Maduro dice que “manipularon” sus declaraciones sobre un posible “baño de sangre” en Venezuela

Nicolás Maduro aclara la expresión“baño de sangre” y acusa manipulación 0:59

(CNN Español) -- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este viernes que algunos “manipularon” sus declaraciones en las que advirtió sobre un posible “baño de sangre” en Venezuela si él no ganaba las elecciones del 28 de julio.

Durante una alocución con la prensa en la que sobre el final respondió algunas preguntas —la segunda comparecencia ante los medios en menos de una semana, algo inusual para el mandatario—, Maduro señaló que con esa expresión se refería a que la oposición no está lista para gobernar y que, si esta ganaba, podría haber realizado actos violentos.

“Por eso es que yo dije aquella vez, y manipularon de lo lindo, yo dije: si esa gente llegara a tomar el poder político en Venezuela, habría un baño de sangre, y lo manipularon. Ustedes vieron cómo manipularon mi expresión. Evitamos un baño de sangre con nuestra victoria, pero además, con la acción popular, militar, policial, la unión perfecta cívico, militar, policial, porque ellos querían pasar por el cuchillo y matar a bala a miles de venezolanos el lunes, martes o miércoles”, dijo.

El 16 de julio, durante un acto de campaña, Maduro declaró: “El destino de Venezuela, en el siglo XXI, depende de nuestra victoria el 28 de julio. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo”.

La declaración generó diversas reacciones dentro y fuera de Venezuela. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dijo días después que le asustaron esas palabras.

publicidad

Esta semana, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, señaló que Maduro “está cumpliendo” con que haya un “baño de sangre” en Venezuela, en referencia a las personas que han muerto durante las protestas poselectorales, que han ocurrido luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró ganador al mandatario el domingo. La oposición rechaza estos resultados y afirma que quien ganó fue su candidato, Edmundo González Urrutia.

Hasta ahora, no hay una cifra oficial de fallecidos en las manifestaciones. La Fiscalía de Venezuela no ha respondido a las solicitudes de CNN sobre el tema y organizaciones civiles tienen diferentes estadísticas. La entidad no gubernamental Foro Penal tiene registro de 11 muertos, en tanto Human Rights Watch dice haber recibido “reportes creíbles” sobre 20 muertes.

Maduro ha desestimado las críticas en su contra y defiende los resultados del CNE, que este viernes publicó nuevas cifras en las que mantiene el supuesto triunfo de Maduro, aunque hasta el momento sigue sin publicar las actas con los resultados de las mesas de votación.

En este contexto, y a casi una semana de que se realizaron las elecciones, tanto el oficialismo como la oposición preparan manifestaciones este sábado en Caracas y otras ciudades de Venezuela. Por un lado, los sectores que respaldan a Maduro celebrarán el triunfo que le adjudicó el CNE. Por otro, la oposición mayoritaria encabezada por María Corina Machado exigirá que se publiquen las actas de votación y se dé como ganador a su candidato, Edmundo González Urrutia.