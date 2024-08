Resumen de noticias de las elecciones en Venezuela 2024 del 2 de agosto

Maduro afirma sin pruebas que varios manifestantes fueron entrenados en EE.UU., Colombia, Perú y Chile. Ya hay gobiernos que rechazan las acusaciones

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro aseguró este viernes que los manifestantes detenidos en los últimos días fueron entrenados en Estados Unidos, Colombia, Perú y Chile. Agregó que mostrará videos para probar el supuesto adiestramiento.

La declaración surge luego de que más de 1.000 personas fueran capturadas en las protestas contra los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral que dieron como ganador de los comicios presidenciales del domingo a Nicolás Maduro.

El Departamento de Estado de EE.UU. le dijo a CNN que los señalamientos de Maduro son falsos. Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adrianzén, respondió a las acusaciones que “nosotros no somos entrenamiento de nada”.

El canciller de Chile, Alberto van Klaveren, rechazó los señalamientos de Maduro. “Me parece irrisorio y absolutamente ridículo. No vamos a entrar a responder estas afirmaciones que no tienen el más mínimo fundamento. Son provocaciones y preferimos no responder”, dijo el funcionario.

CNN está tratando de obtener la reacción del gobierno de Colombia.

Este miércoles, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab,había informado que su despacho abrió expedientes contra los supuestos autores intelectuales de las protestas, pero no mencionó a nadie en particular.