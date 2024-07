Rafael Nadal jugó su último partido en París 2024 tras caer en dobles junto a Carlos Alcaraz

La pareja española formada por Rafael Nadal (a la derecha) y Carlos Alcaraz se enfrenta a Austin Krajicek y Rajeev Ram durante el partido de cuartos de final de dobles masculino en el quinto día de los Juegos Olímpicos de París 2024, en Roland Garros el 31 de julio de 2024 en París, Francia. (Foto: Julian Finney/Getty Images)

(CNN Español) -- Rafael Nadal, leyenda del tenis español, jugó este miércoles su último partido de los Juegos Olímpicos de París 2024, en el que perdió los cuartos de final de los dobles masculinos junto a su pareja de juego, el joven Carlos Alcaraz.

Los españoles sobrevivieron a varios puntos de partido, pero finalmente cayeron por 6-2 y 6-4 ante los estadounidenses Austin Krajicek y Rajeev Ram, quienes se encuentran en el número 1 del ránking de dobles. Nadal ha ganado Roland-Garros 14 veces en individuales, pero no ha tenido la misma suerte en dobles.

Nadal también está eliminado del torneo individual de París 2024, después de perder el lunes su encuentro de segunda ronda contra la leyenda serbia Novak Djokovic, cabeza número 1 del cuadro masculino.

En tanto, el sueño olímpico de Alcaraz sigue vivo, pues más temprano este miércoles derrotó a Roman Safiullin en sets consecutivos y alcanzó los cuartos de final de la prueba individual.

Aún no se sabe si Nadal seguirá compitiendo de manera profesional o si optará por retirarse. Tras perder contra Djokovic el lunes, el español se mostró frustrado por ser cuestionado nuevamente por su retiro, pero luego dijo que estaba en paz si la derrota ante Nole fue su último partido.

"No me puedo quejar. Llevo 20 años jugando en esta cancha, luchando por las cosas más importantes. He conseguido mucho más de lo que podía soñar. Si ese fue el último partido aquí, o cuando (sea) el último partido, voy a aceptarlo en paz", dijo Nadal el lunes.

Con información de Penelope Jennings, de CNN.