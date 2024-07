México y Brasil logran las primeras medallas de Latinoamérica en París 2024

Las mexicanas Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, y la brasileña Larissa Pimenta ganaron medallas en tiro con arco y judo, respectivamente. (Crédito: imagen creada con fotos de PUNIT PARANJPE y JACK GUEZ/AFP vía Getty Images)

(CNN Español) -- Las medallas comenzaron a caer por decenas en los Juegos Olímpicos de París 2024 y dos países latinoamericanos ya se hicieron presentes este domingo en el medallero: México y Brasil.

El equipo femenino de tiro con arco le dio a México su primera medalla en París tras ganar el duelo por la presea de bronce contra el equipo de Países Bajos.

Las arqueras mexicanas Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz ganaron 6 a 2 al canto de "Cielito lindo" en las gradas de la explanada de Los Inválidos. Con esto, Valencia suma su segundo metal olímpico, pues en Tokio 2020 se llevó otro bronce en tiro con arco en equipos mixtos.

Este enfrentamiento, que se llevó a cabo antes de las 5 p.m. de París (11 a.m. ET), no solo significó la primera medalla mexicana en los Juegos Olímpicos de París, sino la primera presea de un país de Latinoamérica en la competencia. Es, además, la cuarta medalla para el tiro con arco mexicano en la historia de los Juegos Olímpicos, y la primera por equipos femeninos.

Poco tiempo después de la medalla de bronce de México, cayeron las siguientes preseas latinoamericanas, esta vez gracias a la delegación de Brasil, que suele ser de las protagonistas en cada edición de los Juegos Olímpicos.

A las 11 a.m. ET, el brasileño Willian Lima se enfrentó al japonés Abe Hifumi por la medalla de oro en la final de judo masculino de -66 kg. Lima fue superado por Hifumi, pero, pese a la derrota, se hizo con la medalla de plata en su primera participación olímpica.

A esa misma hora, dio inicio la final del skateboarding street femenino, donde la brasileña Rayssa Leal, de 16 años, tuvo una participación destacada y alcanzó la medalla de bronce. Es la segunda medalla olímpica de Leal, pues en Tokio 2020 se llevó la presea de plata en esta misma prueba.

En tanto, a las 11:06 a.m., la brasileña Larissa Pimenta salió al tatami para enfrentar a la italiana Odette Giuffrida por la medalla de bronce del judo femenino de -52 kg. Pimenta se alzó con la victoria, lo cual significó su primera presea olímpica en su segunda asistencia a unos Juegos Olímpicos, luego de su participación sin medallas en Tokio 2020.

¿Cómo va el medallero de París 2024 para los países latinoamericanos?