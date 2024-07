Dan luz verde al triatlón olímpico en el río Sena. La calidad del agua mejoró, según los organizadores

La impresionante obra que París prepara para los JJ.OO. 0:47

(CNN) -- Las competiciones de triatlón se han puesto en marcha este miércoles en París, después de que la preocupación por la calidad del agua del río Sena obligara a aplazar la prueba masculina un día antes.

Durante la noche llovió más en París, pero el Triatlón Mundial y París 2024 determinaron que la calidad del agua era suficiente para seguir adelante con las carreras femenina y masculina.

"Tras una reunión sobre la calidad del agua celebrada el 31 de julio a las 3:30 a.m. a la que asistieron París 2024, representantes del Triatlón Mundial y sus Delegados Técnicos y Médicos, Météo France, la Ciudad de París y la Prefectura de la Región de Île-de-France implicados en la realización de pruebas de calidad del agua, las partes interesadas han confirmado que los triatlones femenino y masculino seguirán adelante como estaba previsto el 31 de julio a las 8 a.m. y 10:45 a.m. respectivamente", dijeron París 2024 y el Triatlón Mundial en un comunicado conjunto.

La carrera femenina había estado marcada por las caídas de ciclistas en las mojadas calles de París. En la parte ciclista de la carrera, varias atletas se cayeron tras resbalar en las calles. La brasileña Vittoria Lopes estaba entre las líderes cuando se cayó, pero quedó fuera de la carrera.

Finalmente, la francesa Cassandre Beaugrand se proclamó campeona olímpica de triatlón femenino en su propio país, arropada en la línea de meta por una multitud francesa que prorrumpió en una interpretación de "La Marsellesa".

Las lluvias afectan a la calidad del agua

Las intensas lluvias caídas sobre París durante el fin de semana empaparon la ceremonia de apertura del viernes y suscitaron preocupación por la calidad del agua del río, que normalmente disminuye tras las precipitaciones.

Este lunes se cancelaron los entrenamientos por segundo día consecutivo después de que los análisis de la calidad del agua indicaran que no era apta para los atletas, pero los organizadores confiaban en que la carrera del martes se celebraría según lo previsto.

La decisión de celebrar algunas pruebas de natación en el famoso río que divide París levantó ampollas cuando se anunció por primera vez. Nadar en el Sena es ilegal desde hace un siglo, pero, en su afán por poner en valor la ciudad anfitriona, los organizadores elaboraron un plan para limpiar el río y que los mejores atletas del mundo pudieran utilizarlo durante París 2024.

Se han gastado unos 1.500 millones de dólares (1.400 millones de euros) en intentar limpiar el río antes de los Juegos, y las autoridades parisinas han hecho un gran alarde de su idoneidad. La Alcaldesa de París, Anne Hidalgo, nadó en el río a principios de este mes para mostrar su confianza en la calidad del agua del río y prometió poner una piscina en el río después de los Juegos. El Ministro de Deportes francés también se ha bañado en el Sena.

Uno de los principales proyectos de infraestructuras destinados a luchar contra la contaminación ha sido la construcción de una nueva cuenca de almacenamiento de aguas pluviales, denominada cuenca de Austerlitz, con capacidad para 20 piscinas olímpicas, según un comunicado de París 2024.

Tras las lluvias de los días 17 y 18 de junio, la cuenca se llenó al 80% de su capacidad, impidiendo con éxito que 40.000 metros cúbicos (40 millones de litros) de aguas residuales y pluviales se vertieran al Sena, según la ciudad de París.

Pero la calidad del agua puede cambiar rápidamente. Los datos oficiales muestran que las precipitaciones puntuales pueden hacer que los niveles de E. coli vuelvan a subir rápidamente, y tan solo el 30 de junio, tras las lluvias del día anterior, los niveles de E. coli aumentaron hasta alrededor de 2000 UFC/100mL en el puente Alexandra III, donde está previsto que comience la carrera.

Es el doble del nivel necesario para una "buena" calidad del agua, según las normas del Triatlón Mundial.

Durante gran parte del mes anterior a los Juegos, los niveles de E. coli superaron los niveles aceptables, lo que podría exponer a los atletas a graves problemas de salud. Si los niveles de E. Coli superan las 1000 UFC/100mL, la etapa de natación del triatlón tendrá que cancelarse, según las normas de competición del Triatlón Mundial, a menos que el comité médico de la organización decida que la carrera puede seguir adelante.

Las pruebas individuales de triatlón comienzan con 1,5 km de natación, seguidos de una carrera de 40 km en bicicleta, que pasa por el Grand Palais y los Campos Elíseos, antes de terminar con una carrera de 10 km por el corazón de la ciudad.

Una carrera de relevos por equipos mixtos en la que participarán cuatro atletas —dos hombres y dos mujeres— comenzará con cada miembro del equipo completando 300 metros de natación, seguidos de 5,8K en bicicleta y 1,8K corriendo.

-- Homero De La Fuente, Kevin Dotson y Chris Liakos de CNN han contribuido a este reportaje.