Harris se acerca al anuncio de su elección para la vicepresidencia mientras su equipo evalúa a los aspirantes principales

Las opciones de Kamala Harris para la vicepresidencia 1:34

(CNN) -- Kamala Harris se encuentra en pleno proceso de elección de su compañero de fórmula para la vicepresidencia, y su campaña prevé un anuncio en los próximos días al que seguiría inmediatamente una gira conjunta por una serie de estados disputados.



Harris, lanzada abruptamente al papel de candidata presidencial hace menos de 10 días, ha estado estudiando cuadernos llenos de información sobre cada uno de los principales aspirantes a la vicepresidencia, ha mantenido conversaciones preliminares con algunos de esos candidatos, y ha estado preguntando a asesores cercanos involucrados en el proceso quién sería el compañero de gobierno más fuerte para ella en la Casa Blanca, dijeron fuentes familiarizadas con el proceso.

Harris aún no ha realizado entrevistas formales con los principales aspirantes, dijo a CNN una fuente familiarizada con el proceso. Se espera que ese proceso comience esta semana.

Mientras tanto, su equipo --que trabaja con un calendario extraordinariamente apretado después de que el presidente Joe Biden abandonara abruptamente su campaña de reelección a poco más de tres meses de las elecciones-- ha estado investigando y evaluando rápidamente a los principales candidatos, incluso estudiando videos de los aspirantes.

Entre los principales aspirantes figuran el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, el senador de Arizona, Mark Kelly, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz. El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, se retiró de la carrera y rechazó la petición de la campaña de ser investigado, según informó CNN el lunes. El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, y el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, también siguen en conversaciones, pero personas cercanas al proceso creen que no son los principales aspirantes.

Eric Holder, exsecretario de Justicia, lidera un equipo de investigación formado por varias docenas de abogados demócratas que están estudiando a fondo los historiales financieros y familiares de los aspirantes. Tony West, ex subsecretario de Justicia y cuñado de Harris, también desempeña un importante papel de asesor en el proceso de búsqueda.

publicidad

Como es habitual en las búsquedas para la vicepresidencia, la campaña de Harris se ha centrado en quién podría ayudar a reforzar las posibilidades electorales de la candidatura de Harris. Se han realizado sondeos sobre cómo al menos algunos candidatos, en particular Shapiro y Kelly, podrían influir en la carrera en los estados disputados.

La campaña de Harris declinó hacer comentarios para este reportaje.

"Ella, mejor que nadie aparte de un par de personas en la tierra, sabe lo que implica el trabajo de vicepresidenta, para bien y para mal", dijo un viejo amigo de Harris. La vicepresidenta está buscando un socio que pueda "hacer el trabajo que ella desempeña actualmente, hacerlo de una manera que sume y no distraiga, e idealmente ayude a apuntalar cualquier debilidad que tenga electoralmente en este momento, porque gobernar no importa si no ganas", añadió el amigo.

En un memorándum al inicio de su candidatura, la campaña de Harris argumentaba que veía "múltiples" caminos hacia los 270 votos electorales a través de los llamados estados del Muro Azul, que incluyen Pensilvania, de Shapiro, y el Cinturón del Sol, que incluye Arizona, de Kelly.

Pero internamente, los estrategas de la campaña han reconocido que los 19 votos electorales de Pensilvania podrían ser decisivos para el resultado.

"Pensilvania es el punto de inflexión", dijo a CNN un estratega cercano a la campaña. "Una vez que se reconoce eso, resulta bastante obvio a quién debe elegir [Harris]".

En cuanto a cuestiones de políticas, algunos asesores consideran que elegir a Shapiro, que es judío, proporciona cobertura política a Harris en el Medio Oriente, donde en los últimos días se ha pronunciado más enérgicamente que Biden contra el sufrimiento humanitario en Gaza, incluso cuando ambos han seguido la misma política de ayudar a Israel en su defensa militar.

Pero mientras Shapiro se perfila como uno de los principales candidatos a compañero de fórmula, el equipo también está examinando sus posibles puntos débiles, incluida la dimisión el año pasado de Mike Vereb, uno de los principales ayudantes de Shapiro, en medio de una investigación por acoso sexual. La administración del gobernador pagó casi US$ 300.000 para resolver las demandas, pero Shapiro no ha sido implicado.

"Aunque Pensilvania no hace comentarios sobre asuntos específicos de personal, se toma en serio las denuncias de discriminación y acoso", dijo Manuel Bonder, portavoz de la oficina de Shapiro, en un comunicado, señalando que "existen procedimientos sólidos para investigar a fondo los informes de discriminación y acoso".

Si bien algunos demócratas han instado a la campaña a revelar el compañero de fórmula en la convención demócrata de Chicago, que comienza el 19 de agosto, Harris ha expresado su deseo de tener un compañero antes. Con poco más de tres meses antes de las elecciones, dicen los asesores, se necesita un candidato a la vicepresidencia en la campaña tan pronto como Harris tome su decisión.