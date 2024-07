A Irán ya no le quedan buenas opciones tras la muerte del líder de Hamas en Teherán

Irán advierte que responderá tras la muerte de líder de Hamas 6:08

(CNN) -- Una de las pocas cosas que juegan a favor de Irán tras la humillante noticia de que el líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, murió en la capital iraní durante la noche es que el régimen controla la mayor parte de la información que llega al mundo.

Lo que Irán ha dicho hasta ahora es que Haniyeh murió tras ser alcanzado por un "proyectil guiado desde el aire" en Teherán, donde asistía a la toma de posesión del presidente de Irán. Pero poco más sabemos. Israel no ha reivindicado la autoría del ataque, pero ya había prometido eliminar a Hamas y a sus dirigentes tras los atentados del 7 de octubre.

La muerte de Haniyeh ocurrió horas después de que Israel confirmara que el martes llevó a cabo un ataque en Beirut (Líbano) en el que murió el comandante militar de más alto rango de Hezbollah, otro grupo extremista respaldado por Irán, al que responsabilizó de un ataque mortal en los altos del Golán ocupados por Israel.

Los detalles precisos de lo que ocurrió alrededor de las 2 am local, 5.30 p.m. ET, en Teherán, dictarán lo que venga después, mientras Irán busca presentar una narrativa que justifique y modele su respuesta.

Sea cual sea la verdad y lo que Irán argumente, el atentado es claramente una grave violación de su soberanía y de la supuesta burbuja de seguridad de la capital iraní. Haniyeh era el invitado del régimen, y su papel como potencia regional se ve comprometido si es incapaz de garantizar la simple seguridad de los aliados visitantes.

Hay informes de que se alojaba en una casa de huéspedes para veteranos, y no está claro de quién era la responsabilidad técnica de proteger esta instalación -y si la Guardia Revolucionaria de élite (IRGC) se sentirá explícitamente avergonzada, al margen de la humillación más amplia de un "aparente asesinato" israelí en las profundidades de Irán.

Pero Irán ha soportado violaciones comparables en el pasado. La muerte de su principal científico nuclear, Mohsen Fakhrizadeh, fue recibida con ira limitada en 2020. El asesinato del comandante de Quds, Qasem Suleinami, la figura militar más legendaria del país, meses antes, dio lugar a una encendida retórica, pero en su lugar a un ataque limitado contra una remota base estadounidense. Irán ya ha dado marcha atrás en otras ocasiones, y puede que vuelva a hacerlo.

No faltan furibundos retóricos al día siguiente de los ataques, pero no hay un camino fácil para Irán. Está claro que Teherán se ha mostrado reacio, durante los meses transcurridos desde el 7 de octubre, a lanzar a su apoderado más feroz, Hezbollah, a una guerra a gran escala contra Israel desde Líbano. Dejando a un lado el enorme horror humanitario que tal conflicto supondría tanto para los libaneses como para los israelíes, Hezbollah sigue siendo una carta poderosa que Teherán puede jugar probablemente una sola vez. El régimen conserva ambiciones aparentes en su programa nuclear y un ejército erosionado por las sanciones, por lo que Hezbollah es un as que debe ser presentado con astucia en el momento oportuno.

Irán también ha intentado antes un ataque directo sin precedentes contra Israel, en abril, después de que altos mandos del IRGC murieran en un ataque israelí contra Damasco. En resumen, los 300 drones y misiles disparados -directamente desde Irán contra Israel- no consiguieron su objetivo. Alrededor del 99% de ellos fueron interceptados.

La respuesta del régimen a la muerte de Haniyeh definirá su papel como potencia regional y, si no se muestra lo suficientemente potente, corre el riesgo de perderlo. Un ataque sigiloso y asimétrico, dentro de unas semanas, puede que no repare el daño causado a su prestigio.

El riesgo del territorio inexplorado en el que nos encontramos es que la gravedad de las respuestas esperadas no está definida: el tira y afloja se produce en un entorno que evoluciona día a día. De hecho, los personajes que toman las decisiones están cambiando rápidamente, o ellos mismos están sometidos a una intensa presión interna. Esto no hace más que acentuar el riesgo de error de cálculo o de que se tomen medidas para satisfacer preocupaciones egoístas e insulares, en lugar de un impacto regional más amplio. En resumen, es un lío que crece, y con él surge la posibilidad de lo inesperado.

La primera declaración del líder supremo iraní, Alí Jamenei, sobre el asunto decía de Israel: "Mataron a nuestro querido huésped en nuestra casa y ahora allanan el camino para su duro castigo". Pero hay que recordar que se trata de un líder octogenario que acaba de soportar años de descontento popular y un creciente conflicto con Israel, y que hace 24 horas ha visto jurar su cargo a un presidente sorprendentemente moderado, Masoud Pezeshkian. Está proyectando fuerza tanto internamente como internacionalmente.

Por otra parte, parece que Hezbollah entró en una grave crisis al atacar por error a unos escolares drusos en los altos del Golán durante el fin de semana. Es posible que sienta que el ataque contra Haniyeh le ha quitado el protagonismo para responder, durante un breve espacio de tiempo, aunque puede verse arrastrado por la eventual respuesta de Irán. Pero el hecho de que el asesinato de su comandante, Fuad Shukr, parezca ahora un recuerdo lejano, pone de manifiesto la rapidez con que se desarrollan los acontecimientos.

Teherán se está tomando su tiempo para revelar cómo, una vez más, su santuario más íntimo fue violado por Israel. El CGRI hizo una declaración sobre Haniyeh a las 2:50 am ET, pero finalmente evitó la mayoría de los detalles sobre cómo fue asesinado. Tal vez no lo sepa, o no quiera decirlo, o esté pensando qué decir para encontrar una respuesta que encaje y que pueda ejecutar.

Sin embargo, las líneas rojas se han ido entrecruzando durante meses, y esta mañana hemos subido algunos peldaños en la escalera de la escalada. La pregunta angustiosa de las próximas 24 horas -mientras Irán elabora su relato de cómo se ha llegado a esta gran humillación- es qué peldaños quedan en esta trillada escalera, y cuál es su cima.