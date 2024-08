Cómo son los últimos días antes de la decisión de Kamala Harris sobre su candidato a la vicepresidencia

La vicepresidenta Kamala Harris camina hacia su comitiva en la Casa Blanca en la ciudad de Washington el 30 de julio de 2024. (Erin Schaff/Pool/Reuters)

(CNN) -- Los actos de fe no van con el estilo de Kamala Harris, pero está a punto de apostar por uno.

A la vicepresidenta le gusta tomarse su tiempo con las decisiones. Por muchos datos que tenga, tiende a pedir más. Los revisa una y otra vez. Luego vuelve a comprobar si hay más datos.

Pero de cara a un fin de semana de entrevistas en el Observatorio Naval con posibles compañeros de fórmula para una elección que dará forma a su campaña y al Partido Demócrata (y potencialmente a su presidencia y al país), no puede darse ese lujo.

Varias personas que han trabajado con Harris dijeron a CNN que dudan de que se esté sintiendo cómoda con el apuro mientras hace sus entrevistas finales.

Pero están de acuerdo en que es solo otro aspecto de esta campaña acelerada y abreviada que puede terminar beneficiando a la vicepresidenta al limitar los escollos que la han plagado en el pasado.

publicidad

"¡Es como una elección al estilo europeo!", broméó Harris con los donantes en Houston sobre la campaña, según una persona que la escuchó en el evento el miércoles por la noche.

Los compañeros de fórmula a menudo se convierten en un tema político menor una vez que son elegidos. Pero la campaña de Harris sabe que con tantos estadounidenses todavía comenzando a conocerla, su elección ofrecerá una ventana clave y temprana sobre quién es, cómo piensa, qué tipo de política va a llevar adelante y su sentido de cuáles son las debilidades electorales que necesita tener en cuenta.

Ya se están haciendo planes para la persona elegida

Los asesores externos ya han hecho sugerencias sobre cómo presentar a la persona elegida con el objetivo de mantener el entusiasmo y las buenas vibraciones, particularmente si Harris termina en una posición potencialmente incómoda de no ir con el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, a pesar de que la primera parada planificada el martes de la campaña electoral de la nueva fórmula es en Filadelfia, a kilómetros de donde el gobernador creció y comenzó como político local. Una idea es repetir lo que hizo la campaña de Joe Biden en 2020: publicar un video para decirle a Harris que ella había sido elegida como vide. Otra opción es que Harris y su candidato elegido hagan una aparición sorpresa después de que se conozca la noticia.

El personal para el compañero de fórmula, incluido uno de los exasistentes de Biden que ayudaron a guiar a Harris en su propia transición a la candidatura hace cuatro años, ya han sido elegidos. Los veteranos del proceso lo llaman en broma la "patrulla del premio", como los anuncios de televisión de Publishers Clearing House, cuando un equipo aparece de repente en la puerta informando a la gente de que han ganado millones.

Pero en cuanto a la puerta de quién aparecerán, varias personas familiarizadas con el proceso actual dicen que Harris y su pequeño círculo de asesores todavía analizan quién podría ayudarla mejor a ganar y a encajar a cada uno de los candidatos en el marco más amplio de un nuevo comienzo orientado al futuro que ella misma ha planteado en las últimas dos semanas.

"Esta decisión no es solo una decisión de campaña", dijo el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, en una entrevista no relacionada con CNN la semana pasada. "Esta es una decisión que afecta a todo el país".

En declaraciones a los periodistas a principios de esta semana en Pensilvania, Shapiro, al igual que Buttigieg y otros candidatos considerados por Harris, evitó hacer comentarios sobre su propio papel en el proceso.

"La vicepresidenta tiene que tomar una decisión muy personal en este momento. Con quién quiere presentarse. Con quién quiere gobernar. Y quién puede estar a su lado cuando tenga que tomar las decisiones más difíciles para el pueblo estadounidense. Confío en que tomará esa decisión en sus propios términos cuando esté lista", dijo.

Luego, el viernes, cuando le preguntaron si estaría en Filadelfia el martes cuando Harris aparezca con su decisión, Shapiro dijo: "Espero estar".

En busca de una conexión personal

Mientras toma una decisión, Harris está pensando en el proceso que llevó a Biden a elegirla a ella hace cuatro años. Está pensando en lo que salió bien y lo que salió mal en la dinámica entre ellos durante los últimos tres años y medio. A menudo piensa en la resiliencia: la mirada que la acosó como vicepresidenta y lo que soportó, especialmente durante el julio de pesadilla para los demócratas, cuando Biden se resistió y finalmente se retiró de la carrera. Ahora tendrá que considerar si otros pueden soportar un escrutinio similar.

Harris también estará pensando en las relaciones, especialmente porque no tiene mucha conexión con ninguno de los hombres que han llegado como los seis finalistas. Ser parte de la misma camaradería de jóvenes políticos prometedores en 2006 con Shapiro o bromear con Buttigieg cuando interpretó a Mike Pence en su preparación para el debate hace cuatro años es lo más profundo que pueden llegar a ser las relaciones.

Los otros candidatos en la contienda no van mucho más allá del apretón de manos con Harris, aunque sí invitó a Shapiro, al gobernador de Minnesota Tim Walz, al gobernador de Illinois JB Pritzker, al gobernador de Kentucky Andy Beshear y a varios otros gobernadores a su residencia para lo que se convirtió en una sesión de quejas sobre la campaña de Biden en febrero. Ha trabajado en el Gobierno de Biden con Buttigieg, pero su relación no siempre fue fluida. Todavía era fiscal general en California durante el primer año de Beshear como fiscal general de Kentucky, aunque en ese momento estaba principalmente ocupada con su candidatura al Senado. Coincidió durante solo dos semanas en el Senado con Mark Kelly de Arizona, aunque eso incluyó el 6 de enero.

La forma en que Biden se aseguró de darle la bienvenida a su familia inmediatamente después de que fuera elegida tuvo un impacto en Harris. Con entrevistas relativamente breves para realizar esta vez, el aporte de su esposo, Doug Emhoff, a menudo pasado por alto como una voz clave de apoyo, ayudará a guiar a quién cree que puede encajar de la misma manera.

"Observé su relación con Biden", dijo Cedric Richmond, excongresista de Luisiana que se ha convertido en un asesor informal de Harris y ha mantenido un estrecho contacto durante las últimas dos semanas. "Tienes que tener a alguien que, en primer lugar, comparta valores, pero en segundo lugar, con quien tengas una buena relación, porque van a estar haciendo lo que quieran y tienes que confiar en que te conocen".

Richmond dijo que, por lo que vio que Harris aprendió de su tiempo con Biden, esto va más allá de llevarse bien en los posibles almuerzos semanales en el Ala Oeste.

"Conocen tu voz, conocen tus prioridades, conocen tus valores, conocen tus posiciones y van a ejecutar", dijo. "Por eso es muy, muy importante tener a alguien con quien tengas una gran relación".

Pros y contras y una mentalidad pragmática

En los próximos días, Harris, con su mentalidad de fiscal, analizará los pros y los contras, probará teorías y buscará lo que sus asistentes puedan decirle sobre las cualidades de los compañeros de fórmula que realmente han cambiado los votos en el pasado.

Ha hablado con Biden. Ha hablado con Barack Obama. Se han realizado encuestas y grupos de discusión. Se han solicitado videos de muestra para reproducir. Un grupo de abogados encabezado por el exfiscal general Eric Holder y la exasesora de la Casa Blanca Dana Remus ha reunido horas y horas de entrevistas con asistentes, además de miles de páginas de documentos reunidos a toda prisa y, en algunos casos, con preguntas de seguimiento detalladas, en libros informativos.

Harris y su equipo saben, sin embargo, que hay límites a lo que las encuestas pueden decir de manera confiable en solo dos semanas, en particular dada la conmoción histórica por la que acaba de pasar la campaña presidencial. Saben que hay preguntas, en particular sobre finanzas y profundización en sus antecedentes, que incluso los propios candidatos potenciales podrían no recordar plantear en medio de esta prisa. Una parte del mensaje que se está poniendo a prueba sobre los candidatos potenciales ha surgido de sus apariciones en televisión en las últimas dos semanas de audiciones públicas apresuradas.

Sin embargo, varios de los involucrados en el proceso dicen que se han ido con una sensación clara del equipo de Harris: no hay sorpresas. Nada que pueda descarrilar la luna de miel que Harris está tratando de mantener. Nada que pueda darles su propia versión del torpe comienzo de J. D. Vance o las claras tensiones que se han establecido entre algunos en la órbita de Donald Trump y su compañero de fórmula.

Los consejos han estado llegando a raudales. Todos los que pueden llegar a los oídos de alguien cercano a Harris, ya sea su jefa de gabinete del gobierno, Lorraine Voles, su cuñado Tony West o la directora de campaña, Jen O'Malley Dillon, quien ayudó a Biden a elegir a Harris en 2020, han estado opinando con consejos.

Algunos han sido explícitos al proponer una opción específica. Otros han hecho mímica de sutileza, como simplemente plantear la importancia de ganar en Pensilvania o en Arizona. Algunos han tratado de llevar tranquilidad, instando a los asistentes y asesores a recordar que la elección probablemente no importe mucho políticamente, especialmente en este sprint de una carrera contra Trump.

Casi exactamente en este punto del verano de 2020, cuando Biden le confió a Obama que le preocupaba que, dados los malos sentimientos persistentes sobre cómo Harris lo había atacado durante su primer debate de primarias, los dos podrían no ser capaces de tener la misma buena relación que Biden recordaba tener con Obama.

Obama le recordó a su exvicepresidente que no se habían llevado bien al principio. Y, le recalcó a Biden, nada de eso era tan relevante como quién lo ayudaría a ganar, porque con Trump como oponente, los demócratas tenían que ganar.

Harris se deja llevar menos por las emociones que Biden. Y sabe, como mujer de color que encabeza la lista demócrata, cuánto depende de ella que no se la considere un fracaso en este momento.

"Ella reconocerá que está en una carrera difícil y que necesita elegir al mejor compañero de fórmula que la ayude a ganar", dijo el representante Adam Schiff, demócrata de California y actual candidato al Senado que conoce a Harris desde hace años. "Creo que se tratará menos de con quién tiene la mejor química y más de quién tiene la mejor oportunidad de ayudar a la fórmula".

John King de CNN contribuyó a este informe.