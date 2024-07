Kim Yeji, la tiradora olímpica de Corea del Sur que bate récords y enamora al internet con su estilo

Argentina volvió a la victoria en París 2024 5:54

(CNN) -- Es increíblemente cool, bate récords mundiales y es la más reciente favorita de internet. Y aunque su gorra y sus gafas futuristas no son más que accesorios funcionales en el mundo del tiro de competencia, no desentonarían en una pasarela inspirada en el street style.

Se trata de Kim Yeji, la tiradora surcoreana, de 31 años, que ha arrasado en las redes sociales tras su participación en los Juegos Olímpicos de París.

Kim ganó el domingo la medalla de plata en la prueba de pistola de aire comprimido de 10 metros, mientras que su compañera de equipo, Oh Ye Jin, de 19 años, se hizo con el oro.

Pero fue un video anterior de Kim compitiendo en Azerbaiyán, en mayo, el que se hizo viral en X, consiguiendo más de 7 millones de visitas y una horda de nuevos fans en solo unos días.

En el video, Kim lleva una gorra hacia atrás sobre su corte recto, con la mirada fija en la diana a través de unas gafas de tiro, unas gafas especiales que ayudan a los atletas a centrarse en el blanco, pero que también parecen sacadas de una película de ciencia ficción.

Con el brazo extendido y la cabeza inclinada hacia abajo, dispara y apenas reacciona cuando se da cuenta de que ha establecido un nuevo récord mundial. Se levanta el cristal de las gafas para mirar directamente a la cámara antes de mirar impasible a la pantalla cercana.

publicidad

Las imágenes de su actuación del domingo también circularon ampliamente por internet y la gente elogió no solo su expresión inquebrantable, sino también su chaqueta negra Fila, sus zapatillas de tiro Sauer y el elefante de peluche que colgaba de su bolsillo mientras competía.

La cuenta en X de Women Posting W's compartió una foto en la que se ve a Kim parada con una mano apoyada despreocupadamente en la cadera y la otra sujetando una pistola, con la coleta asomando por detrás de la gorra, con el pie de foto "la mayor aura que he visto nunca en una imagen". Desde entonces ha recibido más de 300.000 "me gusta".

Otras publicaciones en X, cada una con cientos de miles de likes, aplauden su "energía de protagonista" y la declaran "madre", el sello definitivo de aprobación en la jerga de internet. El dueño de la plataforma, Elon Musk, comentó mientras tanto que Kim "debería aparecer en una película de acción".

Kim, olímpica por primera vez, competirá el viernes en la ronda clasificatoria de la prueba de pistola de 25 metros.

El podio de Kim y Oh refleja la fuerza de Corea del Sur en el tiro, prueba en la que el país ha ganado medallas en todas las ediciones de los Juegos Olímpicos de Verano desde 2000.

Kim y Oh son compañeras de habitación en la Villa Olímpica, según Associated Press, y Kim afirma que Oh es como una hermana para ella.

"Siempre he querido cuidarla y estar a su lado. Por eso, cuando ganó la medalla de oro, me alegré mucho", declaró a la agencia de noticias antes de la prueba del domingo.

"No la veo como mi rival. Estamos en un gran escenario, los Juegos Olímpicos, y hemos ganado el oro y la plata. Cuando ganamos estas medallas, nos sentimos muy orgullosas de ser coreanas".

Oscar Holland, de CNN, contribuyó a este reportaje.