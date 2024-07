¿Dónde están las actas de las elecciones presidenciales de Venezuela? Algunas de ellas podrían estar en dos direcciones web

Machado: "Tenemos las actas y el presidente es Edmundo González" 0:50

(CNN Español) -- El Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha publicado los resultados detallados por colegio electoral y mesa de votación que respaldan el anuncio de la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del domingo, pero las actas que contienen esos resultados ya circulan en internet, según pudo comprobar CNN.

La posibilidad de consultar las actas se abrió luego de que la líder opositora María Corina Machado anunciara el lunes que crearían el sitio https://resultadospresidencialesvenezuela2024.com/ para que los interesados pudieran revisar el resultado de la mesa en la que votaron.

“Tenemos el 73,20% de las actas y con ese resultado nuestro presidente electo es Edmundo González Urrutia”, dijo Machado. Fue un anuncio similar al que hizo la noche del domingo cuando, con el 40% de las actas, en su poder también afirmó que el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática había vencido a Maduro.

En la mañana del martes un equipo de CNN intentó sin éxito hacer esa consulta ingresando esa dirección, un tema que era tendencia en redes sociales como X debido a que el sitio estaba saturado por la cantidad de usuarios que intentaban acceder. Algunos señalaron que después de insistir, lograr revisar las actas de sus mesas de votación en ese sitio.

En la tarde, CNN consiguió entrar a otro sitio que ofrece lo mismo, ganovzla.com y allí sí pudo revisar las actas que pertenecerían a los colegios electorales de cinco personas con documentos venezolanos.

Los ciudadanos con documento de identidad expedido por las autoridades venezolanas pueden ingresar a esas direcciones web con su número, sin importar si votaron o no en los comicios celebrados hace dos días, y revisar el resultado impreso en las actas.

CNN desconoce cómo se procesó ese material, ni si están allí todas las actas de votación que tiene el Consejo Nacional Electoral, ni está en capacidad de determinar si los resultados de esas actas son verdaderos, pero puede confirmar que, de los cinco números de cedula que introdujo, todos se corresponden con el colegio electoral asignado a las personas que poseen esa identificación. El sitio que promueve Machado está alojado en AWS, el servicio en la nube de Amazon.

En los cinco resultados obtenidos varían los nombres y las firmas de los miembros de mesa y los testigos presentes en el escrutinio. Las imágenes de las actas tienen un número de identificación aparentemente generado por el sistema, firmas de testigos y un código QR en la parte baja.

En un video de su cuenta de X, el periodista Eugenio Martínez, director de Votoscopio, dijo que todos esos elementos son necesarios para hacer una eventual auditoría de ese material.

Pero para llegar a ese punto sería necesario que el Consejo Nacional Electoral entregue el detalle de los resultados. Y hasta la tarde del martes no lo había hecho público, ni ha dado un nuevo boletín. Solo se sabe lo que dijo el presidente del CNE, declaró el domingo: que con el 80% del escrutinio oficial Maduro sumaba el 51% de los votos.

Contrario a la costumbre de publicar casi de inmediato en la página web del CNE los resultados de los comicios por colegio electoral y mesa, la actual directiva del organismo no lo hizo. Tanto el Centro Carter, los expresidentes de República Dominicana, Leonel Fernández, y Colombia, Ernesto Samper -ambos invitados como veedores- y varios gobiernos de la región han pedido que se publique el resultado detallado para despejar las dudas surgidas.

Y aunque Maduro se comprometió el lunes con el enviado del presidente de Brasil, Lula da Silva, a publicar todas las actas, según confirmó una fuente enterada de los detalles de la reunión a CNN, lo cierto es que, hasta la tarde del martes, no lo había hecho.

Esto ha ocurrido en otras tres ocasiones desde que en 2004 el Consejo Nacional Electoral de Venezuela decidió automatizar su plataforma de votación.

En 2007, según recuerda Martínez, el CNE dejó de publicar un número significativo de actas en el referendo que planteaba una enmienda de la Constitución en 2007, que perdió el chavismo.

Tampoco publicó actas, ni resultados disgregados en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de agosto de 2017, ni en el referéndum consultivo sobre el histórico diferendo con Guyana por el Esequibo, agrega.

En agosto de aquel año, el CNE reportó más de ocho millones de votantes y nunca publicó las actas. Posteriormente, la compañía Smartmatic, que era la encargada del voto electrónico en el país, aseguró que "hubo manipulación del dato de participación" de al menos un millón de electores. La oposición había reportado que hubo 2,4 millones de votos.

La entonces presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, respondió: "Hay quienes buscan sumir en un vacío a los que participaron en la elección del pasado domingo y desconocer la voz de más de 8 millones de venezolanos".

Una polémica similar se desató a finales de 2023 en ocasión del referéndum consultivo convocado por Maduro sobre el territorio Esequibo, una amplia franja rica en petróleo que controla Guyana y que Venezuela reivindica como propia desde 1899, cuando la perdió en virtud del fallo del laudo de París.

El CNE reportó entonces que habían votado más de 10 millones de personas, pero no publicó las actas de votación. El número de participación sorprendió a analistas, al tratarse de una campaña de escasa movilización. No hubo testigos de la oposición en las mesas, por lo que el conteo tuvo poca verificación independiente.

“El promedio de publicación de resultados en la web del CNE era de 3 horas después del anuncio del primer boletín, aproximadamente, además de la entrega de la base de datos de los resultados a los partidos. Este tiempo de publicación aumentó a 8 horas aproximadamente con la llegada de Ex Cle, (la empresa que sustituyó a Smartmatic como proveedor del software electoral después de la celebración de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente)”, dijo Martínez a CNN.

A pesar de que era una tradición, la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política solo establece, en su artículo 55, que los resultados de las contiendas electorales deben publicarse 30 días después de la proclamación de los ganadores en la Gaceta Electoral.

El hackeo y Macedonia del Norte

El presidente del CNE explicó afirmó cerca de la medianoche del domingo que la demora para ofrecer los resultados obedeció a un ataque informático sufrido por el sistema electoral venezolano.

El lunes, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, dijo también sin presentar pruebas que ese ataque al sistema de transmisión de datos provino de Macedonia del Norte.

El martes, el gobierno de ese país respondió en un comunicado que no había recibido solicitud alguna de las autoridades venezolanas para que investiguen ese caso.

CNN hace esfuerzos para contactar al Ministerio Público de Venezuela para informar de los nuevos desarrollos de la investigación y ha enviado un correo electrónico al gobierno de Macedonia del Norte para conocer más detalles de la situación.

Sin embargo, el organismo, que atribuyó la demora de la entrega de resultados del domingo a un hackeo, no ha ofrecido nuevas actualizaciones.

“La no publicación es una decisión política (del CNE). Nuestra casi certeza es que no tienen las actas para sustentar el resultado”, dijo a CNN el politólogo Eduardo Repilloza, director general de la organización civil Transparencia Electoral y coautor del libro Así se vota en Venezuela (2020).

Repilloza subrayó que el CNE debe por ley a publicar los resultados por mesa y las actas de escrutinio, pero recordó que en varias ocasiones no lo realizaron. “No se rigen por si están obligados o no. La publicación es una decisión política: tanto la hora del anuncio del primer boletín como la forma tiene una motivación política”, agregó.

“Básicamente, las veces que no han publicado (los datos completos) es que no hubo un resultado se corresponda con el discurso”, dijo a CNN Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). El politólogo también destacó que es la primera vez que no hay actas en unas elecciones presidenciales. “Siempre se habían publicado porque están en manos de los testigos de los partidos y no hay manera de negar el tema”, agregó.

El CNE no ha respondido en público a las demandas de líderes opositores y presidentes de la región. El lunes, el presidente de la institución, Elvis Amoroso, exclamó que “Venezuela tiene el mejor sistema electoral del mundo”.