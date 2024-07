Resumen, resultados y medallas de los Juegos Olímpicos de París 2024 del 28 de julio

En el deporte se dice que hay que esperar lo inesperado.

Pero ¿quién iba a esperar que un salvavidas vestido con un bañador brillante, multicolor y muy pequeño se lanzaría a la piscina del Arena La Défense este domingo ante 15.000 personas y sería aclamado como un héroe?

Cuando la nadadora estadounidense Emma Weber perdió uno de sus gorros de natación en la piscina, alguien tenía que recuperarlo. Y le tocó al salvavidas heroico zambullirse en la piscina ante miles de aficionados para recuperarlo.

Who do you call when a swim cap falls in the pool?

"BOB THE CAP CATCHER." 😂#ParisOlympics pic.twitter.com/eN5ycGkKjw

— NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) July 28, 2024