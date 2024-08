Los millennials y la generación X corren más riesgo de padecer 17 tipos de cáncer que las generaciones anteriores, según un estudio

Video relacionado: Nuevo estudio busca reducir muertes por cáncer colorrectal en Estados Unido 1:38

(CNN) -- A medida que aumentan los casos de cáncer entre los adultos jóvenes en Estados Unidos, un nuevo estudio ha identificado 17 tipos de cáncer que parecen ser más comunes en la Generación X y los millennials que en los grupos de mayor edad.

Entre los adultos nacidos entre 1920 y 1990, hay una diferencia significativa entre cada generación en la incidencia de las tasas de cáncer y los tipos de cáncer, incluidos los de mama, colon y recto, páncreas y útero, según el estudio publicado este miércoles en la revista The Lancet Public Health.

"El cáncer de útero es uno de los que realmente salta a la vista, en el que observamos aumentos tremendos. La tasa de incidencia es un 169% mayor si se nace en la década de 1990 que si se nace en la década de 1950, y esto para personas de la misma edad. Una persona nacida en la década de 1950, cuando tenía entre 30 y 40 años, presentaba una tasa de incidencia diferente a la de una persona nacida en la década de 1990, cuando tenía entre 30 y 40 años", afirma el Dr. William Dahut, director científico de la Sociedad Americana del Cáncer, cuyos colegas son los autores del nuevo estudio.

"Lo que es un poco diferente de este trabajo es que incluye una variedad más amplia de cánceres", dijo."En realidad, analiza 34 tipos de cáncer diferentes, en 17 de los cuales observamos un aumento de la incidencia, y en cinco un aumento de la mortalidad en adultos jóvenes menores de 50 años".

Esos 17 cánceres son

cardias gástrico

intestino delgado

mama con receptores de estrógeno positivos

ovario

hígado y conducto biliar intrahepático en mujeres

cánceres de boca y faringe no asociados al VPH en mujeres

ano

colon y recto

cuerpo uterino

vesícula biliar y otras vías biliares

riñón y pelvis renal

páncreas

mieloma

no gástrico

testículo

leucemia

sarcoma de Kaposi, que afecta al revestimiento de los vasos sanguíneos y linfáticos, en hombres

Los investigadores, de la Sociedad Americana del Cáncer y la Universidad de Calgary (Canadá), analizaron los datos de más de 23 millones de pacientes diagnosticados de 34 tipos de cáncer y más de 7 millones de personas fallecidas por 25 tipos de cáncer.

Los datos, procedentes de la Asociación Norteamericana de Registros Centrales de Cáncer y del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de Estados Unidos, incluían a adultos de entre 25 y 84 años desde enero de 2000 hasta diciembre de 2019. Los investigadores calcularon las tasas de incidencia y las tasas de mortalidad por cáncer por años de nacimiento, separadas por intervalos de cinco años, desde 1920 hasta 1990.

Descubrieron que las tasas de incidencia aumentaron con cada cohorte sucesiva nacida desde aproximadamente 1920 para ocho de los 34 cánceres. La tasa era entre dos y tres veces mayor entre los nacidos en 1990 que entre los nacidos en 1955 para los cánceres de páncreas, riñón e intestino delgado, tanto en hombres como en mujeres, y para el cáncer de hígado en las mujeres.

En todos los tipos de cáncer, el aumento de la tasa de incidencia entre las personas nacidas en 1990 osciló entre un 12% más de cáncer de ovario y un 169% más de cáncer de cuerpo uterino, en comparación con las cohortes de nacimiento que tenían las tasas de incidencia más bajas.

El aumento de la incidencia de ciertos tipos de cáncer entre los adultos jóvenes a nivel nacional sugiere que "este aumento se debe potencialmente a cambios en el medio ambiente o el estilo de vida", dijo en un correo electrónico la Dra. Andrea Cercek, oncóloga médica gastrointestinal y codirectora del Centro de Cánceres Colorrectales y Gastrointestinales de Inicio Joven del Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering.

"Lo que muestra este estudio es que algunos tipos de cáncer que antes no eran frecuentes en adultos jóvenes están aumentando su incidencia", afirma Cercek, que no participó en la nueva investigación. "No se sabe por qué estos cánceres, como los gastrointestinales, los ginecológicos y los de mama ER-positivos, están aumentando su incidencia en adultos jóvenes, pero creemos que este aumento se debe probablemente a la exposición temprana a un factor o factores ambientales."

Los investigadores descubrieron que 10 de los 17 cánceres con incidencia creciente en cohortes de nacimiento más jóvenes están relacionados con la obesidad: colon y recto, riñón y pelvis renal, vesícula biliar y otros órganos biliares, cuerpo uterino, páncreas, cardias gástrico, mama con receptores de estrógenos positivos, ovario, mieloma e hígado y vías biliares.

Dado que el cáncer requiere tiempo para desarrollarse, un cáncer relacionado con la obesidad en un adulto joven podría estar asociado a su salud en la infancia.

"Si la gente desarrolla cáncer a una edad más temprana, eso significa que su exposición -ya sea ambiental, climática, dietética o de cualquier otro tipo- también se produjo a una edad más temprana", afirma Dahut."Si tienes cáncer a los 30 o 20 años, entonces tu adolescencia, o incluso antes, es probablemente el momento en que tuviste esa exposición o el acontecimiento instigador".

Los investigadores también descubrieron que las tasas de mortalidad por cáncer aumentaban en las generaciones sucesivamente más jóvenes junto con las tasas de incidencia de cáncer de hígado entre las mujeres, de cuerpo uterino, de vesícula biliar, de testículos y de colon y recto.

El nuevo estudio contiene algunas buenas noticias: entre los cánceres que no están aumentando -e incluso están disminuyendo en las generaciones más jóvenes- se encuentran los relacionados con el tabaco, como el cáncer de pulmón, y las infecciones por VPH, como el cáncer de cuello de útero.

El "descenso acelerado" en la tendencia de la incidencia del cáncer de cuello de útero muestra la eficacia de la vacunación contra el VPH entre las mujeres nacidas alrededor de 1990, que tenían unos 16 años cuando se aprobó esa vacuna en Estados Unidos, según el estudio. Y las tendencias a la baja de los cánceres relacionados con el tabaco son paralelas a un rápido descenso de la prevalencia del tabaquismo entre las generaciones más jóvenes.

"Estos hallazgos se suman a la creciente evidencia de un mayor riesgo de cáncer en las generaciones posteriores al baby boom, ampliando los hallazgos anteriores de cáncer colorrectal de inicio precoz y algunos cánceres asociados a la obesidad para abarcar una gama más amplia de tipos de cáncer", dijo en un comunicado de prensa la Dra. Hyuna Sung, autora principal del estudio y científica principal de vigilancia y ciencia de la equidad en salud de la Sociedad Americana del Cáncer.

"Las cohortes de nacimiento, grupos de personas clasificadas por su año de nacimiento, comparten entornos sociales, económicos, políticos y climáticos únicos, que afectan a su exposición a factores de riesgo de cáncer durante sus años cruciales de desarrollo", dijo. "Aunque hemos identificado tendencias de cáncer asociadas a los años de nacimiento, aún no tenemos una explicación clara de por qué aumentan estas tasas".

Una tendencia creciente al chequeo precoz

Varios factores -como los cambios en la dieta, la disminución de los niveles de actividad física, el aumento de las tasas de obesidad infantil y el mayor uso de pruebas diagnósticas más avanzadas- están probablemente detrás del aumento de la incidencia del cáncer entre los grupos de edad más jóvenes, señaló el Dr. Ernest Hawk, presidente de la División de Prevención del Cáncer y Ciencias de la Población del Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas, que no participó en el estudio.

"Sobre todo porque sabemos que varios de estos cánceres están relacionados con la obesidad, lo que podría ser el más probable de los posibles culpables que se han discutido hasta ahora", dijo Hawk.

Sin embargo, los profesionales sanitarios de Estados Unidos disponen de las herramientas necesarias para diagnosticar muchos de estos tipos de cáncer en fases tempranas, lo que aumenta las probabilidades de supervivencia, añadió Hawk, y los nuevos hallazgos indican que tal vez sea necesario empezar a chequearse a edades más tempranas para algunos tipos de cáncer.

"Esto ya se ha hecho en el caso del chequeo del cáncer de mama y del cáncer de colon. En ambos casos, solo en los últimos cinco años, hemos reducido la edad a la que se debe iniciar el chequeo en la población general de riesgo medio", señaló Hawk."Así que la tendencia a la baja en la edad de inicio del chequeo ya ha empezado a moverse en esa dirección para algunos tipos de cáncer, en parte por esta misma razón".

Se refería a las directrices de chequeo del US Preventive Services Task Force, un panel voluntario de expertos médicos independientes cuyas recomendaciones ayudan a orientar las decisiones de los médicos e influyen en los planes de seguros.

En 2021, el USPSTF rebajó de 50 a 45 años la edad recomendada para empezar a examinar a los adultos de riesgo medio de cáncer de colon y recto. Esta orientación es para aquellos que no tienen síntomas y que no tienen diagnóstico de cáncer colorrectal, antecedentes de pólipos de colon o recto, o antecedentes personales o familiares de trastornos genéticos que los ponen en mayor riesgo.

En mayo, el grupo de trabajo actualizó sus recomendaciones de chequeo del cáncer de mama para adultos de riesgo medio, aconsejando una mamografía cada dos años a partir de los 40 y hasta los 74 años. La recomendación anterior exigía mamografías bienales a partir de los 50 años y que la decisión de someterse a una mamografía a partir de los 40 "debería ser individual". Las nuevas directrices coinciden más con las de otros grupos, como la Sociedad Americana contra el Cáncer.

En general,"los hallazgos de una mayor incidencia de cáncer en cohortes de nacimiento recientes para 17 tipos de cáncer tienen importantes implicaciones para la salud pública", escribieron los investigadores en su estudio."Mejorar la concienciación entre los profesionales sanitarios y el público en general sobre los signos y síntomas del cáncer entre los adultos jóvenes es crucial para la detección precoz y el tratamiento".

Dahut señaló que los signos y síntomas de la mayoría de los tipos de cáncer pueden incluir hemorragias anormales, ya que la sangre en las heces puede ser un signo de cáncer colorrectal o una hemorragia vaginal inusual puede ser un síntoma de cáncer de útero.

Otros síntomas que hay que tener en cuenta son "el dolor sordo y persistente que nunca se ha tenido antes; eso es otra cosa por la que la gente debería al menos pedir consejo médico", afirma Dahut.

"Cualquier nódulo linfático anormal o crecimiento inexplicable", añadió. "La fatiga, la pérdida de peso... suelen darse con el cáncer mucho más avanzado, y creo que en ese punto, la mayoría de la gente tiende a ver a alguien porque se siente mal".

Buscar atención médica sigue siendo importante, ya que, según Dahut, "retrasar el diagnóstico seis, ocho, diez o doce meses antes de acudir a la consulta puede conducir sin duda a una enfermedad más avanzada y a un peor pronóstico".