Llega el punto máximo de dos lluvias de meteoros esta semana: ¿cómo verlas y en dónde?

Conoce el origen de la lluvia de meteoros más brillante 1:24

(CNN) -- Mira al cielo nocturno esta semana (en realidad, desde la noche de este lunes) para tener la oportunidad de ver meteoros de alta velocidad y brillantes bolas de fuego de dos lluvias de meteoros que alcanzarán su máximo alrededor de la misma hora.

Según la Sociedad Estadounidense de Meteoros, las Delta Acuáridas del Sur estarán más activas desde la noche de este lunes hasta las primeras horas del martes y podrán verse hasta 25 meteoros por hora, dependiendo de la ubicación del observador. Y el martes por la noche, la lluvia de menor intensidad de las Alfa Capricórnidas —conocidas por sus brillantes bolas de fuego— también podría aportar cinco meteoros por hora a la fiesta celeste.

Una bola de fuego se define como un meteoro que es más brillante que el planeta Venus y es causada por un meteoro de mayor tamaño que podría superar 1 metro de diámetro, según la NASA.

Las lluvias de meteoros son los restos que dejan los cometas y asteroides que orbitan alrededor del Sol y que la Tierra encuentra anualmente en algún punto de su trayectoria orbital. De acuerdo con Robert Lunsford, coordinador de informes sobre bolas de fuego de la Sociedad Estadounidense de Meteoros, el rastro de escombros de las Delta Acuáridas del Sur está muy disperso, por lo que la lluvia podría producir aproximadamente la misma cantidad de meteoros durante algunos días cercanos a su punto máximo.

Según Lunsford, el miércoles por la noche es el mejor momento para ver ambas lluvias, ya que la Luna menguará y perderá un 8% de su iluminación cada noche. (La iluminación de la Luna puede dificultar la visibilidad de los meteoros más débiles). El lunes, la Luna estará llena en un 34%, y el miércoles el orbe estará lleno en un 16%, según la Guía Lunar Diaria de la NASA.

¿Cómo ver los meteoros?

Según Andrew Rivkin, astrónomo planetario y científico investigador del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, para ver las lluvias de meteoros lo mejor es mirar solo con los ojos y no utilizar ningún equipo como binoculares o telescopio, ya que se necesita una visión clara de todo el cielo.

"Busca un lugar oscuro, alejado de las luces de la ciudad, si puedes, con vistas al cielo abierto y acomódate", explica Rivkin. Recomienda sentarse al aire libre durante al menos 10 o 15 minutos para que los ojos se adapten a la oscuridad.

El mejor momento para ver meteoros será hacia las 4 a.m. hora local, cuando el radiante, la constelación de la que parecen proceder las lluvias de meteoros, estará más alto en el cielo, según Lunsford.

¿En dónde ver las lluvias de meteoros de esta semana?

Ambas lluvias de meteoros serán visibles en todo el mundo, aunque en el hemisferio norte puede que se produzcan menos meteoros por hora —solo hasta 10— porque el radiante estará más bajo en el cielo, añadió.

La constelación de Acuario es el radiante de las Delta Acuáridas del Sur, y la constelación de Capricornio es el radiante de las Alfa Capricórnidas. Ambas constelaciones estarán una al lado de la otra en la parte suroeste del cielo, dijo Lunsford.

"Aunque estén una al lado de la otra, se podrán distinguir porque las Alfa Capricórnidas son mucho más lentas", explicó. Las Delta Acuáridas del Sur alcanzan unos 40 kilómetros por segundo, según la NASA, y suelen durar medio segundo.

Sin embargo, las Alfa Capricórnidas suelen ser más grandes y es más probable que duren al menos un segundo, añadió Lunsford. "No son tan fuertes como las Delta Acuáridas del Sur —tal vez cinco por hora en el mejor de los casos—, pero son bien conocidas por producir bolas de fuego. Así que puede que veas en una hora cuatro bastante débiles y luego una bonita y brillante que durará unos segundos".

Aunque todavía faltan algunas semanas para que la lluvia de meteoros de las Perseidas alcance su punto máximo, que será la noche del 11 de agosto, también ha estado activa en el cielo nocturno desde mediados de julio y puede verse junto a estas otras lluvias, explica Lunsford. "Puede que solo se vean un par cada hora, pero suelen ser brillantes y muy rápidas", explicó. "Así que, si estás empezando a dormitar, te despertarán".

A principios de julio, una bola de fuego surcó el cielo a plena luz del día sobre partes de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y otros estados del noreste de Estados Unidos, desatando el entusiasmo en toda la costa este. Algunos entusiastas de los meteoritos captaron el raro espectáculo con sus cámaras.

"Es una situación en la que el universo viene hacia nosotros. Está interactuando con nosotros de una forma en la que quizá no solemos pensar», dijo Rivkin. «Vemos el Sol todos los días y vemos la Luna. Están ahí arriba, son constantes, las estrellas son constantes, pero los meteoritos son cosas que no suelen estar ahí... Uno puede ser el único en ver un meteoro en particular. Creo que eso los hace particularmente especiales".

¿Qué lluvias de meteoros faltan en 2024?

Estas son las lluvias de meteoros restantes que se espera que alcancen su punto máximo en 2024.

Perseidas: 11-12 de agosto

Dracónidas: 7-8 de octubre

Oriónidas: 20-21 de octubre

Táuridas del Sur: 4-5 de noviembre

Táuridas del Norte: 11-12 de noviembre

Leónidas: 17-18 de noviembre

Gemínidas: 13-14 de diciembre

Úrsidas: 21-22 de diciembre

Lunas llenas restantes de 2024

Este año todavía quedan cinco lunas llenas, según el Farmers' Almanac.

19 de agosto: Luna de esturión

17 de septiembre: Luna de la cosecha

17 de octubre: Luna del cazador

15 de noviembre: Luna del castor

15 de diciembre: Luna fría