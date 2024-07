José Torres Gil gana el oro en el BMX Freestyle y le da a Argentina su primera medalla en París 2024

El argentino José Torres Gil reacciona mientras compite en la final masculina de ciclismo BMX Freestyle Park durante los Juegos Olímpicos de París 2024, en París, el 31 de julio de 2024. (Foto: ODD ANDERSEN/AFP vía Getty Images)

(CNN Español) -- El argentino José 'Maligno' Torres Gil se convirtió este miércoles en el campeón olímpico de la prueba masculina de BMX Freestyle y con ello sumó la primera medalla de Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Torres se llevó la medalla de oro en el BMX Freestyle, prueba que pertenece al deporte del ciclismo, con una puntuación de 94,82. Es la primera presea olímpica individual que Argentina gana en ciclismo.

El podio completo quedó de la siguiente forma:

José 'Maligno' Torres - 94,82 puntos El británico Kieran Reilly - 93,91 El francés Anthony JeanJean - 93,76

"No entiendo lo que está pasando, (en el podio) cuando vi la bandera y esuché el himno nacional (argentino) me derrumbé por dentro... Toda mi familia y mis amigos, mi equipo, son todos pilares muy sagrados en esto que me está pasando. Es para todos ustedes", dijo Torres Gil, según los Juegos Olímpicos.

La medalla para Torres Gil sigue con su gran estado de forma, pues en 2023 también ganó el oro en los Juegos Panamericanos de Santiago y en los X Games de California.

#BMXFreestyle ¡JOSÉ “MALIGNO” TORRES ES DE ORO! 🤩🌟 Se consagró campeón olímpico en BMX Feeestyle y consiguió la primera medalla para la delegación argentina en París 2024! 🥇👏🏻#EquipoARG 🇦🇷 #ArgentinaEnParís2024 pic.twitter.com/SENB9IGHC8 — Comité Olímpico ARG (@PrensaCOA) July 31, 2024

Esta presea es, además, la primera de oro que se lleva la delegación argentina desde las tres obtenidos en Río 2016.

Y no solo se trata de la primera medalla para Argentina en París 2024, sino también es la primera presea dorada de todos los países latinoamericanos en competencia.