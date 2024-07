"Deadpool & Wolverine" supera los US$ 200 millones en su fin de semana de estreno

Ryan Reynolds y Hugh Jackman se lucen en el estreno de "Deadpool y Wolverin 1:10

(CNN) -- “Deadpool & Wolverine” superó ampliamente la barrera de los US$ 200 millones, y consolidó así el récord del fin de semana de estreno con mayor recaudación para una película con clasificación R, es decir, para mayores de 17 años.

Según estimaciones del estudio, “Deadpool & Wolverine”, la 34º película de la saga Marvel Cinematic Universe, recaudó US$ 205 millones en ventas nacionales y US$ 438,3 millones a nivel mundial en su debut.

La primera película de Deadpool estableció el récord del fin de semana de estreno con mayores ingresos para una película con clasificación R cuando se estrenó en 2016 con aproximadamente US$ 132 millones, y “Deadpool 2” se aseguró el segundo puesto con US$ 125 millones en ventas nacionales en 2018. Pero incluso ajustados a la inflación, ambas películas palidecen en comparación con el debut de la tercera entrega.

“Deadpool & Wolverine” ahora también está entre las mejores películas de fin de semana de estreno de la historia. Se ubica en el puesto número 8, un poco por debajo de “The Avengers” de 2012 (US$ 207 millones) y justo por encima de “Black Panther” de 2018 (US$ 202 millones).

De los 10 estrenos más importantes, seis son de Marvel. Con la incorporación de “Deadpool y Wolverine”, las películas de Marvel recaudaron más de US$ 30.000 millones en conjunto, anunció Disney este domingo, lo que convierte a Marvel en la franquicia cinematográfica más taquillera de todos los tiempos.

Aun así, el Universo cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) ha estado tratando de encontrar su equilibrio después de que su popular “Infinity Saga” culminara con “Avengers: Endgame” en 2019, una película que aún ostenta el récord de mayor recaudación en un fin de semana de estreno por un margen de casi US$ 100 millones. Desde entonces, varias de las ofertas de Marvel en los últimos años han dejado indiferentes a los aficionados y a los críticos.

¿Podría “Deadpool & Wolverine” revitalizar la franquicia?

“Deberíamos seguir tomando cada película en sus propios términos con diferentes umbrales de éxito, especialmente a medida que el MCU se reconstruya con varias películas el próximo año antes del esperado regreso de las películas de Avengers”, le dijo a CNN Shawn Robbins, fundador y propietario de Box Office Theory.

La quinta y sexta película de “Avengers” están programadas para 2026 y 2027, lo que le da a Marvel un horizonte de cuatro nuevas películas para generar impulso y expectativa.

“Aun así, no se puede negar que 'Deadpool & Wolverine' es un gran triunfo por sí mismo, con un gancho único que atrae tanto a los fanáticos acérrimos de Marvel como al público general”, agregó Robbins. “Este lanzamiento es el soplo de aire fresco por el que Marvel ha estado trabajando y prepara el escenario para una nueva era en la marca en general. Es un triunfo para todos, para Disney, Marvel, los propietarios de cines y los cinéfilos”.

Según datos de Box Office Pro, el entusiasmo que rodea a “Deadpool & Wolverine” impulsó la demanda de proyecciones en salas de cine y aumentó el número de veces que la película se proyecta en salas de cine de todo el país. Actualmente, posee el 43% de la cuota de mercado de exhibición en Estados Unidos.

“Estamos encantados de ver que 'Deadpool & Wolverine' llevará a la gente a los cines en el fin de semana de estreno más grande de la historia para una película con clasificación R”, dijo Michael O'Leary, presidente y CEO de la Asociación Nacional de Propietarios de Cines. “Este es el tipo de película que quieres ver en la pantalla grande y el nivel histórico de entusiasmo este fin de semana nos recuerda una vez más que el público sabe que no hay experiencia como la del cine. También sabemos que cuando la gente va al cine, quiere volver, así que estamos emocionados de aprovechar la energía de este fin de semana con una sólida programación de cines en los próximos meses”.

El regreso de las películas con un rendimiento superior al esperado

Si bien la taquilla del verano boreal tuvo un comienzo mediocre después de una primavera tibia, hubo varios éxitos de taquilla que le dieron nueva vida a la industria.

“Desde junio, hubo un desfile ininterrumpido de superproducciones que tuvieron un rendimiento superior al esperado, comenzando con 'Bad Boys: Ride Or Die' y continuando con 'Inside Out 2', 'A Quiet Place: Day One', 'Mi villano favorito 4', 'Twisters' y ahora 'Deadpool & Wolverine', lo que la convierte en una de las cadenas de éxitos más notables en la historia del cine de verano”, le dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore, a CNN este sábado.

La semana pasada, Disney anunció que “Inside out 2” se había convertido en la película animada más taquillera de todos los tiempos tras recaudar US$ 1.460 millones en la taquilla global y destronar al anterior poseedor del récord, “Frozen 2” de 2019.

Hasta el estreno de la película el 16 de junio, las ventas nacionales habían estado un 25% por debajo de los resultados de 2023, según datos de Comscore. Pero menos de tres semanas después de su estreno, el déficit de ingresos de taquilla nacional interanual se redujo del 27% al 19%.

Ahora, el déficit se sitúa en el 16,9% y podría seguir reduciéndose dependiendo de cómo termine el recorrido en los cines de “Deadpool & Wolverine”. El año pasado por esta época, “The Super Mario Bros. Movie” fue la película más taquillera con una recaudación nacional de más de US$ 574 millones . Mientras tanto, el éxito duradero de “Barbie” y “Oppenheimer” —ambas estrenadas el 21 de julio— ayudó a impulsar los ingresos de taquilla nacionales acumulados de 2023 por encima de los US$ 9.000 millones, el nivel más alto desde la pandemia.

Aunque los analistas habían pronosticado una caída en los ingresos para 2024, la programación cinematográfica de verano, que fue mejor de lo esperado, redujo la brecha.

“El desempeño de este fin de semana ciertamente nos hace más optimistas sobre las perspectivas de taquilla para 2024, pero tenemos un largo camino por recorrer antes de que termine el año y las comparaciones interanuales nos mantendrán en un sube y baja de altibajos”, dijo Dergarabedian, quien estimó que la taquilla de todo el año se ubicará entre US$ 8,2 y US$ 8,7 mil millones. “El hecho de que probablemente terminemos con US$ 8 mil millones o más, considerando lo débiles que fueron el primer trimestre y abril en términos de ingresos, es bastante impresionante”.