Algunos demócratas judíos se preguntan si Estados Unidos está preparado para un vicepresidente judío

(CNN) -- Los asesores de Josh Shapiro discutían cómo debía ser el comienzo del primer anuncio de su campaña de 2022 para gobernador de Pensilvania. Iba a empezar diciendo que quiere estar seguro de llegar a casa todos los viernes por la noche para cenar con su familia. Pero, ¿debería llamarla "cena del sabbat"? ¿Y la imagen de la mesa debería mostrar un pan jalá?

Después de todo, la última vez que un tipo llamado Shapiro había sido elegido gobernador de Pensilvania, años antes había cambiado su nombre a Shapp.

Las respuestas fueron sí y sí. Lori, la mujer de Shapiro, incluso horneaba ella misma los panes trenzados.

Ahora, con Shapiro en la discusión dentro de la apresurada búsqueda de compañero de fórmula de Kamala Harris, el mundo demócrata —ya dividido sobre la política de Israel tras el ataque de Hamas del 7 de octubre— se pregunta si EE.UU. está realmente preparado para un vicepresidente judío y la primera presidenta negra y sudasiática, que casualmente está casada con un judío.

Aunque hay otro gobernador judío, J.B. Pritzker, de Illinois, que también ha pasado ya por dos rondas de entrevistas de veto con el personal de Harris, es el gobernador de Pensilvania —con sus opiniones francas sobre el judaísmo e Israel— el centro de atención en momentos en que los colaboradores de Harris estudian quién ayudaría a la candidatura. El estado natal de Shapiro no es el único factor; también se habla de su potencial atractivo en los estados del "muro azul", de cómo las poblaciones judías son mayores que los márgenes de victoria en 2020 en muchos campos de batalla, y de cómo su selección influiría en la población árabe-estadounidense de Michigan y en los progresistas en general.

Algunos organizadores propalestinos, amplificados por grupos como los Socialistas Demócratas de Estados Unidos y el Movimiento Amanecer, han empezado a llamarle "genocida Josh" en las redes sociales, a pesar de que el gobernador nunca ha votado sobre ninguna cuestión de política exterior y las declaraciones que ha hecho sobre Israel han sido más contundentes que las de otros candidatos, pero no sustancialmente diferentes.

"No sé en qué difiere su posición sobre Israel de la de otros posibles vicepresidentes", dijo a CNN el senador por Hawai, Brian Schatz, judío y orgullosamente progresista.

Incluso entre muchos demócratas judíos que son admiradores de Shapiro, el entusiasmo ante la perspectiva de que él sea el elegido se mezcla con el orgullo, la ansiedad y los recelos acerca de qué tipo de divisiones y teorías conspirativas podría desencadenar su elección.

"¿Va a aumentar el antisemitismo porque la persona que duerme a su lado y la persona que sería su aliado político más cercano son ambas judías?", se preguntaba un exdirigente estatal demócrata judío de las afueras de Pensilvania que apoya a Shapiro. "¿La hace más peligrosa para los que formamos parte de la comunidad judía?".

El representante Greg Landsman —un congresista de Ohio que en su hombro izquierdo tiene tatuado un pasaje del Libro de Miqueas en hebreo— dijo que es importante preguntarse si Estados Unidos está preparado para un vicepresidente judío, o al menos para un compañero de fórmula judío.

"Algunos sí, otros no", dijo Landsman a CNN. "Hay mucho odio contra los judíos ahí afuera. Yo lo he vivido. Todos lo hemos vivido. Y hay gente de extrema derecha que lo ha empeorado, y gente de extrema izquierda que lo ha empeorado. Pero eso es cierto para la mayoría de los temas".

La senadora por Nevada, Jacky Rosen, que fue presidenta de una sinagoga en los suburbios de Las Vegas antes de entrar a la política, dijo que estaría "encantada" si Shapiro fuera el elegido.

"Es realmente estupendo tener representación y contar con alguien que entiende lo que significa luchar contra el antisemitismo y todas las formas de odio, lo que significa hacer muchas de estas cosas", dijo.

Simone Zimmerman —cofundadora del grupo IfNotNow, formado por judíos que se oponen a la ofensiva israelí en Gaza y al apoyo estadounidense al gobierno israelí— dijo que Shapiro sería un problema con la base del partido porque tiene "posiciones significativamente más divisivas en una cuestión importante que a muchos de nosotros nos preocupa de una manera que es descalificadora".

"Achacar todo esto al antisemitismo", dijo Zimmerman, "es, una vez más, una forma de distraer la atención de una conversación honesta sobre su agenda".

Otros sostienen que el riesgo de dividir al partido es demasiado alto.

"El partido está increíblemente unido en este momento. De las opciones de VP, Shapiro es la que destaca como la más divisiva y podría poner freno a que todos estén en la misma página", dijo un operador demócrata judío. "Tenemos que ser realistas. Tenemos que entender lo que está en juego y lo que hace falta para ganar y eso va a requerir mucha energía demócrata".

Shapiro ha batido el récord de más votos a favor que ningún otro demócrata en Pensilvania en cada una de sus contiendas, aunque se enfrentó a débiles oponentes del Partido Republicano. En el camino, se ganó el apoyo de ministros negros que han hablado de conectar con él a través de la fe y de católicos que confiaron en él cuando se enfrentó a la Iglesia en un escándalo de abusos masivos que investigó y persiguió mientras era fiscal general del estado. Además, esta misma semana un líder musulmán escribió un artículo de opinión en el Philadelphia Inquirer sobre cómo el gobernador durante años "nos ha cubierto las espaldas".

Pero Shapiro es un tipo de político judío diferente a muchos de los que le han precedido. No es un judío ortodoxo como el difunto senador por Connecticut, Joe Lieberman, cuya estricta observancia era tan tristemente célebre que su amigo, el senador por Carolina del Sur Lindsey Graham, incluso bromeó al respecto en su funeral en Washington la semana pasada. Shapiro es, sin embargo, más observante que muchos otros en la vida pública y más propenso a hablar de ello. Ha habido más de dos docenas de gobernadores judíos en EE.UU., pero él es el primero en celebrar la ceremonia que hace kosher la cocina de la mansión del gobernador, y casi todos sus discursos incluyen la cita de una famosa enseñanza judía según la cual "nadie está obligado a completar la tarea, pero tampoco somos libres de abstenernos de ella".

Sus ayudantes y asesores sostienen que, más que un lastre, la fe de Shapiro ha sido una forma de establecer contactos, de generar confianza. Dicen que las encuestas no pueden medir empíricamente el impacto, pero sostienen que demuestra su autenticidad y ayuda a explicar su alta popularidad en un estado grande y diverso con una población judía muy pequeña.

"Ha hablado con mucha fuerza de su fe de una forma que no sólo atrae a los judíos, sino también a personas religiosas y no religiosas de todo el país", afirma un representante demócrata judío que ha trabajado con Shapiro. "Es una de las razones por las que ha conseguido un apoyo tan significativo en distintos sectores del electorado".

Pero todo eso lo hizo por su cuenta, no como posible incorporación a una candidatura que se enfrenta a un republicano que esta semana coincidió con un locutor de radio en que el segundo caballero Doug Emhoff es "un judío de m****", dijo que a la propia Harris "no le gustan los judíos" o que a los judíos que votan a los demócratas "habría que examinarles la cabeza".

Ed Rendell, exgobernador de Pensilvania que es judío pero nunca fue observante, recordó un momento de su primera campaña, para fiscal del distrito de Filadelfia en 1977, en que le presentaron a un líder político local como candidato contra "algún judío". Rendell dijo entonces que se había quedado tan sorprendido y acobardado que ni siquiera advirtió que, técnicamente, el insulto también se dirigía a él.

Rendell cree que las cosas han cambiado en los últimos 45 años.

"Había mucha gente a la que no le gustan los judíos que votó a Josh Shapiro porque decían que era diferente", dijo Rendell.

Sus raíces de activismo judío se remontan a su bar mitzvah

Shapiro ha mantenido un perfil bajo durante el proceso de selección y se negó a ser entrevistado a través de un portavoz. Pero, hablando con CNN en su autobús de campaña que recorría el oeste de Pensilvania a finales de octubre de 2022, días antes de ser elegido gobernador, Shapiro dijo que estaba ansioso de que la gente conociera su conexión con el judaísmo.

"Eso es lo que me motiva. Realmente lo es. Creo que si quieres ser el gobernador de alguien, tienen que saber quién eres como persona, qué te motiva", dijo Shapiro a CNN. "Por eso siempre hablo de ello. Hablo de mi fe porque quiero que la gente sepa qué me llama al servicio".

Shapiro eludió las preguntas sobre cómo su oponente republicano en esa carrera lo atacó por ir a un colegio judío, utilizó temas antisemitas y se enfrentó a críticas por sus vínculos con un sitio web conocido por su contenido antisemita.

"No voy a dejar que él o sus ataques a mi fe dicten cómo practico mi fe o cómo hablo. Pero voy a decir que sus ataques, y esto puede sorprenderle, no me molestan personalmente", dijo Shapiro en ese momento. "Realmente no me molestan. Lo que me molesta es la forma en que muestra a los demás que les está faltando al respeto por la forma en que ataca mi fe".

Mucho antes de que Shapiro empezara a tramar su carrera política, él y su padre viajaron a diversas comunidades judías para impulsar la toma de consciencia sobre los "refuseniks", o judíos soviéticos que se sentían oprimidos pero a los que se impedía emigrar a Israel o Estados Unidos. Formó un grupo llamado Children for Avi (Niños por Avi), llamado así por su amigo por correspondencia, de 50 niños de todo el país que escribían cartas protestando por la situación. Un artículo de un periódico local de 1986 sobre el bar mitzvah de Shapiro incluye una foto del rabino bendiciendo al futuro gobernador, de entonces 13 años, y al niño soviético, que pudo asistir porque el senador Ted Kennedy apeló a Mijail Gorbachov para que sacara a la familia del país tras 14 años intentándolo.

Esa sensibilidad se mantuvo a lo largo de la carrera política de Shapiro, incluso en junio, cuando él y Emhoff estuvieron entre los oradores destacados en la colocación de la primera piedra de la nueva sinagoga Árbol de la Vida, a las afueras de Pittsburgh, que sustituirá al edificio donde, en 2018, un antisemita con un rifle de asalto mató a 11 personas e hirió a otras seis en los servicios del sábado por la mañana.

Shapiro utilizó la frase hebrea que hace referencia a la conexión entre generaciones y la palabra yiddish para rezar. Habló de ver los agujeros de bala cuando recorrió el santuario con sus hijos.

"El recuerdo no puede ser un acto pasivo", dijo, y después denunció que en este momento "algunos líderes ofrecen a veces permisos para odiar".

Con estas raíces, varias personas que conocen a Shapiro desde hace años dicen que no es de extrañar que haya apoyado firmemente a Israel y que haya calificado al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de "uno de los peores líderes de todos los tiempos", pero que cuando vio que algunas protestas en los campus se inclinaban hacia el antisemitismo, sintió la necesidad de hablar claro.

En respuesta a algunos asesores que le instaron a contenerse, Shapiro dijo que estaba escuchando el tono de algunas de las protestas y creía que el ambiente se estaba volviendo peligroso.

Tras sumarse a las críticas a los rectores universitarios que se esforzaron por condenar el antisemitismo durante las audiencias del Congreso del pasado otoño, Shapiro afirmó que las universidades estaban incumpliendo su obligación de mantener a salvo a los estudiantes. Afirmó que se estaba disculpando a las personas que habían adoptado cánticos y comportamientos antisemitas y que no se toleraría a las personas "vestidas con trajes del KKK o con insignias del KKK", indignando con la comparación a algunos activistas propalestinos.

La popularidad de Shapiro se mantuvo alta en Pensilvania en todo momento. Pero algunas de las voces más fuertes de la izquierda, las de los Socialistas Demócratas de Estados Unidos y grupos afines entre ellas, apuntan ahora a esa retórica para argumentar que debería ser descalificado de la consideración de Harris. Y algunos lo utilizan para afirmar que Shapiro no es realmente un progresista, señalando cuestiones como su apoyo a los vales escolares o sugiriendo que como fiscal general era demasiado propolicía.

Criticar a Shapiro por sus desacuerdos políticos es justo, dijo la directora general del Jewish Council for Public Affairs, Amy Spitalnick, pero "cuando se hace una campaña en torno al 'genocida Josh' y él es el único candidato potencial al que se etiqueta como tal, eso es señalar al candidato judío".

"Creo que está claro por qué. Sería difícil encontrar a algún miembro judío del Congreso que no se haya enfrentado en alguna ocasión a un doble rasero similar", dijo Adam Schiff, congresista por California y candidato al Senado. "Es ofensivo e incorrecto y lamento que el gobernador Shapiro tenga que soportar esto".

Incluso el documento "Case for Tim Walz for Vice President" (Argumentos a favor de Tim Walz para vicepresidente) distribuido por sus partidarios -que, según un portavoz, no está relacionado con el gobernador de Minnesota- hace una referencia implícita a la supuesta responsabilidad de Shapiro, argumentando: "no tiene acusaciones personales conocidas, inconvenientes importantes o posturas divisivas que puedan deprimir el entusiasmo de la base demócrata (por ejemplo, la política de Israel/Gaza, las escuelas autónomas, etc.)".

Varios agentes demócratas judíos confiaron en privado a CNN que, aunque piensan que los ataques contra Shapiro pueden ser injustos y tener al menos tintes de antisemitismo, están preocupados por la posibilidad de su elección debido a lo que podría desencadenar, desde nuevas protestas en la convención demócrata a finales de este mes hasta mayores divisiones en el partido.

Pero calificando lo que se le viene encima a Shapiro de "puro antisemitismo", el representante Dan Goldman, demócrata de Nueva York, advirtió contra esa forma defensiva de pensar.

Morgan Rimmer, Owen Dahlkamp y Haley Talbot de CNN contribuyeron con este reporte.