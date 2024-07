Así reaccionan líderes mundiales tras los polémicos resultados electorales en Venezuela

Tensión en un colegio electoral del centro de Caracas 2:19

(CNN) -- Tras conocerse los resultados electorales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) este lunes en la madrugada, las reacciones no se hicieron esperar con muchos políticos de la región rechazando estos resultados y pidiendo auditorías independientes.

Según el órgano electoral el presidente Nicolás Maduro obtuvo 51,2% y el principal candidato opositor, Edmundo González Urrutia, obtuvo un 44,2%.

Estas son algunas de las reacciones:

Bolivia

El presidente de Bolivia, Luis Arce, extendió sus felicitaciones a Maduro por "la victoria electoral" y celebró que "se haya respetado la voluntad del pueblo venezolano en las urnas". Arce dijo que Bolivia seguirá fortaleciendo los lazos de amistad con Venezuela.

Chile

El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo que su gobierno no reconocerá "ningún resultado que no sea verificable". Agregó que los resultados que publicó el CNE "son difíciles de creer", por lo que exigió "total transparencia de las actas y el proceso", y que "veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados".

El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) July 29, 2024

El canciller de Venezuela, Yvan Gil, respondió al tuit de Boric diciendo que su gobierno "no necesitamos su devaluado reconocimiento". " ¡Ocúpese de sus problemas! Acá ganamos, defendemos el triunfo y celebramos como verdaderos revolucionarios", escribió Gil a Boric.

Quizás su incompetencia es la causa de desconocer que los hijos de Bolívar y de Chávez no necesitamos su devaluado reconocimiento, aquí si derrotamos el fascismo con votos y con apoyo popular, y además somos libres de tutelajes, cosa que lastimosamente su gobierno no puede decir… https://t.co/YeyBaqOHLo — Yvan Gil (@yvangil) July 29, 2024

Costa Rica

En un comunicado, el gobierno de Costa Rica dijo que no reconoce la elección de Maduro, a la que llamó "fraudulenta" y dijo que la "repudia". El gobierno de Rodrigo Chávez dijo que trabajará en conjunto con los "gobiernos democráticos" del continente y organismos internacionales para lograr que se respete la voluntad del pueblo venezolano.

Cuba

El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel felicitó a Nicolás Maduro por esta "victoria histórica" en las elecciones. "Hoy triunfó la dignidad y el valor del pueblo venezolano sobre presiones y manipulaciones", escribió el líder cubano, que agregó que "el pueblo bolivariano... venció limpiamente a la oposición pro imperialista de forma inequívoca".

Hoy triunfó la dignidad y el valor del pueblo venezolano sobre presiones y manipulaciones. Transmito al hermano presidente @NicolasMaduro nuestras afectuosas felicitaciones por esta victoria histórica y el compromiso de #Cuba de estar junto a la Revolución Bolivariana y Chavista. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) July 29, 2024

Estados Unidos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó "serias preocupaciones" por los resultados de las elecciones anunciados el lunes por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que declaró vencedor a Nicolás Maduro.

"Tenemos serias preocupaciones de que el resultado anunciado no refleje la voluntad o los votos del pueblo venezolano. Es fundamental que cada voto se cuente de forma justa y transparente, que los funcionarios electorales compartan inmediatamente la información con la oposición y los observadores independientes sin demora y que las autoridades electorales publiquen la tabulación detallada de los votos", ha declarado.

Blinken elogió a los votantes venezolanos por lo que calificó de "valentía y compromiso con la democracia frente a la represión"

"La comunidad internacional está observando esto muy de cerca y responderá en consecuencia", afirmó.

Más temprano el Departamento de Estado dijo en un comunicado que es "de vital importancia" que cada voto se cuente de forma "justa y transparente" en las elecciones presidenciales venezolanas.

Blinken pidió que las autoridades electorales publiquen la tabulación detallada de los votos para garantizar "la transparencia y la rendición de cuentas".

"Estados Unidos apoya al pueblo venezolano y sus aspiraciones democráticas. Seguiremos trabajando con las partes interesadas venezolanas y los socios internacionales para garantizar que se respeten las libertades y los derechos democráticos del pueblo venezolano".

Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo dijo que su gobierno recibe "con muchas dudas" los resultados emitidos por el CNE, por lo que ha pedido que se reciban informes de las misiones de observación electoral que "deben defender el voto de los venezolanos".

Venezuela merece resultados transparentes, certeros y apegados a la voluntad de su pueblo. Recibimos con muchas dudas los resultados anunciados por el CNE. Por eso, son imprescindibles los informes de las misiones de observación electoral, que hoy más que nunca, deben defender… — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) July 29, 2024

Honduras

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, envió una felicitación a Maduro por su "inobjetable triunfo que reafirma su soberanía".

Nuestra especial felicitación y saludo Democrático, Socialista y Revolucionario al Presidente @NicolasMaduro y al valiente pueblo de Venezuela por su inobjetable triunfo, que reafirma su soberanía y el legado histórico del Comandante @chavezcandanga. — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) July 29, 2024

Perú

El canciller de Perú, Javier González Olaechea, dijo que su país "no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano".

En su cuenta de X, el canciller peruano informó que "ante muy graves anuncios oficiales de las autoridades electorales venezolanas", como fue la victoria de Nicolás Maduro, Perú llamó a consultas al embajador peruano en Caracas.

Ante los muy graves anuncios oficiales de las autoridades electorales venezolanas, se ha dispuesto el inmediato llamado a consultas del embajador peruano acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela. — Javier González-Olaechea (@J_GonzalezOFr) July 29, 2024

Uruguay

El presidente de Uruguay Luis Lacalle Por dijo que "no se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él".

Así no! Era un secreto a voces. Iban a “ganar” sin perjuicio de los resultados reales.

El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él. — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) July 29, 2024

Líderes políticos y otros

El líder opositor Leopoldo López dijo que el CNE anunció un "fraude y toda Venezuela lo sabe".

CNE anuncia un FRAUDE y toda Venezuela lo sabe. Ese fraude no es sostenible. — Leopoldo López (@leopoldolopez) July 29, 2024

Evo Morales, expresidente de Bolivia, celebró la "victoria" de Maduro tras, según dijo, vencer " todas las adversidades externas, pero con el apoyo del pueblo venezolano".

Estamos muy felices por la victoria alcanzada hoy por el hermano presidente @NicolasMaduro.

Vencieron contra todas las adversidades externas, pero con el apoyo del pueblo venezolano que es lo verdaderamente importante. Esta es un triunfo de la paz, de la Revolución Bolivariana y… pic.twitter.com/aX9q3jH9va — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) July 29, 2024

La directora de la división para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, dijo que "estas no han sido elecciones libres ni justas" debido a que se proclamó un ganador presidencial sin actas y sin auditar los resultados.

Venezuela🇻🇪| Proclamar un ganador sin acceso a las actas y sin poder auditar los resultados viola el derecho al voto y la participación política. Este hecho se suma a la represión de opositores y la cooptación del CNE y confirma que estas no han sido elecciones libres ni justas. — Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) July 29, 2024

El representante republicano a la Cámara por Miami Carlos Giménez rechazó los resultados oficiales del CNE que proclamaron a Maduro presidente de Venezuela y dijo la elección es una total "farsa" y que pedirá al presidente Joe Biden que suspenda todas las relaciones diplomáticas con Venezuela, así como reimponer sanciones estrictas al petróleo de Venezuela y aumentar la recompensa por Maduro de US$ 15 a US$ 50 millones.

"Nicolás, nadie te cree. Eres un asesino, matón, ladrón", escribió Giménez en X.

🚨#SOSVenezuela🚨 Dictator Nicolas Maduro has decided to turn today’s election into a TOTAL FARCE. I’m calling on President Biden to SUSPEND all diplomatic relations with Venezuela. Reimpose the STRICTEST oil sanctions & increase Maduro’s bounty from $15 to $50 million! — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) July 29, 2024

El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, calificó como una "farsa" las elecciones presidenciales, además de ser, según él, las más "predecibles y ridículas de la historia moderna".

El régimen de Maduro acaba de llevar a cabo las elecciones farsa más predecibles y ridículas de la historia moderna The Maduro regime in #Venezuela has just carried out the most predictable and ridiculous sham election in modern history — Marco Rubio (@marcorubio) July 29, 2024

El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, dijo que en Venezuela "no hubo fraude electoral, sino un golpe de Estado" tras anunciarse la victoria de Maduro.

¡ En Venezuela no hubo un fraude electoral, sino un Golpe de Estado al desconocer la voluntad popular.! pic.twitter.com/LLozHeojmp — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) July 29, 2024

El CEO de Tesla, Elon Musk, dijo en su red social, X: "Vergüenza debería darle a Nicolás Maduro".