Las 5 cosas que debes saber este 29 de julio: CNE proclama a Maduro y oposición dice que ganó Edmundo González

1. Maduro, proclamado ganador por el CNE

El presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones de este domingo en Venezuela con 5.150.092 votos, el 51.20% del total, informó el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) Elvis Amoroso en un informe de resultados que, según dijo, reflejaba el 80% de las actas escrutadas. Con este resultado, Maduro se reelige por segunda vez y comenzará un tercer mandato al frente del Ejecutivo, que se extenderá de enero de 2025 a enero de 2031.

2. Maduro habla de "hackeo" y lanza insultos a Milei

"No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas", dijo el presidente Maduro en su discurso tras ser proclamado ganador por el CNE, agregando que "el fascismo en Venezuela, la tierra de Bolívar y Chávez, no pasará ni hoy ni nunca". El mandatario dijo que hubo un "ataque masivo al sistema de transmisión del CNE" y que ya saben quién lo ordenó y desde dónde lo hicieron, agregando que ahora está en manos de la Fiscalía hacer justicia. Además, Maduro cargó con fuerza contra el presidente de Argentina, Javier Milei. "A Milei le digo: no me aguantas un round, bicho cobarde", dijo.

3. Machado y González desconocen resultados del CNE

Tras el discurso de Nicolás Maduro y después de la conferencia del CNE, la líder opositora María Corina Machado habló en una rueda de prensa y dijo: "Venezuela tiene presidente electo y es Edmundo González Urrutia y todo el mundo lo sabe. Quiero que sepan que esto ha sido algo tan abrumador, tan grande que hemos ganado en todos los sectores del país, en todos los estratos".

4. EE.UU. expresa "serias preocupaciones" por resultados en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó "serias preocupaciones" por los resultados de las elecciones anunciados este lunes por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. "Es fundamental que cada voto se cuente de forma justa y transparente", dijo.

5. Así reaccionó el mundo

Gobernantes y personalidades de América Latina y el mundo reaccionaron al anuncio del CNE de proclamación de Nicolás Maduro. Mientras que el presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo que su Gobierno no reconocerá "ningún resultado que no sea verificable" y la Presidencia de Costa Rica habló de elección "fraudulenta", el presidente de Bolivia felicitó a Maduro y el de Cuba dijo que "triunfó la dignidad" del pueblo venezolano.

A la hora del café

Cómo surgió la frase "señora de los gatos" y por qué es ofensiva para algunas mujeres

El estereotipo podemos verlo representado en Eleanor Abernathy, personaje recurrente de "Los Simpson", una reclusa residente de Springfield que habla en galimatías y lanza sus gatos a los transeúntes. Podemos verlo en... ¿la vicepresidenta de EE.UU. Kamala Harris?

México y Brasil logran las primeras medallas de Latinoamérica en París 2024

El equipo femenino de tiro con arco le dio a México su primera medalla en París tras ganar el duelo por la presea de bronce contra el equipo de Países Bajos.

Fragmentos de vidrio revelan lo que había dentro del demolido laboratorio de un alquimista del Renacimiento

Un nuevo análisis de fragmentos de vidrio del laboratorio de alquimia demolido ha revelado los ingredientes que Tycho Brahe utilizaba en sus misteriosos brebajes, entre ellos el wolframio, que no se describió oficialmente hasta más de 180 años después de su muerte.

Estudio revela que un análisis de sangre para el alzhéimer detecta el 90% de los casos de demencia precoz

Un análisis de sangre combinado para el deterioro cognitivo tiene una tasa de precisión del 90% para determinar si la pérdida de memoria se debe a la enfermedad de Alzheimer, según un nuevo estudio.

¿Es inminente la guerra Israel vs. Hezbollah?

La comunidad internacional lleva meses intentando reducir las tensiones entre Israel y Hezbollah. Se calcula que el grupo más fuerte entre los apoyados por Irán tiene al menos 150.000 misiles y cohetes apuntando al sur, por lo que se teme una guerra que devastaría Líbano y causaría graves daños a Israel.

La cifra del día

US$ 200 millones

La película "Deadpool & Wolverine" supera los US$ 200 millones en su fin de semana de estreno.

La cita del día

"Esto no es un fraude más. Esto es desconocer y violar la soberanía popular"

En sus primeras palabras tras la publicación de los resultados del Consejo Nacional Electoral, que le dan la victoria a Nicolás Maduro, la líder opositora María Corina Machado dijo que la oposición no solo ganó las elecciones, sino que el candidato Edmundo González obtuvo el 70% de los votos y ganó en todos los estados del país.

Y para terminar...

Video en cámara rápida muestra un “tornado de fuego” en California

Este video en 'timelapse' capturado por un grupo que estudia desastres naturales muestra un “tornado de fuego” formándose a medida que el incendio Park se propaga en el condado de Butte, California.