Justin Timberlake se declara inocente de la acusación de conducir intoxicado

(CNN) -- Justin Timberlake apareció virtualmente en un tribunal de Sag Harbor y se declaró inocente de un cargo de conducir intoxicado, al tiempo que el juez fijó que habrá una nueva audiencia el 9 de agosto.

Timberlake apareció en cámara vestido con una camisa de cuello negro. Parecía concentrado, hizo una pausa en un momento para tomar un sorbo de agua y habló solo dos veces para decir "sí" al juez de Sag Harbor Village Justice, Carl Irace.

La vista fue en gran medida de procedimiento. En un momento dado, el juez amonestó al abogado de Timberlake, Edward Burke, por los comentarios que había hecho a los medios de comunicación fuera del tribunal. El juez instó a los abogados a ser más cautelosos.

El cantante fue detenido en junio, después de que la Policía dijera que fue observado conduciendo un BMW 2025 en las primeras horas de la mañana y estaba "operando su vehículo en estado de intoxicación".

Al parecer, no se detuvo ante una señal de pare y tampoco se mantuvo en su carril de circulación, según un comunicado de la Policía de Sag Harbor. Fue descrito por un agente como "incapaz de dividir la atención". El policía agregó que "había ralentizado el habla, que era inestable a pie y se desempeñó mal en todas las pruebas de campo estandarizadas de sobriedad".

Timberlake dijo al policía que se había tomado un martini y seguido a sus amigos a casa, según los registros judiciales.

En una vista celebrada a finales de julio, su abogado, Burke, rebatió que el artista estuviera intoxicado y argumentó que no debería haber sido detenido, alegando que "la policía cometió una serie de errores muy significativos en este caso".

El abogado había añadido Timberlake tiene respeto por las fuerzas del orden "y el trabajo tan importante que hacen".

Timberlake está actualmente de gira por su álbum más reciente, "Everything I Thought It Was".

Según su agenda, tiene conciertos consecutivos en Amberes (Bélgica) a partir del sábado como parte de la etapa europea de su gira.

La comparecencia del viernes fue una reprogramación después de que el abogado de Timberlake argumentara en una audiencia anterior que había errores de papeleo.

Timberlake compareció en una anodina habitación color canela con vigas de madera en el techo a sus espaldas.

El cantante no tiene que comparecer el 9 de agosto; en esa vista, los abogados decidirán cuándo deberá comparecer la próxima vez, probablemente en septiembre.