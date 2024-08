La polémica sobre el dopaje en China ensombrece la natación olímpica

La china Zhang Yufei compite en una eliminatoria de los 200 metros mariposa femeninos durante los Juegos Olímpicos de París 2024 el 31 de julio. (Crédito: François-Xavier Marit/AFP/Getty Images)

(CNN) -- A las 72 horas del comienzo de los Juegos Olímpicos de París, la nadadora estrella china Zhang Yufei ya había subido dos veces al podio de campeones. La exmedallista de oro ganó dos bronces mientras China lucha por superar a rivales como Estados Unidos y Australia.

Pero las victorias de Zhang, apodada la "reina china de la brazada de mariposa", fueron objeto de escrutinio, tanto por parte de sus legiones de seguidores como del mundo del deporte en general.

El equipo chino está en el centro de una polémica que sacudió el deporte internacional tras revelarse que casi la mitad del grupo que Beijing envió a los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, incluida Zhang, dio positivo meses antes por una sustancia prohibida para mejorar el rendimiento.

Los nadadores habían sido autorizados por la Agencia Antidopaje de China (CHINADA, por sus siglas en inglés) poco antes de los Juegos de Tokio, después de que esta dictaminara que los positivos por el fármaco cardíaco prohibido trimetazidina -que se cree que ayuda a la resistencia y al tiempo de recuperación- eran el resultado de una contaminación, probablemente procedente del restaurante de un hotel. La Agencia Mundial Antidopaje (AMA, por sus siglas en inglés) aceptó la decisión sin recurrirla.

Pero la situación, de la que informaron por primera vez el New York Times y la cadena pública alemana ARD en abril, provocó reacciones violentas en el mundo de la natación, donde el dopaje puede acarrear suspensiones de años para los atletas que infringen las normas. El Times informó de que Zhang fue uno de los nadadores que dieron positivo en aquel momento.

La preocupación aumentó este martes, después de que la AMA reconociera otro caso en 2022 en el que dos nadadores chinos dieron positivo por "trazas de una sustancia prohibida, la metandienona", un esteroide anabolizante prohibido. Fueron suspendidos provisionalmente, pero más tarde la CHINADA les absolvió de la infracción, alegando de nuevo una contaminación relacionada con los alimentos, según la AMA.

Desde que salió a la luz el caso 2021, destacados atletas expresaron su preocupación por el sistema antidopaje. El jefe de la Agencia Estadounidense Antidopaje, Travis Tygart, acusó a la AMA de encubrimiento y a principios de esta semana afirmó que sus fallos habían "ensombrecido" los Juegos Olímpicos. El gobierno estadounidense está llevando a cabo una investigación penal por separado.

El furor continuó incluso después de la publicación a principios de este mes de los resultados provisionales de una investigación sobre la gestión de la AMA del caso 2021. El informe, realizado por un investigador independiente, respaldaba la decisión del organismo antidopaje de no recurrir el caso. Una auditoría separada realizada por el organismo rector de la natación, World Aquatics, también concluyó que dicho organismo no había gestionado mal el caso cuando también decidió no apelar.

Profundización de la polémica

Para los atletas chinos, sin embargo, la presión es evidente.

Este fin de semana, cuando comenzaron las carreras, Zhang declaró a la prensa que estaba "profundamente preocupada" por la posibilidad de que otros atletas la vieran a través de una "lente sesgada" y se mostraran reacios a competir contra ella.

"Me siento muy agraviada", dijo Zhang, negando que los nadadores chinos se doparan.

Y la preocupación por la transparencia del sistema antidopaje sigue creciendo, especialmente tras la última revelación.

El caso de 2022, del que informó el Times a principios de esta semana, implica a un nadador de la lista china en París, según el periódico.

La AMA afirmó en su comunicado que había revisado minuciosamente ese caso, que relacionó con otros dos positivos de atletas chinos en otros deportes a principios de año, y "concluyó que no había pruebas" para rebatir la conclusión china de que la carne contaminada era la fuente de los positivos. Señaló que las autoridades chinas habían encontrado el esteroide en las muestras de carne analizadas.

El organismo también afirmó que se había visto "injustamente atrapado en medio de las tensiones geopolíticas entre superpotencias", en una aparente referencia a las críticas que ha recibido de Estados Unidos y su agencia antidopaje.

En un comunicado, CHINADA afirmó que la última noticia "distorsionaba los hechos y citaba el caso pertinente fuera de contexto", señalando que "el problema de la contaminación de la carne con sustancias prohibidas es frecuente en todo el mundo y se han dado casos similares en muchos países y regiones".

En una declaración enviada a la CNN a principios de este mes tras la publicación de la investigación independiente sobre la gestión de la AMA del caso de 2021, la CHINADA afirmó que las conclusiones demostraban que su "investigación y gestión de los hechos del caso son razonables"

Bajo presión

En China, donde el equipo de natación ha sido durante mucho tiempo una fuente de gloria olímpica, la situación provocó indignación y acusaciones de trato injusto.

Las redes sociales chinas se inundaron de muestras de apoyo a Zhang durante el fin de semana, cuando los aficionados pidieron que no se enfadara por su tercer puesto de este lunes en los 100 metros mariposa. Zhang, que ganó la medalla de plata en Tokio, fue vista con lágrimas en los ojos en el podio.

"A pesar de la inmensa presión, el hecho de que haya ganado una medalla es el mejor resultado", escribió un usuario de las redes sociales en la plataforma Weibo.

"Refleja el continuo crecimiento y resurgimiento de China, incluso cuando se enfrenta al cerco y la represión de Occidente", añadía el post, haciéndose eco de una observación realizada por muchos usuarios que retrataron la última controversia como orquestada por Estados Unidos.

"Ya es hora de que demos un puñetazo en la mesa por el sistema mundial exclusivo de drogas que ha orquestado Estados Unidos", decía otro.

En el centro de la indignación en China está el escrutinio al que se ha enfrentado el equipo chino de natación en París.

A principios de este mes, el organismo mundial de natación World Aquatics reconoció que el caso 2021 había "debilitado" la confianza de la comunidad en su sistema antidopaje y se comprometió a realizar pruebas a determinados atletas, "incluidos los atletas chinos que participan en los Juegos Olímpicos de París", con más frecuencia que a otros.

La semana pasada, el organismo declaró que los nadadores chinos han sido sometidos a más pruebas que los de todos los demás países, con una media de 21 veces por nadador desde principios de año. Esto contrasta con la media de cuatro veces en el mismo periodo para los nadadores australianos y de seis veces para los estadounidenses.

El chino Pan Zhanle, que este miércoles se hizo con la medalla de oro en los 100 metros libres masculinos tras batir el récord del mundo, declaró que se había sometido a más de 20 controles en los últimos meses. Afirmó que no sentía "ninguna diferencia o influencia (en su rendimiento)", ya que se había hecho de acuerdo con las normas.

Pero algunos en China dicen que el régimen de pruebas está perjudicando al equipo.

Este lunes, el bicampeón olímpico de saltos de trampolín Gao Min, ya retirado, se refirió a la medalla de bronce de Zhang y al séptimo puesto del nadador estrella Qin Haiyang en los 100 metros braza masculinos.

"Algo debe haber fallado en el entrenamiento de los atletas antes de la competición. Personalmente, creo que siete controles antidopaje en un día pueden haber perturbado a nuestro equipo chino de natación", escribió Gao en Weibo.

Esta afirmación se hacía eco de los comentarios realizados a principios de este mes después de que Yu Liang, nutricionista del equipo nacional de natación chino, afirmara en un post de Weibo visto por CNN que el equipo se había sometido a casi 200 pruebas desde su llegada a Francia. La publicación se hizo viral antes de ser eliminada.

Un hashtag relacionado recibió casi 90 millones de visitas, con comentarios que afirmaban un trato "injusto" a los nadadores chinos e incluso una conspiración para alterar el medallero del equipo "afectando a la rutina y el entrenamiento normales".

"¿Por qué no te quejas? ¿Acaso los atletas no necesitan un descanso?", decía un comentario con miles de "me gusta".

Cuando un reportero de los medios de comunicación estatales chinos le preguntó sobre el régimen de pruebas en una reunión informativa en París la semana pasada, un funcionario de la AMA dijo que los nadadores chinos "deberían estar contentos de poder demostrar que se han sometido a pruebas tantas veces, por lo tanto, es de esperar que las acusaciones erróneas que se ponen en su contra puedan ser refutadas".

Joyce Jiang, de CNN, ha contribuido a este reportaje.