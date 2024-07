“Lo que vi me avergonzó”: el jefe del Servicio Secreto abordará los fallos de seguridad en la audiencia sobre el intento de magnicidio de Trump

Director del FBI comparece ante el Congreso de EE.UU. 2:38

(CNN) -- El Servicio Secreto de EE.UU. está ajustando la forma en que aprueba los planes de seguridad y reforzando las medidas de seguridad para los protegidos tras el intento de magnicidio contra Donald Trump a principios de este mes, según extractos del testimonio que el director en funciones del Servicio Secreto, Ronald Rowe, ofrecerá este martes ante el Congreso.

Rowe, que visitó el lugar del tiroteo en Butler, Pensilvania, a principios de este mes, dirá a los senadores de los comités de Seguridad Nacional y Judicial: “Lo que vi me avergonzó. Como agente de la ley de carrera, y veterano de veinticinco años en el Servicio Secreto, no puedo defender por qué ese tejado no estaba mejor protegido”.

Según las observaciones preparadas, Rowe ordenó al Servicio Secreto que varios supervisores experimentados revisen cada plan de seguridad de todos los futuros lugares y actos protegidos.

Rowe visitó el lugar del intento de magnicidio como una de sus primeras acciones como director en funciones “para entender mejor cómo falló nuestra protección”, declarará.

“Inspeccioné el lugar y el edificio AGR. Fui al tejado del edificio AGR donde el agresor efectuó los disparos y me tumbé en decúbito prono para evaluar su línea de visión”, dirá.

Rowe, que se hizo cargo del Servicio Secreto tras la dimisión de la directora Kimberly Cheatle, también tiene previsto dar más detalles a los legisladores sobre los fallos de seguridad que llevaron al intento de magnicidio en el mitin de Trump del 13 de julio.

Cheatle dimitió la semana pasada tras negarse a dar respuestas claras a los miembros del Congreso sobre el mismo asunto de los fallos de seguridad y dijo en varias entrevistas que el Servicio Secreto falló en su trabajo de proteger a Trump ese día y asumió toda la responsabilidad.

El Servicio Secreto también elevó la seguridad de los protegidos, según los extractos de Rowe, y están reforzando los detalles y realizando evaluaciones de amenazas para ver qué otros ajustes son necesarios.

“Además, se desplegarán importantes recursos de seguridad federales, estatales y locales en un esfuerzo coordinado para salvaguardar los próximos Eventos Nacionales Especiales de Seguridad, y nos aseguraremos de que nuestra protección de la Convención Nacional Demócrata, al igual que nuestra reciente protección de la Convención Nacional Republicana, sea fuerte y eficaz”, dirá Rowe, según los extractos publicados.

Los mensajes de texto publicados y las conversaciones de radio detalladas este lunes muestran que los agentes de la ley perdieron de vista al posible asesino de Trump, Thomas Matthew Crooks, e ilustran aún más las confusas comunicaciones en torno a su seguimiento en el mitin.

Según los documentos publicados por la oficina del senador Chuck Grassley, las fuerzas del orden sabían de la presencia del atacante en el mitin más de 90 minutos antes de que subiera a un tejado y disparara ocho veces contra Trump.

Grassley también dio a conocer el informe posterior al tiroteo de la Unidad de Servicios de Emergencia del condado de Beaver y el plan de la Unidad de Servicios de Emergencia de Butler que detallaba las responsabilidades de las fuerzas del orden federales y locales durante el mitin. No está claro cuál fue el alcance total de la planificación de seguridad ese día, y estos documentos solo proporcionan una visión de cómo las fuerzas del orden locales vieron sus funciones ese día.

El Servicio Secreto no ha hecho público su plan operativo de la manifestación.

Este artículo se ha actualizado con información adicional.