El Tribunal Supremo de Justicia toma el control del proceso electoral de Venezuela

(CNN Español) -- La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela solicitó este viernes a los candidatos que participaron en la reciente elección presidencial y al Consejo Nacional Electoral (CNE) que entreguen “documentos legales de relevancia jurídica” para investigar y certificar los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio, informó la presidenta del organismo Caryslia Rodríguez en una audiencia.

Con ese acto, el máximo tribunal de Venezuela toma el control del polémico proceso comicial del domingo, después de que el miércoles el presidente Nicolás Maduro interpusiera un recurso contencioso electoral para que certifique los resultados anunciados por el CNE, que el viernes, cinco días después de la elección y sin presentar las actas desglosadas por centro y mesa de votación, presentara un segundo boletín que amplía la supuesta ventaja de Maduro sobre Edmundo González Urrutia, el aspirante de la opositora Plataforma Unitaria Democrática.

“En esta Sala descansa la jurisdicción electoral”, agregó la máxima autoridad del TSJ, y destacó que sus decisiones son “de obligatorio cumplimiento” para todas las partes que participaron en las presidenciales.

En el acto estuvieron nueve de los diez candidatos presidenciales. González Urrutia fue el gran ausente. Venezolana de Televisión, la señal estatal, transmitía el acto en cadena y tomó varias veces el asiento vacío que correspondía al exembajador, quien no ha hecho públicas las razones de su ausencia. CNN se comunicó con su equipo de prensa para conocer el motivo, pero aún espera respuesta.

Más temprano, Perkins Rocha, portavoz del Comando Con Venezuela de González y Machado, aseguró en su cuenta de X que la Sala electoral del Tribunal Supremo usurpa la potestad del CNE “con procesos inventados”, al referirse al peritaje que pidió el presidente Maduro.

Ocho de los candidatos firmaron un documento que los compromete a aceptar el fallo de la Sala Electoral. El restante, Enrique Márquez, del partido Centrados, se negó a firmar y al culminar el acto declaró que nunca había recibido una citación. “No sé exactamente en qué consiste el recurso”, expresó, a la vez que pidió al CNE hacer públicos los resultados. “Exijo transparencia, exijo publicar los resultados”, dijo.

Otro de los aspirantes presentes, Antonio Ecarri, sí firmó el recurso, pero dijo haber consignado una observación en la que declara no estar de acuerdo con el acto convocado por el TSJ. “Este procedimiento no está contemplado en la ley. Este acto no genera certidumbre. Tiene que haber respeto a la ley, respeto a las instituciones y respeto al voto para que haya paz”, agregó.

“Nos invitaron a abrir un procedimiento inédito. El Consejo Nacional Electoral ha debido publicar sus actas y proclamar al ganador”, dijo Ecarri.

En el pasado la oposición ha denunciado que el Ejecutivo mantiene un control férreo sobre el aparato judicial venezolano y también sobre el Poder Electoral, pero el Gobierno siempre ha asegurado que en el país hay separación de poderes y ha exigido respeto a las instituciones.