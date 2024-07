Estados Unidos pide al gobierno de Venezuela que publique datos específicos sobre las elecciones

Blinken exige "transparencia" tras los resultados electorales en Venezuela 0:31

(CNN) -- Estados Unidos pide al gobierno de Venezuela que publique “inmediatamente” datos específicos sobre las elecciones presidenciales, citando preocupaciones sobre la credibilidad de la victoria del líder fuerte Nicolás Maduro.

Altos funcionarios de la administración de Biden dijeron este lunes que las autoridades electorales venezolanas deben publicar los “resultados detallados a nivel de distrito electoral” de las elecciones. Un alto funcionario de la administración señaló que estos datos son obligatorios según la ley venezolana y deberían estar disponibles de inmediato. Otro dijo que si los resultados de las elecciones son creíbles, “entonces debería ser un acto muy sencillo y que podrían cumplir con bastante facilidad”.

"Si hay resistencia a proporcionar esa información adicional, entonces creo que eso se vuelve muy problemático cuando se trata de la capacidad de Estados Unidos u otros miembros de la comunidad internacional para juzgar si estas elecciones fueron de hecho inclusivas y creíbles", dijo el funcionario.

“Nuestra mayor preocupación en este momento es que el análisis y los datos que tenemos sobre esta elección, que son independientes de los resultados del Consejo Nacional Electoral, no concuerdan con los resultados tal como fueron anunciados por las autoridades venezolanas. Por eso, en nuestra opinión, esa discrepancia debe ser investigada y abordada antes de que podamos cerrar los libros de esta elección”, añadió el segundo funcionario.

Los funcionarios declinaron dar detalles sobre las acciones que Estados Unidos o la comunidad internacional estarían dispuestos a tomar si las autoridades venezolanas no divulgan los datos o si se determina que sus resultados son fraudulentos, pero no descartaron sanciones. Sin embargo, "actualmente no se está considerando la posibilidad de modificar retroactivamente licencias otorgadas anteriormente", como la de Chevron, dijo el segundo funcionario.

El primer funcionario dijo que comenzarían a tener conversaciones en foros como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el G7 sobre el “camino colectivo a seguir”.

“Continuaremos evaluando nuestra política de sanciones hacia Venezuela a la luz de los intereses generales de la política exterior nacional de Estados Unidos, las acciones que toman u no toman Maduro y sus representantes, y la dirección general del viaje en lo que se refiere a nuestra política bilateral más amplia de Estados Unidos en compromiso con Venezuela”, dijo el segundo funcionario.

Los funcionarios defendieron el alivio de las sanciones otorgado bajo la administración Biden, sugiriendo que las elecciones del domingo no habrían tenido lugar como lo hicieron sin ese alivio.

“A pesar de todos los problemas que estamos discutiendo ahora, el hecho de que Venezuela haya celebrado elecciones ayer, lo que permitió que un candidato de la oposición estuviera en la boleta y que el proceso de votación se desarrollara, sólo se produjo como resultado de las calibraciones que hemos terminado con nuestra política de sanciones durante el último año”, dijo el segundo funcionario. "Ahora que nos enfrentamos a un escenario potencialmente nuevo, lo tendremos en cuenta a medida que determinemos dónde podríamos estar con respecto a las sanciones hacia Venezuela".

El primer funcionario sostuvo que la elección del domingo, en la que estuvieron presentes observadores internacionales, “nos da una tremenda cantidad de datos sobre la voluntad de los electores venezolanos ante la falta de transparencia del CNE venezolano”.

"Yo diría que estamos en una posición mucho mejor ahora que hace tres años", dijo el funcionario.