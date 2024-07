Una histórica comunidad minera es arrasada mientras Park Fire y otros incendios forestales masivos arrasan en el oeste de los Estados Unidos

Videos relacionado: Incendios forestales en Canadá causan mala calidad del aire en EE.UU. 0:46

(CNN) -- En el oeste de Estados Unidos y Canadá se están produciendo incendios descontrolados que destruyen viviendas, obligan a evacuar y causan heridos. Uno de los incendios destruyó la histórica comunidad minera de Havilah. Otro calcinó más de 145.000 hectáreas de California, una superficie mayor que la ciudad de Phoenix. Estas son las últimas noticias:

- El incendio de Borel arrasa una comunidad minera histórica: el fuego en el condado de Kern, California, "arrasó la comunidad de Havilah y Piute Meadows Ranches", dijo CalFire. Havilah fue descubierta en 1864 y sirvió como centro minero activo durante más de 20 años, según California State Parks. El Borel Fire había quemado más de 20.200 hectáreas y fue 0% contenida en la noche de este domingo.

- Esperanzas de detener la propagación de los incendios: las previsiones meteorológicas para el Noroeste apuntan a vientos más suaves que los registrados en los últimos días, lo que permite a los bomberos albergar esperanzas de frenar el avance del Park Fire y de los más de 100 grandes incendios forestales que arden en la región. Las temperaturas en gran parte del Oeste serán iguales o inferiores a la media a principios de esta semana, con máximas previstas hasta el martes que oscilarán entre los 15 y 21 grados Celsius a lo largo de la costa del Pacífico y los 21 y 26 grados Celsius en el interior del noroeste del Pacífico.

- El Park Fire es el mayor incendio forestal activo de EE.UU: el Park Fire, el sexto mayor incendio forestal de la historia de California, calcinó ya más de 205.500 hectáreas, una superficie mayor que Phoenix. El fuego destruyó 100 estructuras y amenaza a miles más, según Cal Fire. En la mañana de este lunes se había controlado en un 12%, pero seguía habiendo advertencias u órdenes de evacuación en los condados de Butte, Tehama, Plumas y Shasta. El Presidente Joe Biden ordenó a su administración que haga todo lo posible para apoyar los esfuerzos de extinción de incendios en curso, dijo un funcionario de la Casa Blanca. Aunque un aumento de la humedad amortiguó la actividad del fuego temprano este lunes por la mañana, los funcionarios de CalFire esperan un aumento de la actividad del fuego este lunes por la tarde debido a los vientos del suroeste y la vegetación seca.

- Sospechoso de incendio provocado será procesado este lunes: un hombre de 42 años de edad, Ronnie Dean Stout II, fue detenido y acusado de encender el Park Fire. Stout es sospechoso de empujar un coche en llamas 20 metros en un barranco, la propagación de las llamas causaron el infierno, dijo el Fiscal de Distrito del Condado de Butte, Mike Ramsey.

- Avances en la lucha contra el incendio de Durkee en Oregón: el Durkee Fire es el mayor incendio forestal que arde en Oregón, con más de 116.000 hectáreas. Causó tres heridos y destruyó cuatro viviendas. El incendio estaba contenido en un 49% este lunes por la mañana, según InciWeb, y la contención podría mejorar a medida que se calmen los vientos y se moderen los niveles de humedad.

- Las cuadrillas se enfrentan a nuevos retos en Jasper, Alberta: aunque las lluvias del fin de semana ayudaron a los bomberos a combatir el Jasper Wildfire Complex -el mayor incendio forestal del parque en más de un siglo- y a extinguir 60 incendios en toda la provincia, el clima más cálido de los próximos días podría plantear nuevos retos. Las temperaturas en la zona bajaron y hay probabilidad de chubascos este lunes, con máximas previstas entre los 15 y los 21 grados Celsius y en ascenso a lo largo de la semana. El peligro de incendios forestales en las zonas del sur de la provincia sigue siendo de muy alto a extremo, dijo Melissa Story, portavoz de Alberta Wildfire."Esta zona no tuvo la humedad de otras zonas de la provincia", dijo Story.

- Identificado el piloto del avión cisterna que murió combatiendo un incendio en Oregón: James Bailey Maxwell, un experimentado piloto que registró cerca de 24.000 horas de vuelo en sus 54 años de experiencia, murió después de que su avión cisterna monomotor se estrellara mientras trabajaba cerca del incendio de Falls en Oregón este jueves, según un comunicado del Servicio Forestal de EE.UU. - Bosque Nacional de Malheur. "Será recordado y le echarán de menos sus familiares de Idaho, Oregón y Washington", dice el comunicado. El incendio de Falls comenzó el 10 de julio y desde entonces quemó más de 57.400 hectáreas y está contenido en un 57% desde este domingo, según InciWeb.

Todo el mundo perdió todo

El incendio de Borel destruyó la histórica comunidad minera de Havilah, de la que solo quedan en pie unos pocos edificios, informó Los Angeles Times.

"Lo perdimos todo, todo desapareció", dijo el domingo al Times el residente Sean Rains."Todo el pueblo se quemó. Mucha gente, amigos que conozco - todos perdieron todo".

Todavía se está evaluando el número de viviendas y negocios destruidos en Havilah, de 250 habitantes, según informaron los bomberos en una conferencia de prensa celebrada el fin de semana. Pero las órdenes de evacuación estuvieron en vigor, de acuerdo con Jim Snow, uno de los comandantes del incidente.

Impulsado en parte por las condiciones de alerta roja, como temperaturas cálidas, humedad muy baja y fuertes vientos, el incendio de Borel creció de forma vertiginosa. Quemó 12.100 hectáreas en un periodo de 24 horas, dijo Snow.

A pesar de los 1.200 efectivos asignados al infierno, el incendio estaba contenido al 0% este domingo.

"Tenemos que controlar algunos de los bordes del fuego, por el rápido crecimiento, en lugar de combatirlo", dijo Snow."Hemos tenido algunos heridos leves en el incidente - un montón de lesiones relacionadas con el calor."

Los bomberos avanzan en California

Después de haber quemado 150.000 hectáreas, el Park Fire se convirtió en el sexto incendio forestal más grande en la historia de California, dijo el Comandante de Incidentes de CalFire Billy See durante una conferencia de prensa este lunes.

"Esto ocurrió en solo seis días. Esta región, tanto Butte y Tehama, en el transcurso del tiempo en California, tuvo cuatro de los 10 mayores incendios conocidos en la historia", dijo See.

El fuego se mantuvo activo durante la noche del domingo al lunes, especialmente en las crestas y laderas de la zona, dijo CalFire en una actualización.

A primera hora de la mañana,"un aumento de la humedad hizo que la actividad del fuego se moderara". Durante la noche, el humo cubrió la zona del incendio, y generó también cierta disminución de la actividad", según la actualización, aunque se espera un aumento de la actividad más tarde este lunes.

A pesar de la persistencia de puntos calientes y la actividad del fuego activo en algunas zonas, los equipos aéreos y terrestres tuvieron éxito en sofocar las llamas, de acuerdo con CalFire Batallón Jefe Mark Brunton.

En la rueda de prensa, el sheriff del condado de Butte, Kory Honea, dijo que "cree que las cosas van por buen camino".

Durante el fin de semana, el gobernador Gavin Newsom aseguró asistencia federal adicional para ayudar con el esfuerzo de extinción de incendios en curso, dijo su oficina en un comunicado de prensa.

La cobertura de nubes y humo permitió a los bomberos aumentar las líneas de contención alrededor del Park Fire este sábado, pero los desafíos volvieron este domingo, dijo el comandante de incidentes de CalFire, Billy See.

Mientras que algunas áreas fueron degradadas de las órdenes de evacuación a las advertencias, incendios puntuales impidieron levantar o cambiar más órdenes y advertencias, dijeron los funcionarios.

"Estamos trabajando muy duro para que la gente vuelva a su casa lo antes posible", Kory Honea, sheriff del condado de Butte.

Las condiciones no fueron favorables para las cuadrillas, dijo a CNN el portavoz del Departamento de Bomberos de Yuba City y bombero Jeremy Hollingshead.

"Fue un incendio impulsado por el viento, por la topografía, por el combustible, todo estaba en nuestra contra", dijo Hollingshead. "En ese momento, le lanzamos todo lo que teníamos, pero de nuevo, no vamos a poner a nadie a la cabeza de este asunto. Lo que tuvimos que hacer fue poner las tripulaciones en las zonas de alto riesgo, donde las estructuras podrían arder y hacer el mejor trabajo que pueden allí."

Dijo que los bomberos aprovecharon las condiciones más favorables para tratar de conseguir un mejor control de las llamas.

"En este momento, los bomberos, desde el cielo hasta el suelo, están aprovechando la pausa que tenemos en el clima, así que esperemos que en los próximos días podamos mitigar gran parte de esa amenaza", dijo Hollingshead.

Chico, California, la ciudad más grande en el condado de Butte, donde el Park Fire está ardiendo, verá temperaturas mínimas de 32 grados Celsius este lunes y martes - una disminución significativa de las temperaturas de la semana pasada. Los vientos también siguen disminuyendo en la zona del incendio, con vientos sostenidos por debajo de 16 km/h el lunes y tan bajos como 8 km/h el martes.

Incluso hay un sistema de tormenta débil acercándose al noroeste del Pacífico que podría traer chubascos. La cantidad de lluvia sería útil, ya que no conduce a un alto riesgo de inundaciones repentinas y riesgo de cicatrices de quemaduras.

Los residentes describen conducción a través de las llamas de un "incendio furioso”

El enorme incendio de Park -que las autoridades creen que fue provocado- obligó a miles de residentes a abandonar sus hogares. El infierno se desató este miércoles cerca de Chico, California, y devoró miles de hectáreas por hora, quemó docenas de estructuras y dejó cementerios de árboles y coches calcinados.

John Maretti, bombero jubilado de Chico, dice que perdió su casa en el incendio del parque a pesar de haberse preparado lo mejor que supo.

"Compré una excavadora. Despejamos todo. Nos aseguramos de tener un tejado de clase A y paredes no inflamables. Hicimos muchas cosas", explica Maretti a CNN."Teníamos aspersores. Teníamos mangueras. Soy bombero. Lo preparé para que la casa tuviera la máxima oportunidad de sobrevivir y no lo hizo".

"No hay forma de que nadie pudiera sobrevivir con esta casa", dijo Maretti.

A pesar de la destrucción de su propiedad, Maretti dijo que se sentía afortunado de que su familia -incluidos dos perros y un gato- hubiera salido ilesa, algo que atribuyó, en parte, a que se había roto el tobillo el pasado lunes.

"Me sentí muy capaz de quedarme. Y tengo mangueras, tengo todo tipo de equipo, pero con un tobillo roto, simplemente no hay elección. Tuve que marcharme. Y afortunadamente, como tenía el tobillo roto, probablemente salvé la vida, porque probablemente me habría quedado e intentado luchar, lo que habría sido una decisión equivocada", dijo.

Maretti dijo que la velocidad a la que se propagó el fuego no era a la que estaba acostumbrado.

"Esto era un fuego mucho más rápido de lo que había visto nunca", dijo Maretti."Esto es un fuego furioso, y completamente diferente a cualquier cosa que haya visto antes".

Un residente del condado de Tehama contó a KOVR, afiliada de CNN, cómo huyó del Park Fire por la única carretera de salida de su vecindario, a la que las llamas ya habían saltado.

"Vimos que el fuego se acercaba por la cresta, y venía hacia nosotros. Pensamos que eso era malo. Entonces metimos todo en el coche y salimos", explicó Jim Young a KOVR.

"Entramos en la autopista y estaba ardiendo a ambos lados a lo largo de 16 kilómetros. Era como conducir a través de un infierno".

El Park Fire está ardiendo en el condado de Butte, donde el incendio forestal más mortífero de California, el Camp Fire, mató a más de 85 personas y destruyó miles de hogares en 2018.

Bruce Hey y su cuñado Christopher Apel dijeron a KOVR que el incendio los había obligado a evacuar sus propiedades contiguas en el área de Cohasset.

"Hay un montón de gente que se estaba quedando allí desde el Camp Fire y ... y todo está ardiendo", dijo Apel.

Hey dijo que condujo a través de las llamas a un lugar seguro, pero se quemó el brazo en el proceso.

"Intenté escapar", dijo."No me habría quemado si no hubiera bajado la ventanilla para mirar por el retrovisor. Estaba justo en medio e intentaba poner la marcha atrás".

Alrededor de 17.000 evacuados por un incendio forestal en Jasper, Alberta

Jasper, una popular ciudad turística en medio de un Parque Nacional , en Alberta, sufrió una destrucción generalizada debido al incendio del Jasper Wildlife Complex, que calcinó casi 32.300 hectáreas.

Casi el 40% de todas las estructuras de la ciudad fueron destruidas por las llamas, según datos publicados el sábado por el Ayuntamiento de Jasper.

De las 1.113 estructuras de la ciudad, 410 resultaron destruidas y 10 sufrieron daños visibles, según la Evaluación Visual Rápida de Daños de Jasper. Pero las infraestructuras críticas "han sido protegidas", declaró Stephen Carr, director de operaciones sobre el terreno de la Agencia de Gestión de Emergencias de Alberta, en una conferencia de prensa celebrada el lunes por la tarde.

Aunque el incendio sigue fuera de control en el parque, los bomberos han extinguido todos los focos estructurales en la ciudad de Jasper, según Carr. Alrededor de 17.000 personas han sido evacuadas, dijo.

En toda la zona de protección forestal de Alberta, un total de 124 incendios seguían activos este lunes por la tarde, según la responsable de información pública de incendios forestales de Alberta, Melissa Story. De ellos, 25 están fuera de control, 47 "se mantienen" y 52 están bajo control.

Cindy Von Quednow, Robert Shackelford, Jamiel Lynch, Camila Bernal, Emma Tucker, Paradise Afshar y Sarah Moon de CNN han contribuido a este reportaje.