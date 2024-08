Juegos Olímpicos de Paris 2024, en vivo: resultados y medallas del 2 de agosto

Chiara Leone gana el oro en tiro para Suiza

Apenas ha comenzado el viernes, pero ya tenemos la primera medalla de oro del día

La suiza Chiara Leone se impuso en la final femenina de rifle de 50 metros 3 posiciones, estableciendo de paso un récord olímpico.

Leone terminó 31ª en los campeonatos del mundo del año pasado, pero logró mejorar su juego para ganar el oro en París, con una puntuación de 464,4.

La estadounidense Sagen Maddalena se hizo con la plata, con 463,0 puntos, mientras que la china Zhang Qiongyue, vigente campeona del mundo, ganó el bronce con 452,9.

Es la primera medalla de oro de Suiza en lo que va de Juegos.

"Es increíble. No sé qué pasó en el último tiro, pero de alguna manera conseguí estar casi en el centro. Fue perfecto, y ahora mismo estoy muy, muy feliz", declaró Leone tras la final.

"Sabía que podía ganar. Quería una medalla. Quería un trozo de la Torre Eiffel en mis manos, y ganar es simplemente... No puedo describir cómo me siento".

"Tendremos una gran fiesta esta noche. No sé cuándo ni dónde, pero lo celebraremos".

