Harris ve una oportunidad de apuntar a Vance mientras considera su propia elección para vicepresidente

¿Quién podría acompañar a Harris en la fórmula presidencial? 2:45

(CNN) -- El plan de Kamala Harris como compañera de fórmula era pasar por alto a J. D. Vance y considerarlo nada más que un instrumento de Donald Trump. Pero ahora que ella es la probable aspirante demócrata, su campaña considera que el senador de Ohio es una gran desventaja, por lo que hace hincapié en su propio proceso de selección de vicepresidentes y en las audiciones públicas de los aspirantes.



El ascenso de Vance, a pesar de su relativa falta de experiencia gubernamental, está dando a Harris una nueva oportunidad de ir a por Trump. El mensaje no es sólo que Vance es "raro", como dijo la vicepresidenta en una recaudación de fondos este fin de semana, o que tiene opiniones objetables, dijeron los asesores; es que el senador de Ohio no debería estar a dos pasos de la presidencia, y que el hecho de que Trump lo elija plantea más preguntas sobre la cúpula de la candidatura.

La estrategia es también una forma de poner la edad de Trump en el punto de mira, ahora que el presidente Joe Biden no forma parte de la conversación, destacando lo cerca que Vance podría estar de ocupar el Despacho Oval si algo le ocurriera a un presidente de 78 años. Y señalar agujeros en el currículum de Vance, como están haciendo algunos posibles compañeros de fórmula de Harris, es una forma de argumentar que los republicanos están exigiendo a la presunta candidata demócrata un nivel de excelencia diferente cuando la atacan por ser una "contratación DEI".

"Tenemos una mujer negra, tenemos un hombre blanco, y nadie le preguntó al hombre blanco" sobre la experiencia, dijo a CNN el copresidente de la campaña de Harris, Mitch Landrieu.

Tras el anuncio de la elección de Vance por parte de Trump, y mientras los demócratas seguían a la espera de saber si Biden abandonaría la carrera, Harris dijo a varios asesores que veía la elección de Trump como una redoblada apuesta por su base MAGA en lugar de ampliar el atractivo de la candidatura. Ella y su equipo estaban entusiasmados por enfrentarse a Vance en contraposición a los otros en la lista de candidatos del expresidente, deseosos de etiquetarlo como hipócrita y adulador de Trump.

Pero ahora, mientras sus posibles compañeros de candidatura se turnan para criticar a Vance por sus polémicos comentarios sobre las mujeres sin hijos y sus cambios de opinión sobre Trump, además de cuestionar sus raíces en los Apalaches, el equipo de Harris está enfrentando a Vance con las personas de su propia lista para tratar de establecer un contraste.

El republicano de Ohio, de 39 años, es "una de las personas menos preparadas que jamás hayamos propuesto para ocupar la vicepresidencia de Estados Unidos", dijo Landrieu, con cualificaciones que no van mucho más allá del mínimo constitucional de ser ciudadano estadounidense nacido naturalmente y tener 35 años.

"Ni siquiera ha dirigido una empresa. Nunca ha dirigido nada. Y está a punto de estar a un paso de la mayor entidad del mundo, y la más importante", dijo Landrieu. "Así que es justo preguntarse: ¿cómo podemos saber si tiene la capacidad de dirigir la política interior y de seguridad nacional del país más poderoso del mundo, para lo que puede ser convocado de un momento a otro?".

Harris, que fue elegida senadora por primera vez en 2016, pasó tanto tiempo en la cámara como Vance (elegido por primera vez en 2022), antes de empezar a prepararse en 2018 para presentar su aspiración a la presidencia. Y mientras que Vance ha ganado cargos a nivel estatal, los cargos de los aspirantes en la lista de Harris que incluye a varios gobernadores, un senador y un secretario del Gabinete han servido más tiempo en el gobierno que Vance y tienen experiencia de liderazgo en una variedad de cargos anteriores, negocios y el ejército (y la NASA).

Cedric Richmond, excongresista por Louisiana y asesor de Biden en la Casa Blanca, que también es copresidente de la campaña, dijo que le "aterroriza" pensar que Vance pueda convertirse en presidente de la noche a la mañana.

Varias personas que aspiran a ser elegidas como compañeras de fórmula de Harris se hicieron eco de ese mensaje mientras se esfuerzan por conseguir el puesto.

"He contratado a muchas personas a lo largo de mi vida, en empresas y organizaciones sin fines de lucro, en el gobierno, y es bastante obvio que cuando el currículum de alguien muestra que no puede mantener un puesto de trabajo o que no lo ha mantenido durante más de uno o dos años seguidos, hay algo que no funciona", dijo el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, que está entre los posibles aspirantes, refiriéndose a los breves periodos de Vance en puestos empresariales antes de lanzarse a la carrera por el Senado en Ohio en 2022.

Pritzker dijo que los posibles candidatos demócratas no sólo tienen más experiencia, sino que también han sido más coherentes en sus posiciones que Vance, quien ha pasado de preocuparse en privado hace ocho años de que Trump podría ser "el Hitler de Estados Unidos" a decir que fue convencido por completo por la forma en que Trump se desempeñó como presidente.

El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, que se presentó a las presidenciales hace cuatro años después de haber sido alcalde de South Bend, Indiana, hizo una observación similar entre las entrevistas en su propia audiencia pública para ascender en la lista de Harris.

"Soy alguien que cree que la gente más joven puede aportar algo", dijo Buttigieg, de 42 años, quien argumentó que sus relativamente pocos años en el servicio gubernamental no eran un problema ya que Trump había cambiado el juego para lo que contaba como experiencia política. "Pero creo que cuando no tienes experiencia ejecutiva en absoluto, ciertamente no en la administración pública, y muy poca experiencia en cargos públicos en general, eso es una verdadera preocupación".

El director de comunicaciones de Trump, Steven Cheung, calificó a Vance como "la mejor opción para ser el próximo vicepresidente de Estados Unidos, mientras que Kamala ha estado interpretando el papel desde que fue seleccionada por Biden". Atacó a Harris como "la candidata presidencial menos seria en una generación", y añadió: "No importa a quién elija Kamala, no puede blanquear su pésimo historial como zar fronterizo fracasado de Biden, supervisando una inflación fuera de control y liberando a criminales violentos de nuevo en las comunidades".

Harris sopesa su experiencia pasada en su selección

Aunque el ex secretario de Justicia Eric Holder supervisa el proceso oficial de selección de Harris, la toma de decisiones se limita a un estrecho círculo en torno a la vicepresidenta, encabezado por su jefa de gabinete de campaña, Sheila Nix, y la secretaria general de la oficina de la Vicepresidencia, Lorraine Voles. Ellas mismas realizan muchas de las llamadas, y reciben aún más de viejos y nuevos amigos, seguros de su propia experiencia política, a medida que impulsan sus elecciones preferidas.

Harris, de 59 años, tiene la experiencia única de dirigir un proceso de selección solo cuatro años después de haberlo vivido ella misma.

Ese proceso y el modo en que tuvo que desempeñar el cargo bajo un intenso escrutinio ha estado presente en sus conversaciones con Biden y el expresidente Barack Obama, entre otros, según dijeron a CNN personas familiarizadas con su pensamiento.

Aunque no sólo se fijará en los puestos que ocuparon los aspirantes, sino también en lo que hicieron en ellos, sus asesores dicen que el proceso no será tan sencillo como comparar currículos.

"Estamos en una situación en la que alguien ha desempeñado el cargo de vicepresidente", dijo a CNN un asesor de Harris. "Ella conoce los retos de este mundo de tal modo que se necesita a alguien con una gran cantidad de resiliencia".

Esas consideraciones se entrelazan con preocupaciones inmediatas que ella ha seguido subrayando en reuniones internas: la necesidad de unificar al partido y recordar que, a pesar de su meteórica primera semana como candidata, "llevamos las de perder en esta carrera", como dijo en una recaudación de fondos en Massachusetts el sábado por la tarde.

Como ocurrió cuando Biden estaba en sus últimas deliberaciones sobre ella hace cuatro años, Harris cree que el factor más importante tiene que ser quién va a ayudarla a ganar, dicen sus asesores.

"Harris elegirá a un vicepresidente que esté cualificado y preparado para servir al pueblo estadounidense, proteger sus libertades y luchar por su futuro", dijo el portavoz de la campaña, James Singer, tratando de nuevo de pintar un contraste al reiterar una acusación que la propia Harris ha hecho: que Trump eligió a Vance porque apoyaba su intento de anular las elecciones de 2020.

Cuestionar la edad y la salud de Trump

Con Biden fuera de la carrera, Trump es ahora el candidato mucho más viejo. Tiene sobrepeso, se sabe que le encanta la comida rápida y tiene una objeción filosófica al ejercicio. Nunca ha hecho público su historial médico completo.

Para los asesores de Harris, eso hace que la elección de su compañero de fórmula sea una cuestión aún más apremiante.

Cuando el entonces senador de Arizona John McCain eligió a la entonces gobernadora de Alaska Sarah Palin como compañera de fórmula en 2008, se enfrentó a acusaciones de imprudencia por seleccionar a alguien con tan poca experiencia, dado que él era entonces el primer candidato presidencial de más edad y ya había pasado por un cáncer. McCain tenía en 2008 unos seis años menos que Trump ahora. Palin llevaba unos meses más como gobernadora de Alaska y antes de eso, como alcaldesa y concejal de su pequeña ciudad de Wasilla de los que Vance ha pasado en el Senado.

Trump es el único presidente de Estados Unidos elegido sin experiencia gubernamental o militar previa. E incluso si eligió a Vance para que fuera menos un socio de gobierno que alguien que pudiera llevar adelante su movimiento político, Trump ha dicho que cree que el republicano de Ohio sería un buen presidente.

Al ser cuestionada por el hecho de que los demócratas destacaran la edad de Trump, su secretaria de prensa, Karoline Leavitt, esgrimió un argumento similar al que los demócratas lanzaban hace apenas unas semanas: "No se trata de la edad, se trata de la competencia".

Aun así, eso no cambia las realidades actuariales de las que los demócratas están mucho más deseosos de hablar ahora que ya no defienden a Biden.

"Tiene que hacerte dudar del juicio de Donald Trump. Él sabe lo viejo que es", dijo Pritzker. "Y por eso la idea de que elija a alguien a un latido de distancia de la presidencia, con tan poca experiencia, y en particular tiene tan poca experiencia dirigiendo nada, debería plantear muchas preguntas en la mente de la gente".

"Dadas las preguntas sobre la salud del presidente Trump, así como su avanzada edad, la selección de un compañero de fórmula aquí es tan importante como cualquier otra desde la última campaña de FDR y J. D. Vance no es Harry Truman", dijo Buttigieg.

Roosevelt tenía 62 años durante su última campaña en 1944.

"El Padre Tiempo está invicto", dijo Richmond, "y [Vance] estando tan cerca de él, con esa cantidad de experiencia y con la falta de seriedad o aprecio por el trabajo, eso debería preocupar a mucha gente".