Diputados de México aprueban primeros dictámenes del “plan C” de López Obrador

Experta: El "Plan C" no es la reforma que necesita el Poder Judicial 2:06

(CNN Español) – La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó este jueves cuatro iniciativas de reformas a la Constitución que forman parte del llamado “plan C” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de las reformas en materia de apoyos económicos a jóvenes, pensión para el retiro, salario mínimo y vivienda para los trabajadores. Los dictámenes serán enviados al pleno de la Cámara de Diputados, donde serían discutidos a partir de septiembre, cuando se instalará una nueva legislatura en la que el partido Morena y sus aliados contarán con mayoría calificada.

El proyecto sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro fue el primero en ser aprobado, con 38 votos a favor, cero en contra y una abstención. La reforma busca elevar a rango constitucional el apoyo económico mensual equivalente a al menos un salario mínimo, que actualmente es de 248,93 pesos diarios (US$ 14,48) a jóvenes de entre 28 y 29 años que no trabajen ni estudien.

El dictamen señala que el objetivo es que los beneficiarios se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta 12 meses en negocios, empresas, talleres, entre otros.

Posteriormente se aprobó el dictamen para en materia de pensiones para el retiro, con 31 votos a favor y ocho en contra. La reforma busca que los trabajadores de 65 años y más reciban su salario completo al jubilarse y no solo la mitad, siempre y cuando no rebase el monto del salario promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) actualizado por inflación, cifra que actualmente es de 16,777 pesos (US$ 881).

publicidad

La reforma establece que los recursos para estas pensiones saldrán del dinero de las cuentas de ahorro inactivas de las personas mayores de 70 años que será transferido al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Durante la discusión del dictamen, la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján, del partido Morena, dijo que esta reforma consiste en elevar a rango constitucional que toda persona trabajadora tiene derecho a recibir una pensión por vejez.

“Claro que tenemos muchas más cosas por reformar en esta materia, pero empecemos aprobando esta reforma para que las personas tengan una pensión justa”, señaló.

El tercer dictamen –avalado con 37 votos a favor– fue la reforma que establece que la fijación anual del salario mínimo nunca quede debajo de la inflación anual vigente.

La iniciativa que modifica el artículo 123 de la Constitución señala: “Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán las áreas geográficas que se determinen y los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales”.

También busca garantizar que el salario de maestros, policías, guardias nacionales, médicos, enfermeros y personal de las Fuerzas Armadas no sea inferior al salario promedio registrado ante el IMSS.

En su intervención, la diputada del opositor Partido Acción Nacional (PAN), Paulina Rubio Fernández, dijo que estas reformas no son solo propuestas del presidente, sino que contemplan iniciativas de las y los diputados del PAN. También, resaltó la importancia de hacerle justicia los trabajadores mexicanos.

El cuarto dictamen, aprobado con 38 votos a favor, fue la reforma en materia de vivienda, que propone que el Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) establezca un sistema de vivienda con orientación social que permita obtener créditos asequibles para adquisición o mejora.

“Después de un año de cotización ante el fondo, se podrá acceder a las viviendas en arrendamiento social; la mensualidad no podrá exceder del 30 por ciento del salario de las personas trabajadoras. Después de diez años de arrendamiento de una misma vivienda, se tendrá derecho a adquirirla en propiedad en los términos que establezca la ley”, indica el texto.

También establece que el Infonavit podrá construir viviendas para que sean adquiridas o arrendadas por las personas que coticen en el Fondo, lo que representa un nuevo giro para la institución.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Eduardo Zarzosa Sánchez, aseguró que desde siempre se ha pugnado para que los trabajadores del país tengan una vivienda digna. “Es un paso más hacia la justicia social que demandan las y los trabajadores de México”, dijo.

Este viernes, la Comisión de Puntos Constitucionales tiene previsto discutir otras dos reformas del “Plan C”, en materia de austeridad republicana y vías y transporte ferroviario.