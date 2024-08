Quién es Paul Whelan, el ex infante de Marina detenido por cinco años en Rusia y liberado en un intercambio de prisioneros

¿Por qué está preocupado Paul Whelan tras la muerte de Navalny? 2:07

(CNN Español) -- Tras cinco años encarcelado en Rusia, el ex infante de Marina Paul Whelan fue liberado este jueves en un intercambio de prisioneros a gran escala que incluyó también al periodista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, según confirmó Turquía.

El acuerdo entre Estados Unidos y Rusia puso fin a una larga pesadilla para Whelan, designados por el Departamento de Estado de Estados Unidos como detenido injustamente.

El intercambio se produjo tras meses de negociaciones silenciosas y complicadas entre Moscú y Washington, que contaron con la mediación de Turquía.

Whelan, que es ciudadano estadounidense, irlandés, británico y canadiense, fue detenido en un hotel de Moscú en diciembre de 2018 por las autoridades rusas, que alegaron que estaba involucrado en una operación de inteligencia.

No fue incluido en dos acuerdos de intercambio en 2022. En abril de ese año, Moscú intercambió al exmarine estadounidense Trevor Reed por el ciudadano ruso y narcotraficante convicto Konstantin Yaroshenko. En diciembre, la estrella de la WNBA Brittney Griner fue intercambiada por el traficante de armas ruso Viktor Bout.

¿Quién es exactamente Paul Whelan y por qué fue detenido?

Paul Whelan, experto en seguridad corporativa dado de baja de la Infantería

Whelan nació en Canadá, de padres británicos, y vivía en Novi, Michigan (también tenía las ciudadanías irlandesa y estadounidense). Trabajaba como director de seguridad global para el proveedor de componentes automotores BorgWarner desde 2017.

Antes de trabajar para BorgWarner, Paul Whelan era un directivo de alto rango en el grupo de seguridad global e investigaciones Kelly Services, una empresa de dotación de personal con sede en Estados Unidos. En 2013 declaró a Security Magazine que su trabajo en Kelly Services consistía, en parte, en prevenir la violencia en el lugar de trabajo.

Whelan sirvió 14 años en la Reserva de la Infantería de Marina, hasta que fue dado de baja por mala conducta en 2008. Su servicio finalizó tras ser condenado en una corte marcial por intento de hurto, según muestran los documentos de un tribunal militar. El acta de su condena dice que, mientras estaba en Iraq, Whelan intentó robar US$ 10.410.

Se le acusó de utilizar indebidamente el número de la Seguridad Social de otra persona y de extender cheques sin fondos. Durante su estancia en el Ejército, realizó dos misiones en Iraq, en 2004 y 2006.

Había viajado a Rusia anteriormente

Antes de que lo detuvieran el 28 de diciembre de 2018, Whelan había viajado a Rusia en más de una ocasión.

Cuando Whelan estaba en el Ejército en 2006, aprovechó sus dos semanas de permiso para visitar el país. Un artículo de la Infantería de 2007 dice que pasó el permiso "experimentando la era postsoviética de Moscú y San Petersburgo". Una foto de ese entonces le muestra al otro lado del río Moscova, frente al Kremlin.

Según dijo su hermano en 2019, le gustaba viajar por todo el mundo y también había estado en países como India e Islandia.

Whelan voló a Moscú el 22 de diciembre para asistir a la boda de un militar estadounidense retirado y una mujer rusa, según su familia. Según su hermano, Whelan hacía de guía turístico para otros invitados a la boda que no habían visitado Rusia con anterioridad. Antes de su detención, se había alojado en el Hotel Metropol de Moscú y había pasado un rato con los invitados a la boda en el Kremlin.

Al parecer, al momento de su detención Whelan llevaba 13 años utilizando una plataforma de redes sociales rusa similar a Facebook llamada VKontakte, o VK.

Durante años se han subido fotos de Whelan a la red social VKontakte, o VK, desde todo el mundo, en un perfil con su nombre.

¿De qué lo acusaron?

Las autoridades alegaron que Whelan estaba involucrado en una operación de Inteligencia, algo que él negó enfática y repetidamente, y lo detuvieron bajo la acusación de espionaje.

Tras un caso de meses de duración, lo sentenciaron a 16 años de prisión por ese cargo. Whelan está cumpliendo su sentencia en un campo de trabajo en Mordovia, a ocho horas en automóvil desde Moscú, donde le dijo a CNN en junio de 2021 que pasaba sus días trabajando en una fábrica de ropa a la que llamó “taller de explotación”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos lo ha declarado detenido injustamente.

¿Por qué quedó Paul Whelan afuera del intercambio de prisioneros de 2022?

Los rusos señalaron recientemente que solo estaban dispuestos a negociar por Griner y no por Whelan, dijo un funcionario estadounidense, porque Rusia dijo que maneja sus casos de manera diferente en función de las acusaciones que pesan sobre cada uno.

John Kirby, coordinador de comunicación estratégica del Consejo de Seguridad Nacional, confirmó en entrevista con CNN que el tratamiento diferente por parte de los rusos tiene que ver con la "naturaleza de los cargos". Sobre Whelan pesa una condena de espionaje mientras que Griner, por su parte, había sido condenada a nueve años de prisión por contrabando de drogas con intención criminal.

El Gobierno de Biden hizo repetidas ofertas para liberar a Whelan como parte de este acuerdo, incluso después de que Rusia dejó en claro que solo Griner era aceptable.

Al final, cuando quedó claro que Rusia se negaría a negociar a Whelan, Estados Unidos tuvo que aceptarlo. “Esta no fue una elección sobre a qué estadounidense traer a casa”, dijo Biden. “Lamentablemente, por razones totalmente ilegítimas, Rusia está tratando el caso de Paul de manera diferente al de Brittney. Y aunque aún no hemos logrado la liberación de Paul, no nos damos por vencidos. Nunca nos rendiremos".

La administración de Biden dijo este viernes que continuará negociando con Rusia para asegurar la liberación de Whelan. Los rusos “tienen cosas que quieren en este mundo”, y Moscú sabe que, en última instancia, las dos partes llegarán a “un acuerdo mutuamente aceptable si siguen hablando con nosotros”, dijo a CNN un alto funcionario del Gobierno.

“Las opciones eran traer a Brittney o nada”, dijo un funcionario de EE.UU.; y agregó que fue una “decisión difícil” para Biden, pero una vez más, sintió que tenía que tomarla.

Whelan dijo a CNN en una llamada telefónica exclusiva desde el penal donde está detenido en una parte remota de Rusia que estaba “decepcionado” de que el Gobierno de Biden no haya hecho más para asegurar su liberación. Whelan dijo que estaba feliz de que Griner fuera liberada, pero que “se le hizo creer que las cosas se estaban moviendo en la dirección correcta, que los Gobiernos estaban negociando y que habría novedades pronto”.

“No entiendo por qué sigo sentado aquí”, indicó.

El Gobierno de Biden tiene algunas ideas sobre “nuevas formas de ofertas” que intentarán con los rusos en un esfuerzo por asegurar la liberación de Whelan, dijo a CNN un alto funcionario este jueves.

El funcionario dijo que reconocen que EE.UU. necesita poner a disposición "algo más, algo diferente" de lo que han ofrecido a los rusos hasta ahora, y no descartó ofrecer a un espía ruso bajo custodia de EE.UU. en un posible futuro intercambio.

“Hay voluntad incluso de pagar un precio muy alto por parte del presidente”, dijo el funcionario. “Hemos dejado claro a los rusos que al menos estamos abiertos a comentarle lo que está a nuestra disposición, lo que realmente podemos ofrecer. Sería alguien bajo nuestra custodia", indicó.

Richardson dijo que espera que Whelan regrese a casa para fin de año.

Con información de Jason Hanna, Emanuella Grinberg, AnneClaire Stapleton, Amanda Watts, Matthew Hilk, Barbara Starr y Nicole Chaves de CNN.