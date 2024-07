Juegos Olímpicos de Paris 2024, resultados y medallas en vivo: Simone Biles vuelve para competir por medallas

Sorpresa en el tenis femenino: la estadounidense Coco Gauff es eliminada por la croata Donna Vekić en tercera ronda

La tenista estadounidense Coco Gauff perdió por 7-6 (7) y 6-2 en un partido cargado de emoción contra la croata Donna Vekić.

Gauff parecía dominar el primer set, con una ventaja de 5-2 y un punto de set, pero el partido se le escapó rápidamente, y perdió el segundo set con un quiebre de ventaja sobre la número 21 del mundo, Vekić.

Al final del segundo set, Gauff se puso a llorar mientras discutía una decisión en su contra en la Philippe-Chatrier, la cancha principal de Roland Garros. Durante el saque de Gauff, el juez de silla, el español Jaume Campistol, señaló fuera un tiro de Vekić, pero rápidamente anuló la decisión. De esta forma, Vekić se hizo con el quiebre del saque y con una ventaja de 4-2 para el croata. Vekić se impuso por 7-6(7) y 6-2.

"Lo señalaste antes de que yo golpeara la pelota", dijo Gauff a Campistol. "Siempre me pasa en esta cancha". Mientras Gauff seguía discutiendo, rompió en llanto. "Siempre me pasa aquí en el Abierto de Francia", dijo Gauff. "Usted no lo entiende. Tengo que defenderme siempre en esta cancha, todo el tiempo".

Posteriormente, el árbitro entró en la cancha y Gauff dijo: "Es la tercera vez. Me pasó en Dubai. Me pasó aquí, y las dos veces tenía razón. Nunca discuto las decisiones arbitrales y usted lo sabe. Pero esto no es justo. Esto no es justo. Siento que me engañan constantemente en este juego".

La discusión duró 5 minutos.

Al final, Vekić tuvo que retirarse al fondo de la cancha, pero en el siguiente juego anuló tres puntos de quiebre y ganó el partido.

Con esta victoria, Vekić se enfrentará en cuartos de final a la griega Maria Sakkari o a la ucraniana Marta Kostyuk.

Emma Navarro se convierte en la segunda estadounidense eliminada hoy en individuales del tenis femenino, al perder contra Zheng Qinwen

La estadounidense Emma Navarro, cabeza de serie número 11 del cuadro individual femenino del tenis, fue derrotada en tercera ronda por la china Zheng Qinwen, por 6(7)-7, 7-6(4) y 6-1.

La número 7 del mundo salvó un punto de partido en su camino hacia una agotadora victoria en un choque que duró 3 horas y 15 minutos.

Tras ganar el tie break del primer set y sacar para el partido en el segundo, Navarro se desvaneció en el último set y se convirtió en la segunda estadounidense eliminada hoy de la competición individual tras la sorprendente derrota de Coco Gauff ante Donna Vekić.

Danielle Collins es la única representante estadounidense en los cuartos de final femeninos.

Jill Martin, de CNN, contribuyó a este informe.