Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Panamá se suman a la lista de países que reconocen a Edmundo González como ganador de las elecciones en Venezuela

(CNN) -- Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Panamá se sumaron a la lista de países que reconocen al candidato opositor venezolano Edmundo González como ganador de las polémicas elecciones presidenciales del domingo, a pesar de que el órgano electoral del país anunció que el actual presidente Nicolás Maduro fue el más votado.

Ecuador dijo que el país reconoce a González como presidente electo dado que los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) del país reflejan una "evidente manipulación".

En un comunicado publicado en X, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador dijo que el gobierno de Maduro "intentó, con fraude e irregularidades, usurpar los resultados reales (...) Por lo tanto, este reconocimiento de Ecuador se basa en el respeto a la voluntad legítima del pueblo de esta nación".

Costa Rica, también en un comunicado X, dijo que era "evidente" que Maduro "no recibió la mayoría de votos de los venezolanos".

"Refutamos la fraudulenta proclama de que él (Maduro) ganó las elecciones, es indiscutible que Edmundo González recibió el apoyo mayoritario del pueblo venezolano cuya voluntad soberana debe ser respetada", menciona el comunicado.

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Omar Paganini, dijo que ante las "abrumadoras evidencias, para Uruguay es claro que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales venezolanas".

"Esperamos que se respete la voluntad del pueblo venezolano", escribió en X.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este viernes en su cuenta de X que su gobierno se une al reconocimiento de González Urrutia como presidente electo de Venezuela.

Argentina no ha reconocido a González como presidente electo pero dijo que actualmente "rechaza e ignora" los resultados del CNE, añadiendo que: "La República Argentina sigue con suma atención y preocupación los acontecimientos en Venezuela a fin de pronunciarse definitivamente".

Estos anuncios se producen horas después de que EE.UU. reconociera a González como "claro" ganador de las elecciones, algo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó de excesivo.

"Con todo respeto, lo que hizo ayer el Departamento de Estado es un exceso. Ofrezco disculpas al señor Blinken (secretario de Estado de EE.UU.) pero eso no les corresponde, se están extralimitando, eso no ayuda a la convivencia pacífica en armonía en las naciones", dijo López Obrador el viernes durante una conferencia de prensa.

"Hacemos un llamado respetuoso a todos los gobiernos para que no haya intervencionismo, no se autoriza a ningún gobierno, no es legal, no es legítimo emitir un dictamen dando ganador o perdedor a un candidato de otro país. ¿Qué es esto? ¿Un gobierno del mundo?", dijo.

Los comentarios del presidente de México se producen después de que su país, junto con Brasil y Colombia, pidiera al organismo electoral de Venezuela que publicara un desglose de los datos de votación de los colegios electorales.

El viernes, el CNE, controlado por Maduro, dijo que casi el 97% de las papeletas de votación habían sido transmitidas y que Maduro obtuvo el 51,95% de los votos, mientras que el candidato opositor Edmundo González alcanzó el 43,18%.

Poco después, la líder opositora María Corina Machado se lanzó a la X para publicar los datos "completos" de la votación recopilados por su campaña. "Ofrecemos la verdad al mundo", escribió.