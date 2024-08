El equipo egipcio de voleibol de playa femenino critica la prohibición francesa del hijab tras un partido olímpico

El equipo egipcio de voley de playa femenino jugó el jueves contra España en los Juegos Olímpicos de París. (Louisa Gouliamaki/Reuters)

(CNN) -- Las integrantes del equipo egipcio de voleibol de playa femenino se han pronunciado en contra de la prohibición de que las atletas usen hijab después de competir en un partido olímpico de voleibol de playa con ropa modesta.

Marwa Abdelhady y Doaa Elghobashy representaron a Egipto en los Juegos Olímpicos de París luciendo hijabs, camisetas negras de manga larga y leggings negros hasta los tobillos en un partido de voleibol de playa femenino contra España.

Si hubieran estado jugando para Francia, a la pareja no se le hubiera permitido usar sus hijabs. El anfitrión de los Juegos Olímpicos de este año ha prohibido a sus atletas usar cualquier "símbolo religioso aparente" mientras compiten.

En declaraciones a la afiliada sueca de CNN, Expressen, el jueves, Abdelhady dijo que "no le gusta" la prohibición del hijab para las atletas francesas.

Elghobashy dijo a Expressen que debería estar bien que las atletas usen lo que quieran, siempre que se respete su cultura y religión.

publicidad

"Yo quiero jugar con hiyab, ella quiere jugar en bikini", dijo Elghobashy, según informó Expressen. "Todo está bien, si quieres estar desnuda o llevar hiyab. Simplemente respeta todas las diferentes culturas y religiones".

"Yo no te digo que lleves hiyab y tú no me dices que lleve bikini. Nadie puede decirme cómo vestirme. Es un país libre, todo el mundo debería poder hacer lo que quiera", dijo.

En enero de 2022, el Senado francés votó a favor de prohibir el uso del hiyab y otros "símbolos religiosos ostensibles" en las competiciones deportivas.

En septiembre del año pasado, se confirmó que esta prohibición también se aplicaría a los atletas franceses que compiten en los Juegos Olímpicos de París, cuando la ministra francesa de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, dijo que el país favorecería "un régimen estricto de laicismo, aplicado rigurosamente en el ámbito del deporte".

Elghobashy fue la primera atleta en jugar vóleibol de playa con hijab en los Juegos Olímpicos, debutando en 2016 en Río de Janeiro después de que la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) le diera permiso de último momento para usar el velo mientras jugaba.

En una entrevista con CNN Sport el año pasado, la atleta dijo que "el hijab es parte de mí".

Esta no es la primera vez que las atletas femeninas han hablado sobre el escrutinio que hay sobre sus uniformes.

En 2021, la doble campeona mundial paralímpica Olivia Breen dijo que se quedó "sin palabras" cuando un árbitro del Campeonato de Inglaterra le dijo que sus calzoncillos de velocidad eran "demasiado cortos e inapropiados".

El mismo año, el equipo femenino de balonmano de playa de Noruega fue multado por "vestimenta inapropiada" después de que las jugadoras optaran por usar pantalones cortos en lugar de calzoncillos de bikini durante un partido del campeonato europeo en Bulgaria.

Elghobashy dijo que la atención debería estar en su desempeño, no en su atuendo. "Al final del día, es un deporte y no soy una modelo. Soy una atleta y la gente debería centrarse más en mi capacidad atlética que en mi ropa", dijo a CNN.

"El hecho de que sea hijabi no significa que no deba tener la oportunidad de participar en los Juegos Olímpicos", añadió. "Lo hice, lo logré. Me lo merecía".

Henrik Pettersson contribuyó a este informe. Informes anteriores de Amy Woodyatt, Chris Liakos, Maya Szaniecki, Shara Talia Taylor y Eryn Mathewson de CNN.