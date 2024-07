¿Quién es Prisca Awiti, la judoca mexicana que logró medalla de plata en París 2024?

La histórica participación de Alan Cleland, el surfista mexicano en París 2024 0:51

(CNN Español) – Prisca Awiti Alcaraz le dio a México su segunda medalla olímpica al ganar plata en judo, la primera presea en la historia de esta disciplina para el país. Aquí te contamos quién es y cuál es su trayectoria deportiva.

Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz, de 28 años, nació en Londres, Inglaterra. De madre mexicana y padre keniano, la judoca representa a México por segunda ocasión en unos Juegos Olímpicos. En Tokio 2020 obtuvo la medalla de bronce, dándole al país el mejor resultado en este deporte.

En 2023 subió al podio en los Juegos Panamericanos con la medalla de bronce y también fue medallista en el Campeonato Panamericano de Judo en los años 2021 y 2023.

Awiti decidió representar internacionalmente a México desde 2017 debido a la alegría, la fuerza y el corazón de los atletas mexicanos, según ha dicho.

“Es algo que me ha encantado de aquí, porque lo hacen en los combates, entrenamientos y en todo lo demás. No es por dinero u otra razón externa, sino porque quieren ver el país mejorar; es algo que me ha ayudado mucho porque de donde yo vengo te ven como un número. Aquí sentí un fuego en el corazón de que queremos mejorar y hacer bien”, dijo en una entrevista a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

La atleta se define como una persona disciplinada y amable, alguien a quien le importa mucho su familia. “Cuando me enfoco en algo, lo doy todo hasta que lo logro, tengo la habilidad de hacer que la gente se acerque a mí”, comentó.

Aunque ahora es una destacada judoca, el primer deporte en el que incursionó fue la gimnasia en su natal Londres, pero gracias a la influencia de su hermano, Philip Awiti, incursionó en el judo a los ocho años y ha continuado en este camino con grandes logros.

“Una inspiración muy grande fue mi hermano mayor, quien fue un judoca de alto rendimiento que ganó medallas en Grand Slam y compitió en mundiales. Crecí viéndolo como mi ídolo y quería lograr lo que él o incluso más. Todavía sigue siendo esa motivación, ya que hablo con él y me da consejos cuando algo se pone difícil”, dijo a Conade.

Prisca Awiti ha demostrado su talento a lo largo de su trayectoria deportiva. Es cuatro veces ganadora de oro en abiertos continentales y ocupa el puesto número 18 del ránking mundial, según la Federación Internacional de Judo.