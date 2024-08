Donald Trump sugiere falsamente que Kamala Harris "se identificó como negra de repente"

'Dímelo a la cara': Harris llama a Trump a debatir 1:35

(CNN) -- El expresidente Donald Trump afirmó falsamente el miércoles que su rival demócrata para 2024, la vicepresidenta Kamala Harris, "se volvió negra de repente" hace unos años, diciendo que "de repente, dio un giro" en su identidad.



Los comentarios de Trump en una reunión de periodistas negros en Chicago se produjeron cuando una entrevistadora le preguntó si estaba de acuerdo con los republicanos en el Capitolio que han caracterizado a Harris como una "contratación DEI". Trump respondió cuestionando la herencia de Harris.

"Ella siempre fue de ascendencia india, y solo hacía hincapié en su ascendencia india. No supe que era negra hasta hace unos años, cuando por casualidad se volvió negra, y ahora quiere ser conocida como negra. Así que no sé si es india o negra", dijo el expresidente.

"Respeto a cualquiera de las dos (identidades), pero ella obviamente no, porque siempre fue india y de repente dio un giro y se convirtió en negra (...) Creo que alguien debería investigar eso también", dijo en la convención de la Asociación Nacional de Periodistas Negros (NABJ, por sus siglas en inglés).

Los comentarios de Trump recuerdan a sus ataques similares contra rivales políticos negros en el pasado, incluidos los años que pasó impulsando la falsa y racista teoría de la conspiración "birther" o "del lugar de nacimiento", según la cual el expresidente Barack Obama no había nacido en Estados Unidos.

La madre de Harris era india y su padre jamaicano; ambos emigraron a Estados Unidos. Harris nació en Oakland, California, y estudió en una universidad históricamente negra, la Howard University, en Washington. Es la primera mujer, la primera persona negra y la primera de origen sudasiático en ser vicepresidenta de Estados Unidos.

publicidad

El miércoles, Trump fue entrevistado por Rachel Scott, de ABC News; Kadia Goba, de Semafor, y Harris Faulkner, de Fox News. Scott comenzó la entrevista plateando a Trump: "Usted ha hecho afirmaciones falsas sobre algunos de sus rivales, desde Nikki Haley hasta el expresidente Barack Obama, diciendo que no habían nacido en Estados Unidos, lo cual no es cierto. Ha dicho a cuatro congresistas de color, que eran ciudadanas estadounidenses, que vuelvan al lugar de donde vinieron. Ha utilizado palabras como 'animal' y 'rabioso' para describir a los fiscales de Distrito negros. Ha atacado a periodistas negros, llamándoles 'perdedores', diciendo que las preguntas que hacen son, cito: 'estúpidas' y 'racistas'.

"Cenó con un supremacista blanco en su complejo de Mar-a-Lago. Así que mi pregunta, señor: ahora que está pidiendo a los partidarios negros que voten por usted, ¿por qué deberían los votantes negros confiar en usted después de haber utilizado un lenguaje como ese?".

Un combativo Trump respondió: "Bueno, en primer lugar, no creo que nunca me hayan hecho una pregunta tan, de una manera tan horrible, primera pregunta. Ni siquiera dices: 'Hola, ¿cómo estás?'".

Le preguntó a Scott si trabajaba en ABC, diciendo que la cadena era "una cadena de noticias falsas" y "una cadena terrible".

"Me parece vergonzoso que haya venido aquí con buen ánimo. Amo a la población negra de este país. He hecho tanto por la población negra de este país, incluido el empleo, incluidas las zonas de oportunidades con el senador Tim Scott, de Carolina del Sur", dijo el expresidente. "He hecho tanto, y, ya saben, digo esto: Las universidades históricamente negras no tenían dinero, estaban en bancarrota, y yo las salvé. Les di financiación a largo plazo, y nadie más lo hacía", agregó.

"Es una introducción muy grosera. No sé exactamente por qué harías algo así", dijo Trump.

Scott preguntó si a Trump le parecía aceptable que algunos republicanos del Capitolio se hayan referido a Harris como una "contratación DEI", utilizando el acrónimo de diversidad, equidad e inclusión.

"La verdad es que no lo sé. Podría ser. Podría ser", dijo.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, emitió una ardiente réplica a Trump tras sus comentarios en la convención, calificándolos de "repulsivos" e "insultantes".

"Como persona de color ―como mujer negra, que está en esta posición que está ante ustedes en este podio, detrás de este atril― lo que acaba de decir, lo que me acaban de leer, es repulsivo. Es insultante y, ya saben, nadie tiene derecho a decirle a alguien quién es, cómo se identifica (...) No es un derecho de nadie. Es la decisión de alguien", dijo Jean-Pierre a los periodistas durante una rueda de prensa el miércoles.

El miércoles en Chicago, Trump también criticó repetidamente a la NABJ por el montaje del evento, que según él dificultó escuchar a otros panelistas y retrasó el inicio del evento. Un portavoz de la NABJ dijo a CNN que problemas técnicos habían retrasado el inicio de la mesa redonda.

En su discurso, Trump se definió a sí mismo como "el mejor presidente para la población negra desde Abraham Lincoln", un comentario que provocó quejas audibles entre los periodistas asistentes. Ignoró una pregunta sobre si era mejor que Lyndon B. Johnson, que promulgó la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965.

"He sido el mejor presidente para la población negra desde Abraham Lincoln (...) Que usted inicie un período de preguntas y respuestas, especialmente cuando llega 35 minutos tarde porque no pudo hacer funcionar su equipo, me parece una vergüenza. De verdad, me parece una vergüenza", dijo.

Disturbios en el Capitolio

Preguntado por Scott el miércoles si indultaría a los agitadores del 6 de enero que atacaron violentamente a policías en el Capitolio de EE.UU. en 2021, Trump dijo: "Absolutamente, lo haría". "Si son inocentes, los indultaría", insistió.

Scott respondió que habían sido condenados.

"Bueno, fueron condenados por un sistema muy duro", dijo Trump.

El expresidente criticó a los policías del Capitolio por disparar y matar a la agitadora Ashli Babbitt, que intentaba arrastrarse por una ventana rota que daba al vestíbulo de la presidenta de la Cámara de Representantes, en el exterior del hemiciclo estadounidense. Y se quejó de que "no pasará nada" con quienes causaron daños materiales durante las protestas de Black Lives Matter en el verano de 2020.

"A esa gente no le pasa nada, pero ustedes fueron a por la gente del J6 con venganza", dijo Trump.

Elección de Vance

Trump no respondió directamente cuando Faulkner, de Fox News, le preguntó si su compañero de fórmula, el senador por Ohio J. D. Vance, estaría "listo el primer día para ser presidente".

"Históricamente, el vicepresidente, en términos de la elección, no tiene ningún impacto, quiero decir, prácticamente ningún impacto", dijo Trump.

"Hay dos o tres días en los que hay mucha conmoción", dijo, señalando la consideración de Harris de un compañero de fórmula, "y luego eso se calma, y todo gira en torno a la elección presidencial. Prácticamente nunca ha importado".

"Se puede tener un vicepresidente sobresaliente en todos los sentidos, y creo que J. D. lo es... pero no se vota así. Estás votando por el presidente", dijo Trump.

-- Donald Judd de CNN contribuyó con este reportaje.