Veinticinco años de chavismo en Venezuela. Una cronología mínima

(CNN Español) -- Venezuela está en la mira de la comunidad internacional por los recientes comicios en los que el Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Nicolás Maduro con el 51,2% de los votos, sin la divulgación de actas o resultados desagregados.

El país sudamericano ha estado gobernado primero por Hugo Chávez, quien en la década de los 90 lideró un fallido golpe de Estado, entre 1999 y 2013, año de su fallecimiento. Maduro lleva ya poco más de once años, un período caracterizado por una profunda crisis económica y social.

Esta es la línea de tiempo del chavismo en Venezuela.

1992

4 de febrero: Hugo Chávez, un teniente coronel del Ejército venezolano, lidera un fallido golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez.

1994

26 de marzo: Chávez, quien fue enviado a prisión el 4 febrero de 1992 por el intento de golpe de Estado, sale en libertad gracias a un indulto otorgado por el presidente Rafael Caldera. Maduro, que había conocido a Chávez en la cárcel de Yare, se integra a su equipo.

1998

6 de diciembre: A sus 44 años, Hugo Chávez es elegido presidente de Venezuela con el apoyo del Movimiento Quinta República (MVR), creado un año antes y que sustituyó al Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), la organización clandestina que había fundado Chávez en 1983, cuando era militar activo, y que le sirvió como estructura en sus primeros años como político activo.

1999

15 de diciembre: Se aprueba en un referéndum una nueva Constitución impulsada por Chávez desde el primer día de su Gobierno. Maduro fue uno de los corredactores de la carta magna.

2000

30 de julio: Hugo Chávez gana las elecciones generales convocadas para relegitimar los poderes públicos. Maduro también obtiene un asiento en el nuevo Parlamento unicameral, la Asamblea Nacional.

2002

11 de abril: Hugo Chávez es derrocado mediante un golpe de Estado tras una multitudinaria marcha que intentó llegar al Palacio de Miraflores para exigir su renuncia. Pedro Carmona Estanga, presidente de Fedecámaras, el gremio de los patronos, se autojuramenta como presidente de Venezuela. El golpe dura 48 horas. Militares leales a Chávez logran reponerlo en el cargo.

2 de diciembre: Comienza un paro nacional contra el Gobierno y afecta las operaciones de la industria petrolera, el principal sostén económico del país, que buscaba derrocar a Chávez. Dos meses después, la huelga fracasa.

2004

3 de junio: La oposición reúne las firmas para convocar un referéndum revocatorio contra Chávez.

15 de agosto: Los resultados iniciales en el referendo revocatorio muestran que el 59% de los venezolanos votaron para mantener a Chávez en la presidencia. Denuncias de fraude, nunca demostradas, enturbiaron el proceso. Los observadores del Centro Carter anunciaron que no encontraron ningún fraude en la votación.

2005

5 de enero: Maduro resulta elegido como presidente de la Asamblea Nacional.

15 de septiembre: Chávez pronuncia un feroz discurso ante la Asamblea General de la ONU, criticando a las Naciones Unidas como una institución imperialista.

2006

20 de septiembre: Chávez se refiere al presidente de Estados Unidos, George W. Bush, como “el diablo”, persignándose y haciendo un gesto de oración al cielo en la ONU durante la Asamblea General de la ONU.

3 de diciembre: Chávez gana las elecciones presidenciales de Venezuela al candidato opositor Manuel Rosales por una amplia ventaja, lo que le da derecho a otros seis años como mandatario.

Maduro es nombrado ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela.

2007

31 de enero: La Asamblea Nacional aprueba una ley que le da la autoridad a Chávez de gobernar por decreto durante 18 meses, inicialmente. En 2010 aprueba otra ley para que Chávez vuelva a gobernar por decreto por otros 18 meses. Es el inicio de la era socialista de la autodenominada Revolución Bolivariana.

30 de abril: Chávez anuncia que Venezuela se sale formalmente del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Un día después su Gobierno toma el control de los últimos campos petroleros que permanecían en manos de la empresa privada.

28 de mayo: Chávez causa indignación cuando se rehúsa a renovar la licencia de Radio Caracas Televisión (RCTV), la cadena de televisión más antigua del país. El canal finaliza sus transmisiones en señal abierta y pasa al cable.

2 de diciembre: Los venezolanos rechazan en referéndum una amplia reforma constitucional planteada por Chávez, que le daba amplios poderes y establecía la reelección presidencial indefinida para el cargo de presidente.

2009

15 de febrero: Se aprueba en referéndum una enmienda de la Constitución que establece la reelección consecutiva de cargos de presidente, alcaldes y gobernadores de estado. Esa modificación permite a Chávez postularse para un nuevo período presidencial en 2012.

2011

Junio: El presidente anuncia desde La Habana que había sido sometido a una operación para extraer un tumor cancerígeno pélvico en Cuba. Tras meses de tratamiento.

Julio y octubre: Chávez viaja varias veces a Cuba para hacerse quimioterapias, hasta que en octubre dice estar libre de cáncer: “No hay células malignas activas en este cuerpo”.

2012

7 de octubre: Chávez es reelegido como presidente frente a Henrique Capriles y nombra a Nicolás Maduro como su vicepresidente.

8 de diciembre: Chávez encabeza una alocución en cadena nacional en la que anuncia que debe viajar a Cuba para seguir su tratamiento contra el cáncer. “Si algo me llegara a pasar pido que elijan a Nicolás Maduro como presidente en las elecciones sobrevenidas”.

2013

Enero: Chávez no puede asumir su tercer período. Dos días antes la Asamblea Nacional había recibido una notificación que detallaba que el presidente convalecía de una reciente operación, y que por recomendación médica, no asistiría a la toma de posesión. El Parlamento le otorga un permiso indefinido. Aunque la oposición denuncia un vacío de poder, el Tribunal Supremo de Justicia declara que no existe una ausencia temporal o absoluta y avala la continuidad del gobierno.

5 de marzo: Chávez muere de cáncer a los 58 años. Tres días después inicia la era de Nicolás Maduro como presidente interino.

14 de abril: Maduro derrota en las urnas al opositor Capriles por estrecho margen.

2014

12 de febrero: Se realizan protestas masivas, en medio de un debilitamiento de la economía y un aumento de la delincuencia. Las protestas terminaron semanas después con un saldo de 43 muertes y más de 800 heridos, según la oenegé Foro Penal.

18 de febrero: El líder de la oposición Leopoldo López es arrestado, acusado de conspiración y asesinato en relación con las manifestaciones. En 2015 es condenado a más de 13 años de prisión.

18 de diciembre: El presidente de EE.UU., Barack Obama, promulga la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela. La medida ordena imponer sanciones contra los funcionarios venezolanos que cometen abusos contra los derechos humanos.

2015

9 de marzo: Obama firma una orden ejecutiva en la que declara una emergencia nacional por la “amenaza inusual y extraordinaria” que representa Venezuela y establece sanciones contra siete funcionarios del gobierno de Maduro.

6 de diciembre: La Mesa de la Unidad, la principal coalición de oposición de Venezuela, gana la mayoría de los escaños en las elecciones a la Asamblea Nacional. Es el primer cambio importante en el Poder Legislativo desde que Chávez asumió el cargo en 1999.

2016

15 de enero: Maduro declara un estado de “emergencia económica” por 60 días en su mensaje anual al Parlamento. “Dios proveerá”, dijo el presidente al referirse a la crítica situación de las finanzas venezolanas, en una época marcada por la inflación, la escasez, los controles a la economía y la caída del PIB.

9 de marzo: Obama renueva las sanciones contra Venezuela.

16 de mayo: Maduro declara un “estado de emergencia constitucional”.

2017

29 de marzo: El Tribunal Supremo despoja a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, de sus competencias por estar “en desacato”. Los líderes de la oposición dicen que es comparable a un golpe de Estado. Dos días después, el tribunal revoca su fallo. Comienza un nuevo ciclo de protestas que duró cuatro meses y que dejó más de 5.000 de detenidos y al menos 136 muertos, según Foro Penal.

7 de abril: El excandidato presidencial Henrique Capriles anuncia que la Contraloría General de la República le prohibió ejercer cargos públicos durante 15 años.

1 de mayo: Maduro anuncia la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de escribir una nueva Constitución.

27 de junio: El piloto Óscar Pérez roba un helicóptero de la Policía Científica y ataca a balazos la sede del Tribunal Supremo de Venezuela y del Ministerio del Interior y Justicia.

16 de julio: La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, convoca a un referéndum no vinculante en el que 7,2 millones de venezolanos, según cifras de los organizadores, rechazaron la pretensión de Maduro de convocar una Asamblea Constituyente que redactaría una nueva Constitución.

30 de julio: El Consejo Nacional Electoral asegura que más de 8 millones de personas aprobaron en un referéndum la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, cifras ampliamente cuestionadas por la oposición y por la empresa Smarmatic, encargada de proveer el software de votación. Aunque nunca redactó la nueva Constitución, esa instancia se convirtió en un Parlamento paralelo que dejó a la Asamblea Nacional como un foro político sin capacidad legislativa.

5 de agosto: La Asamblea Nacional Constituyente celebra su primera sesión y ordena destituir a la fiscal general Luisa Ortega, quien emprendió acciones legales contra la Constituyente de Maduro y presentó denuncias contra las acciones represivas de la Guardia Nacional. Días después Ortega sale del país.

Diciembre: Comienza la hiperinflación en Venezuela.

2018

15 de enero: Las autoridades venezolanas matan al expolicía Óscar Pérez.

20 de mayo: Maduro es reelegido presidente con el 68% de los votos. La participación es del 46%, 34 puntos debajo de la tasa de 2013. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, denuncia la elección como una farsa. La mayoría de la oposición, reunida en la Mesa de la Unidad Democrática, boicoteó los comicios por falta de garantías electorales.

4 de agosto de 2018: Maduro sufre un atentado durante un desfile militar en la avenida Bolívar de Caracas.

9 de octubre: El Fondo Monetario Internacional pronostica que la inflación en Venezuela puede llegar al 10.000.000% en 2019.

2019

10 de enero: Maduro se juramenta en su segundo mandato, aunque la mayoría de los países democráticos de la región no lo reconocen como presidente.

23 de enero: Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se declara presidente interino de Venezuela en medio de protestas contra el gobierno. EE.UU. y más de 50 países lo reconocen como el presidente legítimo. Maduro acusa a Washington de respaldar un intento de golpe de Estado.

28 de enero: EE.UU. sanciona a la compañía petrolera estatal de Venezuela.

22 de febrero: La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones dicen que la cifra de refugiados y migrantes de Venezuela en todo el mundo es de 3,4 millones.

23 de febrero: El intento de ingresar ayuda humanitaria desde Colombia a Venezuela liderado por la oposición causa desmanes violentos en la frontera. Maduro rompe relaciones diplomáticas con Colombia.

Marzo: Un apagón deja a más del 70% del país sin electricidad. Algunos sectores pasaron sin suministro hasta una semana.

30 de abril: El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, aparece junto a un grupo de militares anunciando “la fase final” de la Operación Libertad, con la que pretendía sacar a Maduro del poder. A su lado, aparece el opositor Leopoldo López, que estaba preso desde 2015.

2 de mayo: Maduro hace un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a mantenerse “unida y cohesionada”.

4 de julio: El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos publica un informe muy crítico con el régimen de Maduro, en el que “destaca patrones de violaciones que afectan directa e indirectamente a todos los derechos humanos”. Maduro dice que el informe contiene manipulaciones y datos inexactos.

2020

26 de marzo: El Departamento de Justicia anuncia cargos por narcoterrorismo y otros delitos contra Maduro y altos dirigentes de su gobierno. El gobierno de Donald Trump ofrece US$ 15 millones por información que lleve a la captura de Maduro.

4 de mayo: Maduro informa que dos “mercenarios” estadounidenses fueron detenidos después de un fallido intento de golpe de Estado para capturarlo y destituirlo. El movimiento, llamado Operación Gedeón, que intentó desembarcar en las costas de los estados Aragua y La Guaira a bordo de lanchas rápidas, terminó con ocho personas muertas y más de 66 heridas. Veintinueve personas fueron condenadas, 20 de ellas a 30 años de prisión.

12 de junio: A solicitud de las autoridades estadounidenses, el Gobierno de Cabo Verde detuvo a Alex Saab, un empresario colombiano considerado como testaferro de Maduro. Caracas asegura que Saab cuenta con estatus diplomático.

2021

1 de enero: Maduro anuncia que autorizará a la banca venezolana la creación de cuentas en divisas extranjeras, en medio de un proceso de dolarización de facto de la economía del país.

16 de octubre: Venezuela suspende las negociaciones iniciadas en agosto con la oposición tras la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, presunto financista de Maduro, a EE.UU. por cargos de lavado de dinero.

Noviembre: El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kharan, anunció que iniciaría una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante las protestas de 2017.

Diciembre: Venezuela sale del ciclo hiperinflacionario, según el Banco Central del país.

2022

20 de septiembre: Un nuevo informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU documentó crímenes de lesa humanidad, incluidos los actos de tortura cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.

12 de octubre: La Agencia de la ONU para los Refugiados reporta que hay más de 7 millones de migrantes y refugiados venezolanos en todo el mundo.

2023

1 de abril: La Corte Penal Internacional anuncia que la investigación del caso Venezuela continuará por considerar que existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en la actuación de las fuerzas de seguridad en medio de protestas y contra disidentes desde 2014.

17 de octubre: El Gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática firman un acuerdo en Barbados para garantizar condiciones políticas de cara a los comicios presidenciales 2024. Un día después, EE.UU. levanta algunas sanciones comerciales a Venezuela.

22 de octubre: María Corina Machado obtiene una arrolladora victoria en las primarias de la oposición con el 92% de los votos y se convierte en la candidatura .

7 de noviembre: La Sala Preliminar de la Corte Penal Internacional dijo que Venezuela “no está investigando o no ha investigado los hechos penales que podrían constituir crímenes de lesa humanidad”.

20 de diciembre: Estados Unidos libera a Alex Saab a cambio de 10 estadounidenses detenidos por diversos motivos en Venezuela.

2024

26 de enero: El Tribunal Supremo de Venezuela ratifica la inhabilitación de María Corina Machado, dictada por la Contraloría General, para aspirar a cargos de elección popular.

1 de marzo: La Corte Penal Internacional decide avanzar con la investigación por posibles crímenes de lesa humanidad, tras desestimar una apelación del Gobierno de Maduro

19 de abril: Las principales fuerzas de oposición acuerdan que Edmundo González Urrutia sea su candidato principal en sustitución de Maria Corina Machado.

17 de julio: Maduro advirtió sobre la posibilidad de un “baño de sangre” si sus partidarios no garantizan la victoria en los comicios. Edmundo González lidera las encuestas de intención de votos.

28 de julio: Millones de venezolanos votan en las presidenciales. Pasada la medianoche, el Consejo Nacional Electoral reporta el primer boletín de resultados con el 80% de los votos, que da ganador a Maduro con el 51%, pero no muestra el detalle desagregado ni las actas de escrutinio.

El anuncio genera manifestaciones en los días siguientes. Varios presidentes de la región reclaman la publicación del resultado detallado para lograr un conteo transparente. Venezuela ordena la expulsión de diplomáticos de varios países que pusieron en duda el proceso electoral.