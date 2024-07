¿Quién es José "Maligno" Torres, el atleta argentino de BMX que ganó medalla de oro en París 2024?

El argentino José Torres Gil compite en la final masculina de ciclismo BMX Freestyle Park durante los Juegos Olímpicos de París 2024, en París, el 31 de julio de 2024. (Foto: JEFF PACHOUD/AFP vía Getty Images)

(CNN Español) -- Apuntó a la prueba final de París 2024 buscando la gloria deportiva con la misma determinación que tuvo su flechazo con el BMX a los 14 años, cuando conoció este deporte en la provincia de Córdoba, Argentina.

En el cielo de París voló con una acrobacia que rompió los ojos y su destreza rozó la perfección. José “Maligno” Torres le dio a Latinoamérica la primera presea de oro en la ciudad luz en la categoría de BMX Freestyle Park masculino, coronándose con la mejor puntuación de los Juegos Olímpicos con 94.82 en su primera carrera.

José “Maligno” Torres salió a esa primera pasada con determinación, fiereza y el mismo cosquilleo que sintió a los 14 años al ver por primera vez una prueba de BMX. Esas acrobacias sellaron su vínculo absoluto con esta disciplina.

Cómo empezó su camino a París

José Torres, conocido como Maligno, nació en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 28 de marzo de 1995.

Su vida dio un giro copernicano a los 11 años cuando se mudó con su familia al barrio Urca de la ciudad de Córdoba. Cuatro años más tarde habría otro impacto en su vida. Mientras jugaba al fútbol con su hermano mellizo Francisco en un parque, vio a alguien haciendo acrobacias con una bicicleta y el flechazo fue instantáneo.

"A lo lejos vimos que había chicos saltando en bici y en skate. Nos acercamos y cuando uno hizo una prueba, un giro de 180° que se llama flair, nos generó una gran adrenalina. Le pedimos prestada la bicicleta y ahí empezó todo… no hubo vuelta atrás", confesó el hombre que puso su nombre en lo más alto del olimpismo en París 2024.

Se inclinó de lleno por esta disciplina junto a su hermano, quien luego abandonaría por repetidas lesiones. Tuvo que ir superando etapas en un deporte que implica sacrificio, dedicación, esfuerzo y, por cierto, lesiones. A esto se le agregaron otros obstáculos: sus problemas con el asma y los golpes que pusieron a prueba su carácter, resiliencia y amor hacia esta disciplina.

En 2017 Torres comenzó a mostrar que su talento iba en creces. Ese año ganó el Campeonato de Nass Pro Park. En 2018 fue invitado a una prueba en Estados Unidos, donde terminó en segundo lugar. Trabajar duro fue una constante que apoyó su talento natural: “Todos los días después del desayuno arranco para el gimnasio, entreno con Pablo Biffarella, él prepara cosas diferentes todos los días así no me aburro, porque la parte del gimnasio no me agradaba", dijo en una entrevista publicada en el sitio oficial de la provincia de Córdoba mientras iba cimentando su carrera.

En 2019 obtuvo la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima.

El año bisagra para su gran destino olímpico

El tremendo logro en Lima fue el trampolín para llegar a 2023, un año bisagra en su vida deportiva. Maligno Torres obtuvo la medalla dorada en los XGames, en la prueba de Park de BMX freestyle en California, Estados Unidos. Este gran suceso le valió una importante distinción del por entonces gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti.

Luego llegó el shock, una fuerte lesión que puso en duda su participación en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

"En pleno entrenamiento tuve una lesión fuerte, quedé inconsciente, me rompí el pómulo y se me luxó el hombro, por eso se me complicó la preparación. En cuanto a la parte física, todos los días entreno doble turno en el gimnasio hasta que pueda volver a la bici”, dijo en ese momento el Maligno al sitio oficial de la provincia de Córdoba llevando tranquilidad.

Su obstinación le dio otro impacto de brillo a su ascendente carrera. Obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago. Ese éxito le aseguró su boleto para París 2024. En Chile terminó en el puesto 12 de la clasificación general olímpica, pero obtuvo la plaza gracias a una reasignación de la Unión Ciclista Internacional.

A los 29 años, Maligno Torres logró la cumbre en París y aportó la presea dorada número 22 a la historia del olimpismo argentino. Esta primera medalla de oro en 2024 hizo sonar el himno argentino en Francia, poniendo el nombre de este excepcional atleta, y del deporte de toda la región, por todo lo alto.