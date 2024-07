No son solo las "mujeres con gatos": J. D. Vance tiene un historial de menosprecio a las personas sin hijos

Así le respondió Jennifer Aniston a J. D. Vance 3:08

(CNN) -- El candidato republicano a la vicepresidencia, el senador J. D. Vance, tiene un historial haciendo comentarios despectivos hacia las personas sin hijos, según muestra una revisión de sus comentarios por parte de CNN KFile. Eso incluye sus ahora infames comentarios sobre las "mujeres con gatos sin hijos" en una serie de correos electrónicos en los que llamaba a los líderes demócratas "sociópatas sin hijos" que "no tienen un interés directo en este país".

En noviembre de 2020, Vance dijo en un podcast conservador que los estadounidenses sin hijos, especialmente los de la "clase dirigente", eran "más sociópatas" que los que tenían hijos y que hacían que el país fuera "menos estable mentalmente". Vance agregó que los comentaristas "más trastornados" y "más psicóticos" en Twitter, ahora conocidos como X, normalmente no tenían hijos.

En agosto de 2021, un mes después de lanzar su candidatura al Senado, la campaña de Vance envió una serie de correos electrónicos para recaudar fondos en los que se hacía referencia a los "líderes radicales sin hijos de este país" tras su aparición en "Tucker Carlson Tonight", donde hizo comentarios en los que se burlaba de las "mujeres con gatos y sin hijos" y de quienes gobiernan el país. Los comentarios provocaron una reacción generalizada contra Vance cuando los mismos volvieron a aparecer en las redes sociales tras su nominación a la candidatura presidencial republicana.

La semana pasada, Vance intentó aclarar sus comentarios en el podcast de Megyn Kelly. "Obviamente, fue un comentario sarcástico. No tengo nada en contra de los gatos", dijo Vance, y agregó que sus comentarios no tenían como objetivo criticar a las personas sin hijos, sino que se centraban en la política y afirmaban que el Partido Demócrata se ha vuelto "antifamilia" y "antiniños".

Sin embargo, un análisis de CNN KFile encontró varios ejemplos a lo largo de unos años de Vance diciendo cosas igualmente despectivas al hablar de personas sin hijos, generalmente mientras apuntaba a funcionarios demócratas.

"Existen estas cadencias básicas de la vida que creo que son realmente poderosas y muy valiosas cuando tienes hijos en tu vida", dijo Vance en noviembre de 2020 en un podcast conservador. "Y es un hecho que tanta gente, especialmente de la clase dirigente de Estados Unidos, simplemente no tenga eso en sus vidas".

"Sabes, me preocupa que haga que la gente sea más sociópata y, en última instancia, que todo nuestro país sea un poco menos estable mentalmente", dijo. "Y, por supuesto, hablas de entrar en Twitter; lo último que voy a señalar es que entras en Twitter y casi siempre las personas más trastornadas y más psicóticas son las que no tienen hijos en casa".

En septiembre de 2021, Vance tuiteó que "hay que detener a las mujeres con gatos…" en respuesta a un informe al respecto de que un mayor porcentaje de estadounidenses temen tener hijos debido al cambio climático. En otro tuit un mes después, Vance escribió: "Las bajas tasas de natalidad de nuestro país han convertido a muchas élites en sociópatas".

En una declaración a CNN, el portavoz de Vance, Taylor Van Kirk, dijo: "Como [el senador Vance] ha dicho claramente, estaba hablando de políticos de izquierda que apoyan políticas que son explícitamente anti-niños y anti-familia. Los medios pueden obsesionarse con eso todo lo que quieran, pero él no va a dar marcha atrás cuando se trata de defender políticas que protejan los derechos de los padres y alienten a las personas a tener más hijos".

Un patrón más amplio

Los múltiples ejemplos de comentarios similares demuestran que los dichos de Vance sobre las "mujeres con gatos y sin hijos" a Carlson fue parte de un patrón más amplio de su batallla cultural, al señalar a los líderes demócratas por no tener hijos.

Más tarde, Vance recaudaría fondos a partir de esos comentarios de 2021 en una serie de correos electrónicos obtenidos por CNN de un comentarista que los publicó en las redes sociales en ese momento.

"¿Me viste en FOX Primetime recientemente? Necesitaba hablar DIRECTAMENTE con patriotas como tú sobre el grave problema de los líderes radicales sin hijos en este país", dice un correo electrónico de recaudación de fondos de Vance de agosto de 2021. "No podemos permitir que personas que no tienen un interés directo en este país tomen nuestras decisiones más importantes", añadía.

"Hemos permitido que nos dominen sociópatas sin hijos: no están interesados ​​en NADA porque no están interesados ​​en los niños de este país. Contraatacar no será fácil: nuestros oponentes sin hijos tienen mucho tiempo libre. Por eso necesito que TÚ me apoyes".

Otro correo electrónico de recaudación de fondos dice: "Nuestro país está básicamente dirigido por demócratas sin hijos que son miserables en sus propias vidas y quieren hacer que el resto del país también sea miserable... Lo que quiero saber es: ¿por qué hemos entregado nuestro país a personas que no tienen un interés directo en él?".

Después de enfrentar a una reacción violenta en el verano de 2021 por esos comentarios incendiarios, Vance volvió a reivindicarlos en un podcast de Spectrum News en septiembre, al decir: "Creo que es ridículo decir que (los comentarios) son misóginos porque muchas de las propuestas que tengo en realidad ayudarían no solo a las familias trabajadoras, sino también a las mujeres trabajadoras".

En un discurso de 2019, Vance articuló su creencia sobre el impacto positivo que tienen los niños en la sociedad y en la vida individual. Explicó que muchas de sus opiniones sobre los niños y la sociedad se derivan de la observación de cómo convertirse en padre puede transformar a los hombres jóvenes que conocía y que pasaron de estar "a la deriva" a convertirse en miembros "arraigados" y "con los pies en la tierra" de la sociedad.

"Me preocupa la disminución de la fertilidad porque he visto el papel de la paternidad, el papel positivo que puede desempeñar en las vidas de mis amigos y en mi comunidad", dijo. "He visto a hombres jóvenes que estaban relativamente a la deriva pero que se enraizaron y se arraigaron cuando tuvieron hijos".

"He visto a personas que se apegan más a sus comunidades, a sus familias, a su país porque tienen hijos", añadió. "Y en mi propia vida, sentí que los demonios que vienen de una infancia traumática se derretían en la risa y el amor de mi propio hijo. Por eso, diría que deberíamos preocuparnos por la disminución de la fertilidad, no solo porque es mala para nuestra economía, sino porque pensamos que los bebés son buenos y pensamos que los bebés son buenos porque no somos sociópatas".