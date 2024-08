Instagram elimina permanentemente algunas fotografías

Instagram probará herramientas contra la "sextorsión" 1:00

Nueva York (CNN) -- Algunos usuarios de Instagram recibieron el miércoles una impactante notificación de la aplicación: ciertas fotos fueron eliminadas permanentemente de los archivos de Historias de la app, sin posibilidad de recuperarse.

"Esta historia ya no está disponible", vieron algunos usuarios en ciertas Historias. "Debido a un problema técnico, esta historia ya no está disponible. Aunque ya solucionamos este problema, su historia no se puede restaurar".

Meta, propietaria de Instagram, declinó compartir cuántos usuarios se vieron afectados, pero dijo que sólo las personas cuyas Historias se perdieron verán el aviso.

"Encontramos y solucionamos un error que provocó que se borraran los destacados y archivos de las Historias de algunas personas. Desafortunadamente, no podemos restaurar estas Historias y estamos avisando a la gente en la aplicación si están afectados", dijo un portavoz de Meta el miércoles.

Meta dijo que la pantalla negra que muestra el mensaje de error habría desaparecido para el julio de 2025.

publicidad

Las Historias de Instagram son una forma de publicación más casual y menos comprometida. Los usuarios pueden subir fotos, videos o mensajes de texto que desaparecen en 24 horas.

El contenido más exclusivo puede ir a una lista curada de Amigos Cercanos o puede colocarse permanentemente en su perfil como una historia destacada.

Las Historias difieren de las fotos normales, ya que a menudo se personalizan con música, gifs, texto, filtros y funciones interactivas como las encuestas.

Muchos usuarios tratan sus archivos de Historias como un diario fotográfico: desde memes, capturas de pantalla de canciones de Spotify para presumir de gustos musicales, hasta fotos relajadas junto a la piscina de unas vacaciones en la playa. Instagram incluso muestra "recuerdos" en la pestaña de archivos, sacando una historia antigua de lo que el usuario hizo ese día de años pasados.

Algunas personas también utilizan los archivos de historias como una forma de almacenar fotos y videos.

Instagram no guarda automáticamente las Historias en el carrete de la cámara a menos que los usuarios activen un ajuste; en cambio, se suben automáticamente a los archivos de historias, que es lo que afectaba el error junto con las historias destacadas.

El fallo sirve como recordatorio de que confiar en un único método de copia de seguridad puede ser una mala idea. Para los recuerdos importantes, la gente debe asegurarse de hacer copias de seguridad de fotos, videos y otros medios fuera de una aplicación, no importa cuán confiable sea la empresa.