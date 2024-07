Nicolás Maduro dice que no habrá “fascismo”, habla de hackeo y lanza insultos a Milei

Las palabras de Maduro tras su victoria 3:01

(CNN Español) -- El presidente Nicolás Maduro celebró el resultado de las elecciones de este domingo en Venezuela, luego de que el Consejo Nacional Electoral lo proclamara como ganador con el 51,20% de los votos.

"No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas. No pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela", dijo el presidente, agregando que "el fascismo en Venezuela, la tierra de Bolívar y Chávez, no pasará ni hoy ni nunca".

"No nacimos el día de los cobardes, de los tibios, de los timoratos. Nacimos el día en que la luz del Libertador parió esta patria", agregó, agradeciendo a Dios por los resultados que marcan el triunfo de "la paz, la estabilidad".

"Lo dije: Va a haber paz antes, y la hubo, durante, y la hay. Y va a haber paz, estabilidad y justicia después del 28 de julio a partir de hoy", dijo.

El mandatario pide que se respete la decisión popular

Maduro defendió el sistema electoral, que, según dijo, brinda "confianza, seguridad, transparencia", y pidió que se respeten los resultados proclamados por la autoridad electoral.

publicidad

El mandatario puso como ejemplo el momento en que el expresidente de Estados Unidos Donald Trump denunció que le habían robado las elecciones, diciendo que ellos no intervinieron porque se trata de un "asunto interno" del país norteamericano.

"Eso es lo que pido como presidente (...): respeto a la Constitución, a los poderes públicos y a la vida soberana de Venezuela. Respeto a la voluntad popular", dijo.

Maduro denuncia "hackeo masivo"

El mandatario dijo que hubo un "ataque masivo al sistema de transmisión del CNE" y que ya saben quién lo ordenó y desde dónde lo hicieron, agregando que ahora está en manos de la Fiscalía hacer justicia.

Querían "impedir que el pueblo tuviera sus resultados oficiales", dijo, para poder decir que hubo fraude. "Trataron de impedir el boletín, trataron de asaltar centros electorales", agregó.

"El pueblo dijo paz, tranquilidad, estabilidad. Triunfó la voz de paz y en Venezuela va a haber paz, paz, paz para nuestra patria", dijo

Insultos contra Milei

Maduro manda mensaje a Milei durante discurso 1:54

En su discurso, Maduro cargó con fuerza contra el presidente de Argentina, Javier Milei. "A Milei le digo: no me aguantas un round, bicho cobarde", dijo.

"Desde Caracas digo: no al nazi fascista de Milei", agregó, diciendo que "tiene cara de monstruo, además. Es feo. Estúpido".

"Venezuela puede decir hoy en esta madrugada que está de pie y lista para seguir caminando su destino glorioso en el siglo XXI", siguió.

"Este es un triunfo de la esperanza, de la verdad, del camino señalado por nuestro comandante Hugo Chávez para construir una sociedad alternativa al capitalismo salvaje. Nuestro socialismo del siglo XXI, con la carga definitiva del independentismo bolivariano y la carga espiritual de nuestro señor Jesucristo. Somos el pueblo de Cristo".