este año era palpable en el interior del Music City Center. El candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr. también intervino en la conferencia el viernes.

Aún así, muchos estadounidenses han expresado su preocupación por las criptomonedas, incluso a medida que más gente las conoce. Una encuesta de Pew Research de 2023 reveló que casi 9 de cada 10 adultos habían oído hablar de las criptodivisas y que el 75% de esas personas no creían que fueran seguras o fiables.

Pero el acercamiento de Trump a los votantes afines a las criptomonedas está en consonancia con otros esfuerzos por encontrar nuevos apoyos en lugares poco convencionales. A principios de este año, Trump se acercó a los miembros del Partido Libertario en su convención anual, donde prometió "apoyar el derecho a la autocustodia a los 50 millones de poseedores de cripto de la nación". Existe un considerable solapamiento entre los libertarios y la comunidad cripto.

No fue difícil encontrar partidarios de Trump dentro de la Conferencia Bitcoin. John Fischer, un hombre de 61 años de Atlanta, ha invertido personalmente en criptodivisas desde 2021. Votó por Trump en 2020 y planea hacerlo de nuevo.

Aun así, fue claro sobre los intentos de Trump de atraer a los asistentes a la conferencia.

"Todos los políticos van a estar a favor de algo si quieren conseguir votos", dijo Fischer.

Luke Broyles, un ciudadano de Michigan de 25 años que trabaja en el sector de las criptomonedas, tampoco estaba seguro de los últimos guiños de Trump a pesar de su reciente retórica.

"Creo que la gente del bitcoin es bastante escéptica", dijo Broyles. "Creo que es razonable. En última instancia, la gente está en bitcoin porque no confía en los políticos".