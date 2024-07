Juegos Olímpicos de París 2024, en vivo: resultados y medallas del 31 de julio

Cassandre Beaugrand gana el oro para Francia en el triatlón femenino

Cassandre Beaugrand se proclamó campeona olímpica de triatlón en su propio país, aclamada en la línea de meta por una multitud francesa que rompió a cantar "La Marsellesa".

Se convierte así en la primera atleta francesa de la historia que consigue el oro olímpico en triatlón.

La suiza Julie Derron se llevó la plata y la británica Beth Potter, que compitió en los 10.000 metros en Río 2016 y se pasó al triatlón desde el atletismo en 2017, el bronce.

Beaugrand, quien ya tiene una medalla de bronce olímpica en relevos mixtos de Tokio 2020, se tiró al suelo después de cruzar la línea, probablemente una combinación de agotamiento y alegría.

"Si me lo hubieran preguntado incluso esta mañana, no me lo habría creído", dijo Beaugrand, nacida en París, sobre ser la primera medallista de oro olímpica de Francia en triatlón.

"Vomité esta mañana justo antes de la salida. Me entró un pánico total. Me decía a mí misma: 'Cass, no puedes repetir lo que pasó en Tokio'", añadió, refiriéndose a su abandono hace tres años.

"Pero me dije a mí misma que llevo 15 años o más haciendo triatlón, que no es más que otra carrera y, en fin, que no es nada que no sepa hacer ya. Confiaba en ello y no quería arrepentirme al final. Estoy contenta de haberme vengado de mi pasado.

"Es mágico, es el mejor recorrido que hemos tenido en mucho tiempo, y sé que todos los demás atletas sienten lo mismo.

"Hacerlo delante de nuestro público era algo que había que hacer, y todavía no me lo creo. Si me hubieran preguntado justo después de Tokio, habría dicho que nunca sería capaz de hacerlo, pero lo hice, y estoy contenta de que mi mentalidad estuviera a punto hoy y, en definitiva, mi mayor fortaleza".